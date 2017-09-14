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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 22 лис, 2024 21:43
budivelnik написав: ЛАД написав:
Удивляет, что вместо обсуждения этого достаточно серьёзного события, на форуме продолжается ругань и свары.
Якщо обговорювати всі страшилки якими розкидається секретер РНБО педерації - то ніяких сторінок не вистрачить....
А він де-юре друга людина в Державі..
То навіщо обговорювати вологі фантазії першої людини педерації?
тим більше що ЖОДНА з його ПОПЕРЕДНІХ страшилок так і не спрацювала.
Звідси висновок
Обговорювати відверту вологу фантазію - це діяти в тому напрямку який запланований під час вкиду цієї фантазії...
Ну ладам то треба подібні фантазії розганяти...
а нормальним то це навіщо?
Если бы вы жили в Днепре, когда прилетело, или в Харькове, то вы бы не писали так легко о "страшилках".
Тем более, что я не говорил о словах "секретеря РНБО педерації" (вообще никогда его не упоминал) и словах
"першої людини педерації", а говорил о действиях
.
И если вы думаете, что от того, что вы называете их "педерацієй", мы быстрее победим, то вы глубоко ошибаетесь.
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ЛАД
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Додано: П'ят 22 лис, 2024 21:51
ЛАД написав:
Если бы вы жили в Днепре, когда прилетело, или в Харькове, то вы бы не писали так легко о "страшилках".
Я навіть не на першій лінії....
Але було - Київ за три дні
Було ми вас в порох зітрем
Було - віддайте нам наше а Польща і Угорщина з Румунією - хай відберуть своє
Було ?
і як це спрацювало?
ПС
Офіційна інфа
10 000 ракетних ударів+30 000 дронів по Україні за три роки...
і чому когось має налякати експериментальна модель в якої навіть ВЛАСНОЇ боєголовки немає?
ППС
вони =педерація
ти = корисний ....
І що ?
Ці епітети краще показують їх і твою сутність
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budivelnik
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Додано: П'ят 22 лис, 2024 22:07
ЛАД написав:
Вы правильно написали о совдепе: "Хрєнові магнітофони, зато на совдеп ніхто не напав".
Чем сегодняшняя война, я бы лучше обошёлся без некоторых вещей и действий. И лозунгов. И без "романтики".
И не заставляйте меня рассказывать "Хто сплачував в США і за США?" Слишком просто и не интересно.
Украина не США.
Маяк був нормальний маг.
В останній раз років 5 тому заводив, потім пішов в кладовку на час ремонту, там і пилиться досі
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Додано: П'ят 22 лис, 2024 22:34
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Додано: П'ят 22 лис, 2024 23:09
Ноу алтернатыв ту пис сру стэндс.
Ауэ патыцыфэйшын
Выл нот ристо пис
Себига, ты кем в КВН был? На разогреве, что-ли? С твоего инглиша вся страна ржёт
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Бетон
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Додано: П'ят 22 лис, 2024 23:20
Бетон написав:
Ноу алтернатыв ту пис сру стэндс.
Ауэ патыцыфэйшын
Выл нот ристо пис
Себига, ты кем в КВН был? На разогреве, что-ли? С твоего инглиша вся страна ржёт
Хто ти , і хто Себига ?
Може і не найкраще проізношення , але не скиглить як ти ....
Як же ти вже заї....мучав .....
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Додано: П'ят 22 лис, 2024 23:20
Бетон написав:
Ноу алтернатыв ту пис сру стэндс.
Ауэ патыцыфэйшын
Выл нот ристо пис
Себига, ты кем в КВН был? На разогреве, что-ли? С твоего инглиша вся страна ржёт
Хтось із влогерів то назвав "ингліш з ґалицьким акцентом".
Просто ти не западенець, не вкурюєш тєму.
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