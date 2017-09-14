Что там верно: "Основна частина коштів вкладалась у військові перегони проти США." Совершенно естественно, что один СССР не мог соревноваться с США + Германия + Ангдия + Франция + Япония +... И понятно, что отставал в бытовой технике. Но судить только по внешнему виду не стоит. Немного удивляют фразы типа: "компонентна база була максимально схожою". В КВН-49 стояли всё же советские лампы, а не американские. А принципиально схема телевизора, естественно, не отличается. И ещё нравится: "Касетна модель диктофона Електроніка М332C вкрала дизайн і технології у японського Sony TCS-310". Украсть дизайн не проблема. Конструкцию тоже легко можно, но для этого уже надо иметь такие же комплектующие. В Союзе этого не было, комплектация была своя. Технологию украсть можно только именно "украсть". Имея образец продукции, украсть технологию практически невозможно, надо разрабатывать свою.
ЛЮди пишущие про "украсть технологию" обычно эти технологии в глаза не видели. Технология - это документ, описывающий исполнителям на пальцах кто-где-как-когда-из чего-что-делает, и при передаче его с одного завода на другой этот документ автоматически меняется технологами, хотя бы потому что меняется "где". И сами технологии секрет такой себе - ну написано там "взял изделие 1 подсоединил к изделию 2 проверил выдает ли 0 на экране" - больший секрет конструкторская документация а не технологии, как мне кажется.