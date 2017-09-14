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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11033110341103511036

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 93
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
4%
4
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 00:31

  ЛАД написав:
  _Mykola_ написав:
  Бетон написав:Германия сейчас нищая, а ссср- богатейшая. Как гляну на ауди или на мерседес, так и жалко становится бедных нищих немцев
То ли дело ссср. И ничего страшного, что оно сгинуло подохло

++
"Власні" розробки ссср простої побутової техніки :mrgreen:

Что там верно: "Основна частина коштів вкладалась у військові перегони проти США."
Совершенно естественно, что один СССР не мог соревноваться с США + Германия + Ангдия + Франция + Япония +...
И понятно, что отставал в бытовой технике.
Но судить только по внешнему виду не стоит.
Немного удивляют фразы типа: "компонентна база була максимально схожою". В КВН-49 стояли всё же советские лампы, а не американские. А принципиально схема телевизора, естественно, не отличается.
И ещё нравится: "Касетна модель диктофона Електроніка М332C вкрала дизайн і технології у японського Sony TCS-310". Украсть дизайн не проблема. Конструкцию тоже легко можно, но для этого уже надо иметь такие же комплектующие. В Союзе этого не было, комплектация была своя. Технологию украсть можно только именно "украсть". Имея образец продукции, украсть технологию практически невозможно, надо разрабатывать свою.


ЛЮди пишущие про "украсть технологию" обычно эти технологии в глаза не видели. Технология - это документ, описывающий исполнителям на пальцах кто-где-как-когда-из чего-что-делает, и при передаче его с одного завода на другой этот документ автоматически меняется технологами, хотя бы потому что меняется "где". И сами технологии секрет такой себе - ну написано там "взял изделие 1 подсоединил к изделию 2 проверил выдает ли 0 на экране" - больший секрет конструкторская документация а не технологии, как мне кажется.
katso
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  #<1 ... 11033110341103511036
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