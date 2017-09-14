ЛАД написав:Удивляет, что вместо обсуждения этого достаточно серьёзного события, на форуме продолжается ругань и свары.
Якщо обговорювати всі страшилки якими розкидається секретер РНБО педерації - то ніяких сторінок не вистрачить.... А він де-юре друга людина в Державі.. То навіщо обговорювати вологі фантазії першої людини педерації? тим більше що ЖОДНА з його ПОПЕРЕДНІХ страшилок так і не спрацювала.
Звідси висновок Обговорювати відверту вологу фантазію - це діяти в тому напрямку який запланований під час вкиду цієї фантазії... Ну ладам то треба подібні фантазії розганяти... а нормальним то це навіщо?
Если бы вы жили в Днепре, когда прилетело, или в Харькове, то вы бы не писали так легко о "страшилках". Тем более, что я не говорил о словах "секретеря РНБО педерації" (вообще никогда его не упоминал) и словах "першої людини педерації", а говорил о действиях. И если вы думаете, что от того, что вы называете их "педерацієй", мы быстрее победим, то вы глубоко ошибаетесь.
ЛАД написав:Вы правильно написали о совдепе: "Хрєнові магнітофони, зато на совдеп ніхто не напав". Чем сегодняшняя война, я бы лучше обошёлся без некоторых вещей и действий. И лозунгов. И без "романтики". И не заставляйте меня рассказывать "Хто сплачував в США і за США?" Слишком просто и не интересно. Украина не США.
Маяк був нормальний маг. В останній раз років 5 тому заводив, потім пішов в кладовку на час ремонту, там і пилиться досі
ЛАД написав:Вы правильно написали о совдепе: "Хрєнові магнітофони, зато на совдеп ніхто не напав". Чем сегодняшняя война, я бы лучше обошёлся без некоторых вещей и действий. И лозунгов. И без "романтики". И не заставляйте меня рассказывать "Хто сплачував в США і за США?" Слишком просто и не интересно. Украина не США.
Маяк був нормальний маг. В останній раз років 5 тому заводив, потім пішов в кладовку на час ремонту, там і пилиться досі
Все познается в сравнении - Маяк был плохой в сравнении с Шарпом а Жигули плохая в сравнении с Тойотой, ну а вот если сравнить скажем советский магнитофон с тогдашним турецким, китайским, польским? Все нормально было с магнитофонами, с мозгами оказалось плохо.
Что там верно: "Основна частина коштів вкладалась у військові перегони проти США." Совершенно естественно, что один СССР не мог соревноваться с США + Германия + Ангдия + Франция + Япония +... И понятно, что отставал в бытовой технике. Но судить только по внешнему виду не стоит. Немного удивляют фразы типа: "компонентна база була максимально схожою". В КВН-49 стояли всё же советские лампы, а не американские. А принципиально схема телевизора, естественно, не отличается. И ещё нравится: "Касетна модель диктофона Електроніка М332C вкрала дизайн і технології у японського Sony TCS-310". Украсть дизайн не проблема. Конструкцию тоже легко можно, но для этого уже надо иметь такие же комплектующие. В Союзе этого не было, комплектация была своя. Технологию украсть можно только именно "украсть". Имея образец продукции, украсть технологию практически невозможно, надо разрабатывать свою.
ЛЮди пишущие про "украсть технологию" обычно эти технологии в глаза не видели. Технология - это документ, описывающий исполнителям на пальцах кто-где-как-когда-из чего-что-делает, и при передаче его с одного завода на другой этот документ автоматически меняется технологами, хотя бы потому что меняется "где". И сами технологии секрет такой себе - ну написано там "взял изделие 1 подсоединил к изделию 2 проверил выдает ли 0 на экране" - больший секрет конструкторская документация а не технологии, как мне кажется.
katso написав:Все познается в сравнении - Маяк был плохой в сравнении с Шарпом а Жигули плохая в сравнении с Тойотой, ну а вот если сравнить скажем советский магнитофон с тогдашним турецким, китайским, польским? Все нормально было с магнитофонами, с мозгами оказалось плохо.
Маяк був просто чудовий переганяти з касети на касету з оптимальним співвідношенням ціна-якість.