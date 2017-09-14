RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 11032110331103411035

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 93
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
4%
4
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2024 21:43

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Удивляет, что вместо обсуждения этого достаточно серьёзного события, на форуме продолжается ругань и свары.
Якщо обговорювати всі страшилки якими розкидається секретер РНБО педерації - то ніяких сторінок не вистрачить....
А він де-юре друга людина в Державі..
То навіщо обговорювати вологі фантазії першої людини педерації?
тим більше що ЖОДНА з його ПОПЕРЕДНІХ страшилок так і не спрацювала.

Звідси висновок
Обговорювати відверту вологу фантазію - це діяти в тому напрямку який запланований під час вкиду цієї фантазії...
Ну ладам то треба подібні фантазії розганяти...
а нормальним то це навіщо?

Если бы вы жили в Днепре, когда прилетело, или в Харькове, то вы бы не писали так легко о "страшилках".
Тем более, что я не говорил о словах "секретеря РНБО педерації" (вообще никогда его не упоминал) и словах "першої людини педерації", а говорил о действиях.
И если вы думаете, что от того, что вы называете их "педерацієй", мы быстрее победим, то вы глубоко ошибаетесь.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 31444
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4826 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2024 21:51

  ЛАД написав:Если бы вы жили в Днепре, когда прилетело, или в Харькове, то вы бы не писали так легко о "страшилках".
Я навіть не на першій лінії....
Але було - Київ за три дні
Було ми вас в порох зітрем
Було - віддайте нам наше а Польща і Угорщина з Румунією - хай відберуть своє
Було ?
і як це спрацювало?

ПС
Офіційна інфа
10 000 ракетних ударів+30 000 дронів по Україні за три роки...
і чому когось має налякати експериментальна модель в якої навіть ВЛАСНОЇ боєголовки немає?

ППС
вони =педерація
ти = корисний ....

І що ?
Ці епітети краще показують їх і твою сутність
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28266
З нами з: 15.01.09
Подякував: 288 раз.
Подякували: 2977 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2024 22:07

  ЛАД написав:Вы правильно написали о совдепе: "Хрєнові магнітофони, зато на совдеп ніхто не напав".
Чем сегодняшняя война, я бы лучше обошёлся без некоторых вещей и действий. И лозунгов. И без "романтики".
И не заставляйте меня рассказывать "Хто сплачував в США і за США?" Слишком просто и не интересно.
Украина не США.

Маяк був нормальний маг.
В останній раз років 5 тому заводив, потім пішов в кладовку на час ремонту, там і пилиться досі
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 37307
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1592 раз.
Подякували: 2799 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2024 22:34

ATACMS M74 submunition
https://www.youtube.com/shorts/Phi0EX2F ... ture=share
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25787
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2416 раз.
Подякували: 3386 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2024 23:20

  Бетон написав:Ноу алтернатыв ту пис сру стэндс.
Ауэ патыцыфэйшын
Выл нот ристо пис

Себига, ты кем в КВН был? На разогреве, что-ли? С твоего инглиша вся страна ржёт


Хто ти , і хто Себига ?

Може і не найкраще проізношення , але не скиглить як ти ....
Як же ти вже заї....мучав .....
холява
2
 
Повідомлень: 4876
З нами з: 27.09.12
Подякував: 4134 раз.
Подякували: 4509 раз.
 
Профіль
 
5
22
1
Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 00:17

  flyman написав:
  ЛАД написав:Вы правильно написали о совдепе: "Хрєнові магнітофони, зато на совдеп ніхто не напав".
Чем сегодняшняя война, я бы лучше обошёлся без некоторых вещей и действий. И лозунгов. И без "романтики".
И не заставляйте меня рассказывать "Хто сплачував в США і за США?" Слишком просто и не интересно.
Украина не США.

Маяк був нормальний маг.
В останній раз років 5 тому заводив, потім пішов в кладовку на час ремонту, там і пилиться досі


Все познается в сравнении - Маяк был плохой в сравнении с Шарпом а Жигули плохая в сравнении с Тойотой, ну а вот если сравнить скажем советский магнитофон с тогдашним турецким, китайским, польским? Все нормально было с магнитофонами, с мозгами оказалось плохо.
katso
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1296
З нами з: 16.05.12
Подякував: 117 раз.
Подякували: 245 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 00:31

  ЛАД написав:
  _Mykola_ написав:
  Бетон написав:Германия сейчас нищая, а ссср- богатейшая. Как гляну на ауди или на мерседес, так и жалко становится бедных нищих немцев
То ли дело ссср. И ничего страшного, что оно сгинуло подохло

++
"Власні" розробки ссср простої побутової техніки :mrgreen:

Что там верно: "Основна частина коштів вкладалась у військові перегони проти США."
Совершенно естественно, что один СССР не мог соревноваться с США + Германия + Ангдия + Франция + Япония +...
И понятно, что отставал в бытовой технике.
Но судить только по внешнему виду не стоит.
Немного удивляют фразы типа: "компонентна база була максимально схожою". В КВН-49 стояли всё же советские лампы, а не американские. А принципиально схема телевизора, естественно, не отличается.
И ещё нравится: "Касетна модель диктофона Електроніка М332C вкрала дизайн і технології у японського Sony TCS-310". Украсть дизайн не проблема. Конструкцию тоже легко можно, но для этого уже надо иметь такие же комплектующие. В Союзе этого не было, комплектация была своя. Технологию украсть можно только именно "украсть". Имея образец продукции, украсть технологию практически невозможно, надо разрабатывать свою.


ЛЮди пишущие про "украсть технологию" обычно эти технологии в глаза не видели. Технология - это документ, описывающий исполнителям на пальцах кто-где-как-когда-из чего-что-делает, и при передаче его с одного завода на другой этот документ автоматически меняется технологами, хотя бы потому что меняется "где". И сами технологии секрет такой себе - ну написано там "взял изделие 1 подсоединил к изделию 2 проверил выдает ли 0 на экране" - больший секрет конструкторская документация а не технологии, как мне кажется.
katso
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1296
З нами з: 16.05.12
Подякував: 117 раз.
Подякували: 245 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 01:26

  katso написав:Все познается в сравнении - Маяк был плохой в сравнении с Шарпом а Жигули плохая в сравнении с Тойотой, ну а вот если сравнить скажем советский магнитофон с тогдашним турецким, китайским, польским? Все нормально было с магнитофонами, с мозгами оказалось плохо.

Маяк був просто чудовий переганяти з касети на касету з оптимальним співвідношенням ціна-якість.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 37307
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1592 раз.
Подякували: 2799 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 02:57

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Если бы вы жили в Днепре, когда прилетело, или в Харькове, то вы бы не писали так легко о "страшилках".
Я навіть не на першій лінії....
Але було - Київ за три дні
Було ми вас в порох зітрем
Було - віддайте нам наше а Польща і Угорщина з Румунією - хай відберуть своє
Було ?
і як це спрацювало?

ПС
Офіційна інфа
10 000 ракетних ударів+30 000 дронів по Україні за три роки...
і чому когось має налякати експериментальна модель в якої навіть ВЛАСНОЇ боєголовки немає?
Первая фраза прикольная. :)
Вот именно, вы находитесь в почти самом глубоком тылу, какой только есть в Украине. Сколько прилётов было во Львове за уже почти 3 года войны?
Вы видели, какая воронка получается даже от хилого С-300?
Я понимаю, что вам глубоко на... плевать на Харьков и Одессу. Вы что-то давно не рассказывали, что война началась потому, что харьковчане и одесситы разговаривают на русском и они "заслужили" обстрелы. И бомбят их именно поэтому. :mrgreen:

И я нигде не призывал "лякатися". Если у прапорщика ВДВ обсуждение применения нового вида оружия это обязательно "переляк"...
И если прилёт ракеты без боеголовки прапорщик ВДВ понимает как вообще отсутствие боеголовок у врага...
Простите, вы в ВДВ заведовали складом? Каким - вещевым или продовольственным?

А "було" не только то, что вы перечислили. "Було" и "чмобики", и "ракеты закончатся через 2 недели", и кофе на набережной в Ялте, и ещё много чего.

ППС
вони =педерація
ти = корисний ....

І що ?
Ці епітети краще показують їх і твою сутність

Врага можно и нужно ненавидеть, но нельзя относиться к нему наплевательски, "шапками закидаем".
Твоя сутність - просто ..., без "корисний". И она проявляется чуть ли не в каждом посте.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 31444
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4826 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 03:24

  katso написав:..............
ЛЮди пишущие про "украсть технологию" обычно эти технологии в глаза не видели. Технология - это документ, описывающий исполнителям на пальцах кто-где-как-когда-из чего-что-делает, и при передаче его с одного завода на другой этот документ автоматически меняется технологами, хотя бы потому что меняется "где". И сами технологии секрет такой себе - ну написано там "взял изделие 1 подсоединил к изделию 2 проверил выдает ли 0 на экране" - больший секрет конструкторская документация а не технологии, как мне кажется.

Бывает по-разному.
Конструкцию можно увидеть, если разобрать изделие.
Технологию при этом не увидишь. Понятно, бывают простейшие ситуации, когда технолог просто пишет: "Припаять синий провод к выводу 1, а красный к выводу 2". Но даже в этом случае могут быть разные припои, разные флюсы. Где-то можно ограничиться обычным оловом (какой-нибудь ПОС), а где-то применяют и серебряные припои. Надо решить, промывать после пайки или не обязательно. Можно в некоторых случаях напаять так, что потом флюс может разъесть какие-то детали.
Да и в вашем примере - хорошо, если можно написать просто: "Если не выдал 0, то выбросьте изделие в коробку с надписью "Брак". А если нет, то надо расписать, что должен сделать человек. Так то простейшие примеры. Бывают гораздо более сложные случаи. Видишь, что сделано, а вот как...
Можно украсть чертежи атомной бомбы, а потом долго мучиться, как получить нужную концентрацию урана.
И при передаче изделия с одного завода на другой не обязательно меняется техпроцесс. Бывает просто передают документацию и по ней работают на другом заводе.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 31444
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4826 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
  #<1 ... 11032110331103411035
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
24 74632
Переглянути останнє повідомлення
Суб 16 лис, 2024 17:06
yama
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 243488
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 875040
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (13067)
22.11.2024 22:43
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.