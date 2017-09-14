Додано: Суб 23 лис, 2024 02:57

budivelnik написав: ЛАД написав: Если бы вы жили в Днепре, когда прилетело, или в Харькове, то вы бы не писали так легко о "страшилках". Если бы вы жили в Днепре, когда прилетело, или в Харькове, то вы бы не писали так легко о "страшилках". Я навіть не на першій лінії....

Але було - Київ за три дні

Було ми вас в порох зітрем

Було - віддайте нам наше а Польща і Угорщина з Румунією - хай відберуть своє

Було ?

і як це спрацювало?



ПС

Офіційна інфа

10 000 ракетних ударів+30 000 дронів по Україні за три роки...

і чому когось має налякати експериментальна модель в якої навіть ВЛАСНОЇ боєголовки немає? Але було - Київ за три дніБуло ми вас в порох зітремБуло - віддайте нам наше а Польща і Угорщина з Румунією - хай відберуть своєБуло ?і як це спрацювало?ПСОфіційна інфа10 000 ракетних ударів+30 000 дронів по Україні за три роки...і чому когось має налякати експериментальна модель в якої навіть ВЛАСНОЇ боєголовки немає?

ППС

вони =педерація

ти = корисний ....



І що ?

Ці епітети краще показують їх і твою сутність

Первая фраза прикольная.Вот именно, вы находитесь в почти самом глубоком тылу, какой только есть в Украине. Сколько прилётов было во Львове за уже почти 3 года войны?Вы видели, какая воронка получается даже от хилого С-300?Я понимаю, что вам глубоко на... плевать на Харьков и Одессу. Вы что-то давно не рассказывали, что война началась потому, что харьковчане и одесситы разговаривают на русском и они "заслужили" обстрелы. И бомбят их именно поэтому.И я нигде не призывал "лякатися". Если у прапорщика ВДВ обсуждение применения нового вида оружия это обязательно "переляк"...И если прилёт ракеты без боеголовки прапорщик ВДВ понимает как вообще отсутствие боеголовок у врага...Простите, вы в ВДВ заведовали складом? Каким - вещевым или продовольственным?А "було" не только то, что вы перечислили. "Було" и "чмобики", и "ракеты закончатся через 2 недели", и кофе на набережной в Ялте, и ещё много чего.Врага можно и нужно ненавидеть, но нельзя относиться к нему наплевательски, "шапками закидаем".Твоя сутність - просто ..., без "корисний". И она проявляется чуть ли не в каждом посте.