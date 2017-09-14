в Бангладеш государство добровольно уступило монополию на предоставление услуг негосударственному сектору. Комитет развития сельских районов Бангладеш и ряд других ныне известных неправительственных организаций (НПО) сыграли важную роль в обеспечении услуг здравоохранения, школьного образования и финансовых услуг, а также в проведении кампаний общественного здравоохранения по предоставлению пероральной регидратационной терапии и иммунизации. Несмотря на всеобъемлющее присутствие в этих сферах сектора НПО, руководители Бангладеш не воспринимают его деятельность как узурпацию государственной власти. ............ Если учесть, что Бангладеш имеет относительно низкое соотношение налогов к ВВП, менее 10%, можно сделать вывод, что государство в неявной форме решило отказаться от своей монополии на предоставление услуг, чтобы избежать более дорогостоящей с политической точки зрения монополии на налогообложение. ......... исторически сложилось так, что роль экспортных секторов в развивающихся странах, получивших значительную помощь, была относительно незначительной, что свидетельствует о действии «проклятия помощи» (варианта «проклятия природных ресурсов»). Иностранная помощь, равно как и изобилие нефти и газа, как правило, делает реальный обменный курс слишком сильным, что лишает экспортные сектора конкурентоспособности. Но Бангладеш снова нарушил эту тенденцию.