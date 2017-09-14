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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11033110341103511036

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 93
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
4%
4
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 04:35

  flyman написав:можем прогодувати 400М бангладешців, єслічьо
https://www.quora.com/Its-been-said-Ukraine-can-sustain-naturally-a-population-of-400-million-people-Why-has-Ukraine-failed-to-reach-this-population-size

Раз уж затронули Бангладеш, то вот интересная статья - https://www.project-syndicate.org/commentary/bangladesh-economic-miracle-outperforming-india-and-pakistan-by-arvind-subramanian-2021-06/russian.
в Бангладеш государство добровольно уступило монополию на предоставление услуг негосударственному сектору. Комитет развития сельских районов Бангладеш и ряд других ныне известных неправительственных организаций (НПО) сыграли важную роль в обеспечении услуг здравоохранения, школьного образования и финансовых услуг, а также в проведении кампаний общественного здравоохранения по предоставлению пероральной регидратационной терапии и иммунизации. Несмотря на всеобъемлющее присутствие в этих сферах сектора НПО, руководители Бангладеш не воспринимают его деятельность как узурпацию государственной власти.
............
Если учесть, что Бангладеш имеет относительно низкое соотношение налогов к ВВП, менее 10%, можно сделать вывод, что государство в неявной форме решило отказаться от своей монополии на предоставление услуг, чтобы избежать более дорогостоящей с политической точки зрения монополии на налогообложение.
.........
исторически сложилось так, что роль экспортных секторов в развивающихся странах, получивших значительную помощь, была относительно незначительной, что свидетельствует о действии «проклятия помощи» (варианта «проклятия природных ресурсов»). Иностранная помощь, равно как и изобилие нефти и газа, как правило, делает реальный обменный курс слишком сильным, что лишает экспортные сектора конкурентоспособности. Но Бангладеш снова нарушил эту тенденцию.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 10:01

руки ненастоящие!

Путин ни разу не пошевелил руками или пальцами во время обращения

В четверг вечером Владимир Путин выступил с видеообращением , заявив, что по городу Днепр ударила новейшая ракета средней дальности «Орешник». Речь продлилась 7 минут 45 секунд. Эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Рёпке отмечает, что за всё это время диктатор не разу не пошевелил руками или пальцами, они были будто приклеены к столу

Ранее во время обращений Путин часто жестикулировал. Возможно, на этот раз речь идёт о видеомонтаже, когда обездвиженные руки «пририсовали» к телу. Это могли сделать из-за болезни диктатора или чтобы скрыть его волнение. Уже в пятницу на совещании с руководством Минобороны Путин перебирал пальцами листки с речью и изредка жестикулировал.

https://t.me/BILD_Russian/20019
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 10:10

  гуляйполе написав:Сам працював на заводі магнітофонів "Весна" ,двигуни японські,головки магнітні японські,конденсатори японія,індія, пластик з якого лили корпуса басф, текстоліт іморт, з такого виходило ще більш-менш щось стояче,але коли йшли вірменські конденсатори і наші двигуни-то був тихий жаз,ще не забувайте про якісну різницю касет мк і імпортних.

Це початок 80-роки, Індія виробляла кращі ніж совок?
Vadim_
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 10:19

Украина со среды не атакует территорию РФ ракетами ATACMS и Storm Shadow. И вряд ли сможет раньше следующей среды.

Дело в том, что ВСУ не могут применять эти ракеты без спутниковых данных НАТО. А после удара по Днепру в Альянсе, похоже, взяли паузу с такой помощью.

Стивен Линч хочет в январе купить поврежденный трубопровод «Северный поток – 2».
а писали что восстановлению не подлежит.
Wirująświatła
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