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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11034110351103611037>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 93
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
4%
4
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 04:35

  flyman написав:можем прогодувати 400М бангладешців, єслічьо
https://www.quora.com/Its-been-said-Ukraine-can-sustain-naturally-a-population-of-400-million-people-Why-has-Ukraine-failed-to-reach-this-population-size

Раз уж затронули Бангладеш, то вот интересная статья - https://www.project-syndicate.org/commentary/bangladesh-economic-miracle-outperforming-india-and-pakistan-by-arvind-subramanian-2021-06/russian.
в Бангладеш государство добровольно уступило монополию на предоставление услуг негосударственному сектору. Комитет развития сельских районов Бангладеш и ряд других ныне известных неправительственных организаций (НПО) сыграли важную роль в обеспечении услуг здравоохранения, школьного образования и финансовых услуг, а также в проведении кампаний общественного здравоохранения по предоставлению пероральной регидратационной терапии и иммунизации. Несмотря на всеобъемлющее присутствие в этих сферах сектора НПО, руководители Бангладеш не воспринимают его деятельность как узурпацию государственной власти.
............
Если учесть, что Бангладеш имеет относительно низкое соотношение налогов к ВВП, менее 10%, можно сделать вывод, что государство в неявной форме решило отказаться от своей монополии на предоставление услуг, чтобы избежать более дорогостоящей с политической точки зрения монополии на налогообложение.
.........
исторически сложилось так, что роль экспортных секторов в развивающихся странах, получивших значительную помощь, была относительно незначительной, что свидетельствует о действии «проклятия помощи» (варианта «проклятия природных ресурсов»). Иностранная помощь, равно как и изобилие нефти и газа, как правило, делает реальный обменный курс слишком сильным, что лишает экспортные сектора конкурентоспособности. Но Бангладеш снова нарушил эту тенденцию.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 10:01

руки ненастоящие!

Путин ни разу не пошевелил руками или пальцами во время обращения

В четверг вечером Владимир Путин выступил с видеообращением , заявив, что по городу Днепр ударила новейшая ракета средней дальности «Орешник». Речь продлилась 7 минут 45 секунд. Эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Рёпке отмечает, что за всё это время диктатор не разу не пошевелил руками или пальцами, они были будто приклеены к столу

Ранее во время обращений Путин часто жестикулировал. Возможно, на этот раз речь идёт о видеомонтаже, когда обездвиженные руки «пририсовали» к телу. Это могли сделать из-за болезни диктатора или чтобы скрыть его волнение. Уже в пятницу на совещании с руководством Минобороны Путин перебирал пальцами листки с речью и изредка жестикулировал.

https://t.me/BILD_Russian/20019
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 10:10

  гуляйполе написав:Сам працював на заводі магнітофонів "Весна" ,двигуни японські,головки магнітні японські,конденсатори японія,індія, пластик з якого лили корпуса басф, текстоліт іморт, з такого виходило ще більш-менш щось стояче,але коли йшли вірменські конденсатори і наші двигуни-то був тихий жаз,ще не забувайте про якісну різницю касет мк і імпортних.

Це початок 80-роки, Індія виробляла кращі ніж совок?
Vadim_
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 10:19

Украина со среды не атакует территорию РФ ракетами ATACMS и Storm Shadow. И вряд ли сможет раньше следующей среды.

Дело в том, что ВСУ не могут применять эти ракеты без спутниковых данных НАТО. А после удара по Днепру в Альянсе, похоже, взяли паузу с такой помощью.

Стивен Линч хочет в январе купить поврежденный трубопровод «Северный поток – 2».
а писали что восстановлению не подлежит.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 10:36

  холява написав:
  Бетон написав:Ноу алтернатыв ту пис сру стэндс.
Ауэ патыцыфэйшын
Выл нот ристо пис

Себига, ты кем в КВН был? На разогреве, что-ли? С твоего инглиша вся страна ржёт


Хто ти , і хто Себига ?

холява давайте гляньте спочатку біографію Сибіги, хто його батько, хто брат. Те що міністрами МЗС попадають блатні по звязкам - в цьому хорошого мало. Згадайте його попередника Кулебу - той повернув против України всю Польщу. Поки при владі такі "професіонали" - нічого хорошого не вийде. "Запамятайте цей твіт"(С)
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 10:38

  flyman написав:
  ЛАД написав:Вы правильно написали о совдепе: "Хрєнові магнітофони, зато на совдеп ніхто не напав".
Чем сегодняшняя война, я бы лучше обошёлся без некоторых вещей и действий. И лозунгов. И без "романтики".
И не заставляйте меня рассказывать "Хто сплачував в США і за США?" Слишком просто и не интересно.
Украина не США.

Маяк був нормальний маг.
В останній раз років 5 тому заводив, потім пішов в кладовку на час ремонту, там і пилиться досі

Бобины /касеты импортные?
Я ,вернувшись со срочки и включив Юпитер 203-1 и колонки Радиотехника S30 не услышал музыки, несущий слой со Свемы осыпался на головке с основы, так и лежит 33-й год на шкафу
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 10:59

flyman

Маяк був нормальний маг.



Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 11:29

Озвучу свою експертну думку.
По-перше, нема ніякого арєшніка, я ребрендинг РС-26. Для чого ребрендинг? Тому що розробка РС-26 по факту порушувало РСДМ. Тому після виходу з договору швиденько провели ребрендинг і видали черговий аналогавнєт.
По-друге, аналогавнєт. Били по Дніпру, а не по Києву. Хоча судячи з попереднього шухеру, очікували удару по Києву. Припускаю, що не були впевнені, чи пройде аналогавнєт Петріоти. Так, масивний удар сотнями таких ракет прорве ПРО, але точковий удар по Києву скоріш за все був би малоефективний, тому що навряд чи боєголовки мають сильно кращі швидкісно-маневрені характеристики ніж Кинжал.
По-третє, вважаю, що це розраховано в першу чергу на Європу. Трамп скоріш за все готовий нас злити і підписати договорнячок. Європа, при сильному бажанні, може забезпечити ще рік/два війни. А тут, як то кажуть, баба надвоє ворожила. Бо і зі зброєю, і з людьми, і з грошима в РФ так собі. Можуть рік-два протягнути, а можуть і ні. Та й по дальності, дана ракета призначена щоб погрожувати європейцям в першу чергу. Ну і останні пошкодження комунікацій теж говорять про те, що РФія піднімає ставки, намагаючись максимально тиснути на Європу.
Особисто я вважаю, що це блеф. Гравець, в якого лишилося кілька шісток, намагається поводитися так, ніби в нього десяток козирів у кишені.
Але куди важливіше, як вважають європейські політики. Якщо піддадуться на блеф, то нам триндець. Якщо ні, то думаю, до літа ситуація виглядатиме значно краще...
Востаннє редагувалось sashaqbl в Суб 23 лис, 2024 11:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 11:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  katso написав:ну а вот если сравнить скажем советский магнитофон с тогдашним турецким, китайским, польским? Все нормально было с магнитофонами, с мозгами оказалось плохо
Ну на програвачах " вищого класу 001" у срср стояли польскі звукоснімачі Unitra зроблені за ліцензією (а не вкрадені) чогось там західного. Але то все неважливо. Важливо те що танки та ракети були неїстівні, а ширпотребу на всіх не вистачало. Тому при першій можливості народ проміняв вєлічь і могущєство на кока-колу, джинси та окорочки (чого йому так не вистачало кожен день) Народ став жити краще, а велика держава пішла прахом. Але це вже інша байка про курку та яйце, що первинне та важливіше.
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 11:37

  sashaqbl написав: до літа ситуація виглядатиме значно краще...

краще чим у 1913 ?
flyman
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