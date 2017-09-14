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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11034110351103611037

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 93
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
4%
4
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 11:40

  BIGor написав:
  холява написав:
  Бетон написав:Ноу алтернатыв ту пис сру стэндс.
Ауэ патыцыфэйшын
Выл нот ристо пис

Себига, ты кем в КВН был? На разогреве, что-ли? С твоего инглиша вся страна ржёт


Хто ти , і хто Себига ?

холява давайте гляньте спочатку біографію Сибіги, хто його батько, хто брат. Те що міністрами МЗС попадають блатні по звязкам - в цьому хорошого мало. Згадайте його попередника Кулебу - той повернув против України всю Польщу. Поки при владі такі "професіонали" - нічого хорошого не вийде. "Запамятайте цей твіт"(С)

Я - роботодавець Себіги, халява.
Себига - мій слуга.
Зрозумів?
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 11:43

  sashaqbl написав:Озвучу свою експертну думку.
По-перше, нема ніякого арєшніка, я ребрендинг РС-26. Для чого ребрендинг? Тому що розробка РС-26 по факту порушувало РСДМ. Тому після виходу з договору швиденько провели ребрендинг і видали черговий аналогавнєт.
По-друге, аналогавнєт. Били по Дніпру, а не по Києву. Хоча судячи з попереднього шухеру, очікували удару по Києву. Припускаю, що не були впевнені, чи пройде аналогавнєт Петріоти. Так, масивний удар сотнями таких ракет прорве ПРО, але точковий удар по Києву скоріш за все був би малоефективний, тому що навряд чи боєголовки мають сильно кращі швидкісно-маневрені характеристики ніж Кинжал.
По-третю, вважаю, що це розраховано в першу чергу на Європу. Трамп скоріш за все готовий нас злити і підписати договорнячок. Європа, при сильному бажанні, може забезпечити ще рік/два війни. А тут, як то кажуть, баба надвоє ворожила. Бо і зі зброєю, і з людьми, і з грошима в РФ так собі. Можуть рік-два протягнути, а можуть і ні. Та й по дальності, дана ракета призначена щоб погрожувати європейцям в першу чергу. Ну і останні пошкодження комунікацій теж говорять про те, що РФія піднімає ставки, намагаючись максимально тиснути на Європу.
Особисто я вважаю, що це блеф. Гравець, в якого лишилося кілька шісток, намагається поводитися так, ніби в нього десяток козирів у кишені.
Але куди важливіше, як вважають європейські політики. Якщо піддадуться на блеф, то нам триндець. Якщо ні, то думаю, до літа ситуація виглядатиме значно краще...

Но это же и есть главный вопрос -- и именно его и нужно было бы проверять?

Вопрос, как говорится, на миллион (десятки лярдов): готова ли Европа впрягаться вместо Штатов? Готовы ли они в коррупционную пропасть еще бабло вливать?

Оно-то да. Проблема в том, что и с другой стороны как бы ни ровно та же ситуация...
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 11:48

І все буде добре!© )))

  flyman написав:
  sashaqbl написав: до літа ситуація виглядатиме значно краще...

краще чим у 1913 ?

Ти щось задалеко поліз))
Бери ближче ;)

Літо...
Море...
Ялта...
Кава в Криму© :D

Ехххххххх, ностальжииии... :lol:
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 11:59

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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 12:01

  d44 написав:Народ став жити краще
далеко не все. По соседству жила пенсионерка проработавшая всю жизнь вахтёршей и на мизерную пенсию вырастила внука. Да у них не было магнитофона, и одежда на внуке была специфического дизайна, тем не менее не голодали, комуналка стоила копейки, медицина и невысшее образование были бесплатны. Сейчас на минимальную пенсию не то что внука, себя не прокормишь. Совок хотел уравнять всех через низкие зарплаты (а иногда и бесплатный труд). Развитые страны хотят уравнять через высокие налоги 50-70% для богатых. Наш путь индийско-аргентинский, фавелы на фоне дворцов, без попыток уравнять.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 12:08

  Wirująświatła написав:
  d44 написав:Народ став жити краще
далеко не все. По соседству жила пенсионерка проработавшая всю жизнь вахтёршей и на мизерную пенсию вырастила внука. Да у них не было магнитофона, и одежда на внуке была специфического дизайна, тем не менее не голодали, комуналка стоила копейки, медицина и невысшее образование были бесплатны. Сейчас на минимальную пенсию не то что внука, себя не прокормишь. Совок хотел уравнять всех через низкие зарплаты (а иногда и бесплатный труд). Развитые страны хотят уравнять через высокие налоги 50-70% для богатых. Наш путь индийско-аргентинский, фавелы на фоне дворцов, без попыток уравнять.

Наразі на покриття базових потреб $121 в місяць на персону літом, коли є що збирати на дачі. Зимою буде більше.
https://fi202x.blogspot.com/2024/11/121-2024.html
flyman
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