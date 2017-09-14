Себига, ты кем в КВН был? На разогреве, что-ли? С твоего инглиша вся страна ржёт
Хто ти , і хто Себига ?
холява давайте гляньте спочатку біографію Сибіги, хто його батько, хто брат. Те що міністрами МЗС попадають блатні по звязкам - в цьому хорошого мало. Згадайте його попередника Кулебу - той повернув против України всю Польщу. Поки при владі такі "професіонали" - нічого хорошого не вийде. "Запамятайте цей твіт"(С)
Я - роботодавець Себіги, халява. Себига - мій слуга. Зрозумів?
sashaqbl написав:Озвучу свою експертну думку. По-перше, нема ніякого арєшніка, я ребрендинг РС-26. Для чого ребрендинг? Тому що розробка РС-26 по факту порушувало РСДМ. Тому після виходу з договору швиденько провели ребрендинг і видали черговий аналогавнєт. По-друге, аналогавнєт. Били по Дніпру, а не по Києву. Хоча судячи з попереднього шухеру, очікували удару по Києву. Припускаю, що не були впевнені, чи пройде аналогавнєт Петріоти. Так, масивний удар сотнями таких ракет прорве ПРО, але точковий удар по Києву скоріш за все був би малоефективний, тому що навряд чи боєголовки мають сильно кращі швидкісно-маневрені характеристики ніж Кинжал. По-третю, вважаю, що це розраховано в першу чергу на Європу. Трамп скоріш за все готовий нас злити і підписати договорнячок. Європа, при сильному бажанні, може забезпечити ще рік/два війни. А тут, як то кажуть, баба надвоє ворожила. Бо і зі зброєю, і з людьми, і з грошима в РФ так собі. Можуть рік-два протягнути, а можуть і ні. Та й по дальності, дана ракета призначена щоб погрожувати європейцям в першу чергу. Ну і останні пошкодження комунікацій теж говорять про те, що РФія піднімає ставки, намагаючись максимально тиснути на Європу. Особисто я вважаю, що це блеф. Гравець, в якого лишилося кілька шісток, намагається поводитися так, ніби в нього десяток козирів у кишені. Але куди важливіше, як вважають європейські політики. Якщо піддадуться на блеф, то нам триндець. Якщо ні, то думаю, до літа ситуація виглядатиме значно краще...
Но это же и есть главный вопрос -- и именно его и нужно было бы проверять?
Вопрос, как говорится, на миллион (десятки лярдов): готова ли Европа впрягаться вместо Штатов? Готовы ли они в коррупционную пропасть еще бабло вливать?
Оно-то да. Проблема в том, что и с другой стороны как бы ни ровно та же ситуация...
далеко не все. По соседству жила пенсионерка проработавшая всю жизнь вахтёршей и на мизерную пенсию вырастила внука. Да у них не было магнитофона, и одежда на внуке была специфического дизайна, тем не менее не голодали, комуналка стоила копейки, медицина и невысшее образование были бесплатны. Сейчас на минимальную пенсию не то что внука, себя не прокормишь. Совок хотел уравнять всех через низкие зарплаты (а иногда и бесплатный труд). Развитые страны хотят уравнять через высокие налоги 50-70% для богатых. Наш путь индийско-аргентинский, фавелы на фоне дворцов, без попыток уравнять. Всё хорошо пока не приходит война. А потом оказывается жители фавел не хотят защищать чужие дворцы. А жители дворцов тяжелее украшений ничего в руках не держали.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Суб 23 лис, 2024 12:09, всього редагувалось 1 раз.
далеко не все. По соседству жила пенсионерка проработавшая всю жизнь вахтёршей и на мизерную пенсию вырастила внука. Да у них не было магнитофона, и одежда на внуке была специфического дизайна, тем не менее не голодали, комуналка стоила копейки, медицина и невысшее образование были бесплатны. Сейчас на минимальную пенсию не то что внука, себя не прокормишь. Совок хотел уравнять всех через низкие зарплаты (а иногда и бесплатный труд). Развитые страны хотят уравнять через высокие налоги 50-70% для богатых. Наш путь индийско-аргентинский, фавелы на фоне дворцов, без попыток уравнять.
далеко не все. По соседству жила пенсионерка проработавшая всю жизнь вахтёршей и на мизерную пенсию вырастила внука. Да у них не было магнитофона, и одежда на внуке была специфического дизайна, тем не менее не голодали, комуналка стоила копейки, медицина и невысшее образование были бесплатны. Сейчас на минимальную пенсию не то что внука, себя не прокормишь. Совок хотел уравнять всех через низкие зарплаты (а иногда и бесплатный труд). Развитые страны хотят уравнять через высокие налоги 50-70% для богатых. Наш путь индийско-аргентинский, фавелы на фоне дворцов, без попыток уравнять.
Про "всех" никто и не говорил -- медиана/большинство/в среднем -- выбирайте что вам больше нравится.
>>> Наш путь индийско-аргентинский, фавелы на фоне дворцов, без попыток уравнять. И многих это устраивает -- "целых 20 ЗП водителя троллейбуса"
>>> А потом оказывается жители фавел не хотят защищать чужие дворцы А тут на подмогу приходит пропаганда. И слово, которое нельзя произносить на этом форуме