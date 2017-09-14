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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 23 лис, 2024 12:15
_hunter написав:
Про "всех" никто и не говорил -- медиана/большинство/в среднем -- выбирайте что вам больше нравится.
среднее тут так же уместно как и температура по больнице, у вас пенсия 4 у прокурора 100, вам легче что "в среднем" вы оба живёте не плохо?
смысл любого сообщества - совместная оборона и относительно справедливый доступ к пище (и другим ресурсам).
Когда у бедного нет средств себя прокормить, а богатых не хотят защищать, возникают вопрос, в чём тогда смысл этого сообщества? индийско-бразильские модели существуют до первой серьёзной войны, потом они рушатся, т.к. изначально нежизнеспособны, поскольку мотивация у бедных и богатых разная.
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Додано: Суб 23 лис, 2024 12:24
Wirująświatła написав: _hunter написав:
Про "всех" никто и не говорил -- медиана/большинство/в среднем -- выбирайте что вам больше нравится.
среднее тут так же уместно как и температура по больнице, у вас пенсия 4 у прокурора 100, вам легче что "в среднем" вы оба живёте не плохо?
смысл любого сообщества - совместная оборона и относительно справедливый доступ к пище. Когда у бедного нет средств себя прокормить, а богатых не хотят защищать, возникают вопросы экзистенциального плана, в чём тогда смысл этого сообщества? индийско-бразильские модели существуют до первой серьёзной войны, потом они рушатся, т.к. изначально нежизнеспособны, поскольку мотивация у бедных и богатых разная.
В хуйлостане модель общества точно не лучше нашей, но ума не наступать обществу на больные мозоли хватило.
Их элита из всех сил стремится сохранить выгодние элите социальные отношения.
Наши решили все грохнуть.
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Додано: Суб 23 лис, 2024 12:27
Wirująświatła написав: _hunter написав:
Про "всех" никто и не говорил -- медиана/большинство/в среднем -- выбирайте что вам больше нравится.
среднее тут так же уместно как и температура по больнице, у вас пенсия 4 у прокурора 100, вам легче что "в среднем" вы оба живёте не плохо?
смысл любого сообщества - совместная оборона и относительно справедливый доступ к пище. Когда у бедного нет средств себя прокормить, а богатых не хотят защищать, возникают вопросы экзистенциального плана, в чём тогда смысл этого сообщества? индийско-бразильские модели существуют до первой серьёзной войны, потом они рушатся, т.к. изначально нежизнеспособны, поскольку мотивация у бедных и богатых разная.
>>> среднее тут так же уместно как и температура по больнице
Я потому там и написал медиана спереди
В любом обществе есть маргиналы -- даже во всяких Даниях/Нидерландах. И что удивило только что - в Люксембурге их даже больше
И вопрос "а действительно ли "придаток к турникету" заслуживает права на размножение -- очень не простой...
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Додано: Суб 23 лис, 2024 12:32
_hunter написав:
В любом обществе есть маргиналы -- даже во всяких Даниях/Нидерландах. И что удивило только что - в Люксембурге их даже больше
сравним зарплаты водителя трамвая в Даниях/Украинах? с ваших слов в Украине они маргиналы, а в Дании уважаемые люди. В любом обществе есть маргиналы (с) и никакая медиана не прикроет тот факт что маргиналов в Украине 20%
Согласно отчету Всемирного банка, уровень бедности в Украине в течение 2022 года вырос с 5,5% до 24,2%.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Суб 23 лис, 2024 12:36, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 23 лис, 2024 12:36
UA написав: Wirująświatła написав: _hunter написав:
Про "всех" никто и не говорил -- медиана/большинство/в среднем -- выбирайте что вам больше нравится.
среднее тут так же уместно как и температура по больнице, у вас пенсия 4 у прокурора 100, вам легче что "в среднем" вы оба живёте не плохо?
смысл любого сообщества - совместная оборона и относительно справедливый доступ к пище. Когда у бедного нет средств себя прокормить, а богатых не хотят защищать, возникают вопросы экзистенциального плана, в чём тогда смысл этого сообщества? индийско-бразильские модели существуют до первой серьёзной войны, потом они рушатся, т.к. изначально нежизнеспособны, поскольку мотивация у бедных и богатых разная.
В хуйлостане модель общества точно не лучше нашей, но ума не наступать обществу на больные мозоли хватило.
Их элита из всех сил стремится сохранить выгодние элите социальные отношения.
Наши решили все грохнуть.
бо може там еліта на завше, а тут врємєнно
Востаннє редагувалось flyman
в Суб 23 лис, 2024 12:36, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 23 лис, 2024 12:36
Wirująświatła написав: _hunter написав:
Про "всех" никто и не говорил -- медиана/большинство/в среднем -- выбирайте что вам больше нравится.
среднее тут так же уместно как и температура по больнице, у вас пенсия 4 у прокурора 100, вам легче что "в среднем" вы оба живёте не плохо?
смысл любого сообщества - совместная оборона и относительно справедливый доступ к пище (и другим ресурсам).
Когда у бедного нет средств себя прокормить, а богатых не хотят защищать, возникают вопрос, в чём тогда смысл этого сообщества?
индийско-бразильские модели существуют до первой серьёзной войны, потом они рушатся, т.к. изначально нежизнеспособны, поскольку мотивация у бедных и богатых разная.
Кто возглавляет государство от него и зависит как живёт простой народ у которого зарплата не позволяет нормально питаться, одеваться и получить образование а некоторые незнают куда потратить или спрятать украденное у народа
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Vadim_
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Додано: Суб 23 лис, 2024 12:38
Vadim_ написав:
Кто возглавляет государство от него и зависит как живёт простой народ
нет. если он надумает забрать у элиты и раздать бедным его быстро грохнут. Всё общество должно хотеть справедливости, а не один его главарь. К этому приходят через образование, когда с детства приучают что высокие налоги при этом высокие соц.стандарты для бедных это норма. А у нас в школе учат любить деньги, айфоны и статусные вещи.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Суб 23 лис, 2024 12:42, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 23 лис, 2024 12:41
UA написав: Wirująświatła написав: _hunter написав:
Про "всех" никто и не говорил -- медиана/большинство/в среднем -- выбирайте что вам больше нравится.
среднее тут так же уместно как и температура по больнице, у вас пенсия 4 у прокурора 100, вам легче что "в среднем" вы оба живёте не плохо?
смысл любого сообщества - совместная оборона и относительно справедливый доступ к пище. Когда у бедного нет средств себя прокормить, а богатых не хотят защищать, возникают вопросы экзистенциального плана, в чём тогда смысл этого сообщества? индийско-бразильские модели существуют до первой серьёзной войны, потом они рушатся, т.к. изначально нежизнеспособны, поскольку мотивация у бедных и богатых разная.
В хуйлостане модель общества точно не лучше нашей, но ума не наступать обществу на больные мозоли хватило.
Их элита из всех сил стремится сохранить выгодние элите социальные отношения.
Наши решили все грохнуть.
Практика показывает, что всё решается сухопутными операциями. Поэтому значение имеет количество пехоты.
рфии в 4..5 раз больше население. 4 страны как Украина кончатся, пока рфия начнёт применять такие же варварские методы по отношению к населению.
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Додано: Суб 23 лис, 2024 12:42
Wirująświatła написав: _hunter написав:
В любом обществе есть маргиналы -- даже во всяких Даниях/Нидерландах. И что удивило только что - в Люксембурге их даже больше
сравним зарплаты водителя трамвая в Даниях/Украинах? с ваших слов в Украине они маргиналы, а в Дании уважаемые люди. В любом обществе есть маргиналы (с) и никакая медиана не прикроет тот факт что маргиналов в Украине 20%
Согласно отчету Всемирного банка, уровень бедности в Украине в течение 2022 года вырос с 5,5% до 24,2%.
>>> сравним зарплаты водителя трамвая в Даниях/Украинах?
Зачем? Или что в первой что второй странах есть какая-то обязаловка на отработку водителем оного?
>>> и никакая медиана не прикроет тот факт что маргиналов в Украине 20%
вы не поверите
Примерно 17 процентов жителей ЕС находится за чертой бедности, передает агентство DAPD со ссылкой на результаты общеевропейского исследования "Жизнь в Европе". К бедным можно причислить уже около 85 миллионов человек.
Самый высокий уровень бедности был зафиксирован в Латвии (26 процентов жителей), Румынии (23 процента), Болгарии (21 процент) и Литве (20 процентов). Схожи с литовской ситуация в Греции и Болгарии.
Меньше всего бедных в Чехии - результат исследования составил там всего 9 процентов. Показатели Германии (15 процентов) оказались выше, чем у политически и экономически схожих Австрии, Дании и Швеции (12 процентов).
>>> уровень бедности в Украине в течение 2022 года вырос с 5,5% до 24,2%
Ну, как бы ничего удивительного: БД в стране... -- "новость" из разряда "во время дождей влажность воздуха может достигать 100%"
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Додано: Суб 23 лис, 2024 12:45
Бетон написав: UA написав:
В хуйлостане модель общества точно не лучше нашей, но ума не наступать обществу на больные мозоли хватило.
Их элита из всех сил стремится сохранить выгодние элите социальные отношения.
Наши решили все грохнуть.
Практика показывает, что всё решается сухопутными операциями. Поэтому значение имеет количество пехоты.
рфии в 4..5 раз больше население. 4 страны как Украина кончатся, пока рфия начнёт применять такие же варварские методы по отношению к населению.
Немотивированная пехота это вначале просто получатели довольствия потом или дезертиры или пленные. В зависимости как быстро бегать могут.
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