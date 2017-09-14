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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1103711038110391104011041>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 93
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
4%
4
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 12:45

  UA написав:
  Wirująświatła написав:
  _hunter написав:Про "всех" никто и не говорил -- медиана/большинство/в среднем -- выбирайте что вам больше нравится.
среднее тут так же уместно как и температура по больнице, у вас пенсия 4 у прокурора 100, вам легче что "в среднем" вы оба живёте не плохо?

смысл любого сообщества - совместная оборона и относительно справедливый доступ к пище. Когда у бедного нет средств себя прокормить, а богатых не хотят защищать, возникают вопросы экзистенциального плана, в чём тогда смысл этого сообщества? индийско-бразильские модели существуют до первой серьёзной войны, потом они рушатся, т.к. изначально нежизнеспособны, поскольку мотивация у бедных и богатых разная.

В хуйлостане модель общества точно не лучше нашей, но ума не наступать обществу на больные мозоли хватило.
Их элита из всех сил стремится сохранить выгодние элите социальные отношения.
Наши решили все грохнуть.

Наші працюють за вказівками фсб кураторів, усі можновладці з часів радянського союзу і їх онуки при владі і під колпаком і вказівками фсб
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 12:47

  _hunter написав:вы не поверите
только почему то от нашей бедности бегут к ихней, а не наоборот)

Обнищание по-украински: за два года количество бедных выросло вдвое, а богатых — втрое
Зображення
https://focus.ua/economics/605982-obnis ... atyh-vtroe
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 12:50

  Wirująświatła написав:
  Vadim_ написав:Кто возглавляет государство от него и зависит как живёт простой народ
нет. если он надумает забрать у элиты и раздать бедным его быстро грохнут. Всё общество должно хотеть справедливости, а не один его главарь. К этому приходят через образование, когда с детства приучают что высокие налоги при этом высокие соц.стандарты для бедных это норма. А у нас в школе учат любить деньги, айфоны и статусные вещи.

Саветская думка , не забрати у когось а дати можливість заробити простому люду на достойне життя
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 12:51

  Vadim_ написав:Саветская думка , не забрати у когось а дати можливість заробити простому люду на достойне життя
забрать у элиты немного доступа к ресурсам / пищи и дать его бедным, так понятнее?
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 12:54

  Wirująświatła написав:https://focus.ua/economics/605982-obnis ... atyh-vtroe

Фигня эта социология.
Когда мне звонят социологи я ложу трубку.
СобакоКот, ты про картофан социологом подробно рассказываешь?

С выборами Трампа американские социологи тоже сильно накололи.
Уровень искренности падает в мире. У нас по объективным причинам быстрее падает.
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 13:00

  Wirująświatła написав:
  Vadim_ написав:Саветская думка , не забрати у когось а дати можливість заробити простому люду на достойне життя
забрать у элиты немного доступа к ресурсам / пищи и дать его бедным, так понятнее?

нет , некоторые тупо пробухать можуть , должно всем управлять ГОСУДАРСТВО - госслужащие
вне коррупции, и защита государства и громадян від коррупции госслужащих
Востаннє редагувалось Vadim_ в Суб 23 лис, 2024 13:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 13:00

  BIGor написав:
  холява написав:
  Бетон написав:Ноу алтернатыв ту пис сру стэндс.
Ауэ патыцыфэйшын
Выл нот ристо пис

Себига, ты кем в КВН был? На разогреве, что-ли? С твоего инглиша вся страна ржёт


Хто ти , і хто Себига ?

холява давайте гляньте спочатку біографію Сибіги, хто його батько, хто брат. Те що міністрами МЗС попадають блатні по звязкам - в цьому хорошого мало. Згадайте його попередника Кулебу - той повернув против України всю Польщу. Поки при владі такі "професіонали" - нічого хорошого не вийде. "Запамятайте цей твіт"(С)


Доброго дня .
Всім Здоров'я .
Повністью з вами згоден . НЕПРОФІ ,вже багато часу при владі .
І почалось це з "любих друзів " й ПР .
Нажал зараз це прийняло ЗАГРОЗЛИВИ масштаби
холява
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 13:02

  Vadim_ написав:
  Wirująświatła написав:нет. если он надумает забрать у элиты и раздать бедным его быстро грохнут. Всё общество должно хотеть справедливости, а не один его главарь. К этому приходят через образование, когда с детства приучают что высокие налоги при этом высокие соц.стандарты для бедных это норма. А у нас в школе учат любить деньги, айфоны и статусные вещи.

Саветская думка , не забрати у когось а дати можливість заробити простому люду на достойне життя

Вопрос в мотивации трудится. Олигархическая модель не мотивирует народ.
У всем поровну и не должно быть т.к. разное качество мышления, трудолюбия, отношение к вредным привычкам...
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 13:06

  холява написав:Всім Здоров'я .
Повністью з вами згоден . НЕПРОФІ ,вже багато часу при владі .
І почалось це з "любих друзів " й ПР .
Нажал зараз це прийняло ЗАГРОЗЛИВИ масштаби

Це продовжувалося ще з Кравчука, кгб ніколи не дрімало
Vadim_
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 13:07

  Wirująświatła написав:
  _hunter написав:вы не поверите
только почему то от нашей бедности бегут к ихней, а не наоборот)

Обнищание по-украински: за два года количество бедных выросло вдвое, а богатых — втрое
Зображення
https://focus.ua/economics/605982-obnis ... atyh-vtroe

Не понимаю, что вас так удивляет в том факте, что люди с должности "младший мойщик унитазов" переходят, при возможности, на "старший" 🤔

Стандартная манипуляция низкой базой.
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