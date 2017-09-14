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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11038110391104011041>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 93
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
4%
4
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 13:08

  _hunter написав:>>> сравним зарплаты водителя трамвая в Даниях/Украинах?
Зачем? Или что в первой что второй странах есть какая-то обязаловка на отработку водителем оного?
это будет более точно, чем мифическая медиана. можно дальше пойти сколько борщевых наборов купит один и другой на свою зарплату (по ценам своей страны)? база по водителям трамвая высокая, поскольку их много и обязанности примерно одинаковые. Можем взять другие страны, ту же Польшу.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 13:13

  UA написав:
  Vadim_ написав:
  Wirująświatła написав:нет. если он надумает забрать у элиты и раздать бедным его быстро грохнут. Всё общество должно хотеть справедливости, а не один его главарь. К этому приходят через образование, когда с детства приучают что высокие налоги при этом высокие соц.стандарты для бедных это норма. А у нас в школе учат любить деньги, айфоны и статусные вещи.

Саветская думка , не забрати у когось а дати можливість заробити простому люду на достойне життя

Вопрос в мотивации трудится. Олигархическая модель не мотивирует народ.
У всем поровну и не должно быть т.к. разное качество мышления, трудолюбия, отношение к вредным привычкам...

А кроме олигархической государство не способно на иную , если захочет?
Ми ж не про коррупцію балакаємо?
Vadim_
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 13:17

  Wirująświatła написав:
  flyman написав:На покриття базових потреб $121 в місяць на персону літом.
https://fi202x.blogspot.com/2024/11/121-2024.html
Зимою буде більше.
внука вырасти на $121. для пенса из моего кейса "в базовые потребности" ещё добавляй медицину и лекарства.

Можно даже не добавлять.
$121 = 5000 грн на одного. А вы приводили пример с внуком, т.е. 2 человека.
Я уж промолчу о том, что средняя пенсия только недавно превысила 5000 и на 1 октября составила 5851,9 грн. Но это средняя. А вот распределение:
Распределение пенсионеров по уровню выплат:

25,8% пенсионеров получали среднюю пенсию до 3 тысяч грн.
35,9% - от 3001 до 5 000 грн.
25,6% - от 5001 до 10 000 грн.
12,7% - более 10 000 грн.
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2024/10/16/720645/
Т.е. 61,7% - почти 2/3 - получают пенсию меньше 5000 грн.

  d44 написав:........ Важливо те що танки та ракети були неїстівні, а ширпотребу на всіх не вистачало. Тому при першій можливості народ проміняв вєлічь і могущєство на кока-колу, джинси та окорочки (чого йому так не вистачало кожен день) Народ став жити краще, а велика держава пішла прахом. Але це вже інша байка про курку та яйце, що первинне та важливіше.

Оба тезиса сомнительные и, в любом случае, требуют доказательств. Жизнь начала улучшаться ещё при Брежневе (и довольно заметно). А "совок рухнул" не из-за этого. Или, точнее, не только и не столько из-за этого.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 13:22

  Vadim_ написав:
  Wirująświatła написав:
  Vadim_ написав:Саветская думка , не забрати у когось а дати можливість заробити простому люду на достойне життя
забрать у элиты немного доступа к ресурсам / пищи и дать его бедным, так понятнее?

нет , некоторые тупо пробухать можуть , должно всем управлять ГОСУДАРСТВО - госслужащие
вне коррупции, и защита государства и громадян від коррупции госслужащих

кокой-то большєвізм, чи чучхє
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 13:22

  Vadim_ написав:
  UA написав:Вопрос в мотивации трудится. Олигархическая модель не мотивирует народ.
У всем поровну и не должно быть т.к. разное качество мышления, трудолюбия, отношение к вредным привычкам...

А кроме олигархической государство не способно на иную , если захочет?
Ми ж не про коррупцію балакаємо?

У населения нет потребности в иной модели государства.
Сегодняшние потрясения возможно создадут потребность перехода на более высокий уровень. А возможно уровень и запросы общества провалятся ещё ниже.
пока идем по второму варианту.
я так думаю (с)
Востаннє редагувалось UA в Суб 23 лис, 2024 13:22, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 13:22

  Wirująświatła написав:
  _hunter написав:>>> сравним зарплаты водителя трамвая в Даниях/Украинах?
Зачем? Или что в первой что второй странах есть какая-то обязаловка на отработку водителем оного?
это будет более точно, чем мифическая медиана. можно дальше пойти сколько борщевых наборов купит один и другой на свою зарплату (по ценам своей страны)? база по водителям трамвая высокая, поскольку их много и обязанности примерно одинаковые. Можем взять другие страны, ту же Польшу.

Так дальше и нужно идти: сколько аренд однушек по помещается
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 13:25

  ЛАД написав:Оба тезиса сомнительные и, в любом случае, требуют доказательств. Жизнь начала улучшаться ещё при Брежневе (и довольно заметно). А "совок рухнул" не из-за этого. Или, точнее, не только и не столько из-за этого.
а из за чего? совок рухнул по экономическим причинам. к 90м народ стал жить заметно хуже середины 80х, усилился дефицит, с полок пропало мыло, табак и сахар. Политики сыграли на этих настроениях. Центральная власть оказалась банкротом и не могла противостоять региональным.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Суб 23 лис, 2024 13:28, всього редагувалось 2 разів.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 13:25

  UA написав:.........
В хуйлостане модель общества точно не лучше нашей, но ума не наступать обществу на больные мозоли хватило.
Их элита из всех сил стремится сохранить выгодние элите социальные отношения.
Наши решили все грохнуть.

У хуйлостана есть нефтегазовые доходы, которые позволяли им если не создать филиал Эмиратов, то хотя бы как-то поддерживать уровень жизни населения.
У нас таких доходов нет.
И не уверен (не знаю), что в РФ зарплаты и пенсии судей и прокуроров настолько сильно отличаются от средней. У "элиты", конечно, дворцы.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 13:25

  ЛАД написав:
  Wirująświatła написав:
  flyman написав:На покриття базових потреб $121 в місяць на персону літом.
https://fi202x.blogspot.com/2024/11/121-2024.html
Зимою буде більше.
внука вырасти на $121. для пенса из моего кейса "в базовые потребности" ещё добавляй медицину и лекарства.

Можно даже не добавлять.
$121 = 5000 грн на одного. А вы приводили пример с внуком, т.е. 2 человека.
Я уж промолчу о том, что средняя пенсия только недавно превысила 5000 и на 1 октября составила 5851,9 грн. Но это средняя. А вот распределение:
Распределение пенсионеров по уровню выплат:

25,8% пенсионеров получали среднюю пенсию до 3 тысяч грн.
35,9% - от 3001 до 5 000 грн.
25,6% - от 5001 до 10 000 грн.
12,7% - более 10 000 грн.
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2024/10/16/720645/
Т.е. 61,7% - почти 2/3 - получают пенсию меньше 5000 грн.

  d44 написав:........ Важливо те що танки та ракети були неїстівні, а ширпотребу на всіх не вистачало. Тому при першій можливості народ проміняв вєлічь і могущєство на кока-колу, джинси та окорочки (чого йому так не вистачало кожен день) Народ став жити краще, а велика держава пішла прахом. Але це вже інша байка про курку та яйце, що первинне та важливіше.

Оба тезиса сомнительные и, в любом случае, требуют доказательств. Жизнь начала улучшаться ещё при Брежневе (и довольно заметно). А "совок рухнул" не из-за этого. Или, точнее, не только и не столько из-за этого.

Я, как дитё застоя хотел бы спросить у вас что именно?
Vadim_
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 13:31

  Wirująświatła написав:
  _hunter написав:В любом обществе есть маргиналы -- даже во всяких Даниях/Нидерландах. И что удивило только что - в Люксембурге их даже больше
сравним зарплаты водителя трамвая в Даниях/Украинах? с ваших слов в Украине они маргиналы, а в Дании уважаемые люди. В любом обществе есть маргиналы (с) и никакая медиана не прикроет тот факт что маргиналов в Украине 20%
Согласно отчету Всемирного банка, уровень бедности в Украине в течение 2022 года вырос с 5,5% до 24,2%.
Из Вики:
Маргина́л, маргина́льный челове́к, маргина́льный элеме́нт (от лат. margo — край) — человек, находящийся на границе различных социальных групп, систем и культур, испытывающий влияние их противоречащих друг другу норм права и ценностей.

В русском языке со времен СССР, маргиналами обычно называют сильно опустившихся людей, находящихся на грани люмпенизации: алкоголики, наркоманы, БОМЖи, проститутки — что не совсем правильно
У вас с _hunter"ом маргинал явно в понимании русского языка. В этом смысле бедный человек не тождественен маргиналу.
ЛАД
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