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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 23 лис, 2024 13:33
_hunter написав:
>>> сравним зарплаты водителя трамвая в Даниях/Украинах?
В Дании трамваи всё ещё с водителями?
Это как пан Холява в стране ЕС нашел женщин-посудомоек во времена промышленных ПММ от 2 килоевро.
Может ретро музей (замок) для туристов?
Знаете, где весь персонал в костюмах 12 века ходит.
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Додано: Суб 23 лис, 2024 13:34
UA написав: Vadim_ написав: Wirująświatła написав:
нет. если он надумает забрать
у элиты и раздать бедным его быстро грохнут. Всё общество должно хотеть справедливости, а не один его главарь. К этому приходят через образование, когда с детства приучают что высокие налоги при этом высокие соц.стандарты для бедных это норма. А у нас в школе учат любить деньги, айфоны и статусные вещи.
Саветская думка , не забрати у когось а дати можливість заробити простому люду на достойне життя
Вопрос в мотивации трудится. Олигархическая модель не мотивирует народ.
У всем поровну и не должно быть т.к. разное качество мышления, трудолюбия, отношение к вредным привычкам...
Не думаю, що при сучасному рівні розвитку (15% труд ресурсу це так званий реальаний сектор, що покриває фізичні потреби) є проблема закрити потреби роздаючи безумовний базовий дохід (еквівалент $120..$150) всім без винятку, це про що тут кажуть "рівень бідності по міркам ЄС" в якому трохи інше розуміння що таке бідність, так як в нас рівень бідності за межею фізичного виживання.
В так званих "прогресивних державах" є різні соціальні програми, виплати по безробіттю, субсидії і т.п.., на що іде працює величезна бюрократична машина поглинаючи додатково купу ресурсів, і роблячи вигляд "зайнятості" для зайвих людей (тих 85% поза "реальним сектором").
Із тим ББД (безумовним базовим доходом) матимемо такий собі капіталіз із людським лицем, тобто базові потреби забезпечені, а хочеш більше, то знайди як реалізувати себе в суспільстві так, щоб тобі заплатили за твої вміння, навики, креативність, підприємливість і т.д.
Бомжі, попрошайки, алкаші, наріки в "прогресивних державаах" - люди, які свідомо вибрали такий спосіб життя, і не потрібно розказувати про жорстокий оскал капіталізму.
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Додано: Суб 23 лис, 2024 13:38
ЛАД написав: UA написав:
.........
В хуйлостане модель общества точно не лучше нашей, но ума не наступать обществу на больные мозоли хватило.
Их элита из всех сил стремится сохранить выгодние элите социальные отношения.
Наши решили все грохнуть.
У хуйлостана есть нефтегазовые доходы, которые позволяли им если не создать филиал Эмиратов, то хотя бы как-то поддерживать уровень жизни населения.
У нас таких доходов нет.
И не уверен (не знаю), что в РФ зарплаты и пенсии судей и прокуроров настолько сильно отличаются от средней. У "элиты", конечно, дворцы.
да ладно, прям так і нєт, а ще недокумунізованого скільки, це після розкомунізації від 90х до ще на трильон доларів від 2022. а там ще скільки ріллею, лісами, надрами, повітряним, радіочастотним та ще яким та ресурсом (відновлюваним і невідновлюваним) Але ЛАД повторив іпсо, що нема.
Востаннє редагувалось flyman
в Суб 23 лис, 2024 13:39, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 23 лис, 2024 13:38
ЛАД написав: UA написав:
.........
В хуйлостане модель общества точно не лучше нашей, но ума не наступать обществу на больные мозоли хватило.
Их элита из всех сил стремится сохранить выгодние элите социальные отношения.
Наши решили все грохнуть.
У хуйлостана есть нефтегазовые доходы, которые позволяли им если не создать филиал Эмиратов, то хотя бы как-то поддерживать уровень жизни населения.
У нас таких доходов нет.
И не уверен (не знаю), что в РФ зарплаты и пенсии судей и прокуроров настолько сильно отличаются от средней. У "элиты", конечно, дворцы.
Вы почву в Дании или Швеции видели?
Украина богатая страна.
В рфии есть расходы на поддержании Севера в хоть каком то состоянии.
Есть бюджетная черная дыра - Сев. Кавказ. Где накинуть провода на электрические столбы (без счетчика) норма.
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Додано: Суб 23 лис, 2024 13:39
_hunter написав:
Так дальше и нужно идти: сколько аренд однушек по помещается
тут поле для спекуляций, цена однушки в убитом бабушатнике и в новострое с новым ремонтом отличается в 5 раз. Для точного сравнения необходимо брать 2 идентичные варианта на одинаковом расстоянии от центра.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Суб 23 лис, 2024 13:43, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 23 лис, 2024 13:42
Wirująświatła написав: _hunter написав:
Так дальше и нужно идти: сколько аренд однушек по помещается
в Киеве 1-1,5 "однушки" назовите ваши столицы.
за 3..5куе можна купити хату (і не так як в Італії з 1євро і ще 100К докласти "на доведення до історичного виду"), для чого міряти бідність орендою кавалірок в столицях європейських держав
Востаннє редагувалось flyman
в Суб 23 лис, 2024 13:43, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 23 лис, 2024 13:43
flyman написав:
Бомжі, попрошайки, алкаші, наріки в "прогресивних державаах" - люди, які свідомо вибрали такий спосіб життя, і не потрібно розказувати про жорстокий оскал капіталізму.
В Києві це теж свідомий вибір.
У всякому разі до війни так було.
в епоху самоізоляції М 25-60 різні ситуації напевно бувають.
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