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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 23 лис, 2024 13:38
ЛАД написав: UA написав:
.........
В хуйлостане модель общества точно не лучше нашей, но ума не наступать обществу на больные мозоли хватило.
Их элита из всех сил стремится сохранить выгодние элите социальные отношения.
Наши решили все грохнуть.
У хуйлостана есть нефтегазовые доходы, которые позволяли им если не создать филиал Эмиратов, то хотя бы как-то поддерживать уровень жизни населения.
У нас таких доходов нет.
И не уверен (не знаю), что в РФ зарплаты и пенсии судей и прокуроров настолько сильно отличаются от средней. У "элиты", конечно, дворцы.
Вы почву в Дании или Швеции видели?
Украина богатая страна.
В рфии есть расходы на поддержании Севера в хоть каком то состоянии.
Есть бюджетная черная дыра - Сев. Кавказ. Где накинуть провода на электрические столбы (без счетчика) норма.
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Додано: Суб 23 лис, 2024 13:39
_hunter написав:
Так дальше и нужно идти: сколько аренд однушек по помещается
тут поле для спекуляций, цена однушки в убитом бабушатнике и в новострое с новым ремонтом отличается в 5 раз. Для точного сравнения необходимо брать 2 идентичные варианта на одинаковом расстоянии от центра.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Суб 23 лис, 2024 13:43, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 23 лис, 2024 13:43
flyman написав:
Бомжі, попрошайки, алкаші, наріки в "прогресивних державаах" - люди, які свідомо вибрали такий спосіб життя, і не потрібно розказувати про жорстокий оскал капіталізму.
В Києві це теж свідомий вибір.
У всякому разі до війни так було.
в епоху самоізоляції М 25-60 різні ситуації напевно бувають.
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Додано: Суб 23 лис, 2024 13:45
Wirująświatła написав: _hunter написав:
вы не поверите
только почему то от нашей бедности бегут к ихней, а не наоборот)
По словам Алексея Куща, если раньше опросы НБУ грешили ошибками и попытками подтянуть результаты под "правильные выводы", то сегодня сомневаться в их результатах оснований нет.
У Алексея Куща оснований нет, а мне как-то сомнительно. Цифра, которую я слышал на марафоне, что ограничивают себя в еде 64% вызывает бОльшее доверие.
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Додано: Суб 23 лис, 2024 13:46
Vadim_ написав: Wirująświatła написав:
забрать
Vadim_ написав:
Саветская думка , не забрати у когось а дати можливість заробити простому люду на достойне життя
у элиты немного доступа к ресурсам / пищи и дать
его бедным, так понятнее?
нет , некоторые тупо пробухать можуть , должно всем управлять ГОСУДАРСТВО - госслужащие
вне коррупции, и защита государства и громадян від коррупции госслужащих
Невразумительно.
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Додано: Суб 23 лис, 2024 13:47
UA написав: flyman написав:
Бомжі, попрошайки, алкаші, наріки в "прогресивних державаах" - люди, які свідомо вибрали такий спосіб життя, і не потрібно розказувати про жорстокий оскал капіталізму.
В Києві це теж свідомий вибір.
У всякому разі до війни так було.
в епоху самоізоляції М 25-60 різні ситуації напевно бувають.
В Києві якщо є "спадщина" то здав в аренду понаїхам, сам на "історично родіну", або в яку просто "дачу" з межах 100Км ШРТ і вважай, що жизнь удалась, навіть залишається на "ікорку з шампусіком" (с)(тм)
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Додано: Суб 23 лис, 2024 13:48
Wirująświatła написав: _hunter написав:
Так дальше и нужно идти: сколько аренд однушек по помещается
тут поле для спекуляций, цена однушки в убитом бабушатнике и в новострое с новым ремонтом отличается в 5 раз. Для точного сравнения необходимо брать 2 идентичные варианта на одинаковом расстоянии от центра.
В Украине, в целом недвижимость значительно доступнее, чем Великобритании и многих странах ЕС.
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Додано: Суб 23 лис, 2024 13:51
UA написав: Wirująświatła написав: _hunter написав:
Так дальше и нужно идти: сколько аренд однушек по помещается
тут поле для спекуляций, цена однушки в убитом бабушатнике и в новострое с новым ремонтом отличается в 5 раз. Для точного сравнения необходимо брать 2 идентичные варианта на одинаковом расстоянии от центра.
В Украине, в целом недвижимость значительно доступнее, чем Великобритании и многих странах ЕС.
потому что недоступна ипотека) когда давали ипотеку каждому бомжу сколько стоила квартира? я с з/п 3куе только облизывался, собрал 20куе квартира уже 40. Собрал 40, квартира уже 80 и т.д. а коллеги по работе хапали в ипотеку хрущи и панели за 80куе (г.Днепр не лучшие районы), рассказывая что дальше будет дороже. То же самое было бы и сейчас разреши массовую ипотеку. Купить квартиру без ипотеки только с текущих доходов нигде не просто, поэтому у нас "дёшево". Так что доступность жилья - плохой показатель уровня жизни, доступность ипотеки - более точный.
Есть и другие причины, в обл.центрах есть такие районы где нет нифига, ни садиков/школ/поликлиник/супермаркетов. И ездит одна маршрутка в 30 минут. Как вы думаете сколько там стоит жильё? по своей малой родине листаю объявления, классная двушка с ремонтом/мебелью, газом, низкий этаж и цена 50% от рыночной, даже без звонка знаю какой это примерно район.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Суб 23 лис, 2024 14:06, всього редагувалось 5 разів.
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Додано: Суб 23 лис, 2024 13:55
ЛАД написав: Vadim_ написав:
нет , некоторые тупо пробухать можуть , должно всем управлять ГОСУДАРСТВО - госслужащие
вне коррупции, и защита государства и громадян від коррупции госслужащих
Невразумительно.
тоді обложить государство умовного програміста Пєтю на 50%+ податків, щоб бомж Вася мав можливість пробухати і не паритись, зразу приймуть в ЄС та Україна буде Европа 146%
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Додано: Суб 23 лис, 2024 13:58
flyman написав: ЛАД написав:
..............
У хуйлостана есть нефтегазовые доходы, которые позволяли им если не создать филиал Эмиратов, то хотя бы как-то поддерживать уровень жизни населения.
У нас таких доходов нет.
И не уверен (не знаю), что в РФ зарплаты и пенсии судей и прокуроров настолько сильно отличаются от средней. У "элиты", конечно, дворцы.
да ладно, прям так і нєт, а ще недокумунізованого скільки, це після розкомунізації від 90х до ще на трильон доларів від 2022. а там ще скільки ріллею, лісами, надрами, повітряним, радіочастотним та ще яким та ресурсом (відновлюваним і невідновлюваним) Але ЛАД повторив іпсо, що нема.
Нефтегазовые доходы это более-менее постоянный ресурс, а то, что вы перечислили у нас "рілля, ліси, надра" - разовый. Так же, как предприятия, "декоммунизированные" в 90-е. Вы предлагаете их продать?
Востаннє редагувалось ЛАД
в Суб 23 лис, 2024 14:00, всього редагувалось 1 раз.
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