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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1103911040110411104211043>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 93
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
4%
4
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 13:59

  ЛАД написав:
  flyman написав:
  ЛАД написав:..............
У хуйлостана есть нефтегазовые доходы, которые позволяли им если не создать филиал Эмиратов, то хотя бы как-то поддерживать уровень жизни населения.
У нас таких доходов нет.
И не уверен (не знаю), что в РФ зарплаты и пенсии судей и прокуроров настолько сильно отличаются от средней. У "элиты", конечно, дворцы.

да ладно, прям так і нєт, а ще недокумунізованого скільки, це після розкомунізації від 90х до ще на трильон доларів від 2022. а там ще скільки ріллею, лісами, надрами, повітряним, радіочастотним та ще яким та ресурсом (відновлюваним і невідновлюваним) Але ЛАД повторив іпсо, що нема.
Нефтегазовые доходы это более-менее постоянный ресурс, а то, что вы перечислили у нас "рілля, ліси, надра" - разовый. Вы предлагаете их продать?

всьо продано до нас (замість продано вживається інше слово на сп)
ЛАД, ви би хоть політекономіку вчилу у вузі, тоді би знали, що таке "рента"
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 14:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:тоді обложить государство умовного програміста Пєтю на 50%+ податків, щоб бомж Вася мав можливість пробухати і не паритись, зразу приймуть в ЄС та Україна буде Европа 146%

1. Європа дуже різна. Можна і 10% знайти і 50%
2. Там існуює 1_000_000 схем як уникнути податків, але користуються ними чомусь тільки багаті, наші мігранти вже користуються суттєвими пільгами...
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Суб 23 лис, 2024 14:05, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 14:05

  flyman написав:
  UA написав:
  flyman написав:Бомжі, попрошайки, алкаші, наріки в "прогресивних державаах" - люди, які свідомо вибрали такий спосіб життя, і не потрібно розказувати про жорстокий оскал капіталізму.

В Києві це теж свідомий вибір.
У всякому разі до війни так було.
в епоху самоізоляції М 25-60 різні ситуації напевно бувають.

В Києві якщо є "спадщина" то здав в аренду понаїхам, сам на "історично родіну", або в яку просто "дачу" з межах 100Км ШРТ і вважай, що жизнь удалась, навіть залишається на "ікорку з шампусіком" (с)(тм)

Це якісь дауншивтинг для патологічних ледацюг.
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 14:06

  ЛАД написав:
  flyman написав:
  ЛАД написав:..............
У хуйлостана есть нефтегазовые доходы, которые позволяли им если не создать филиал Эмиратов, то хотя бы как-то поддерживать уровень жизни населения.
У нас таких доходов нет.
И не уверен (не знаю), что в РФ зарплаты и пенсии судей и прокуроров настолько сильно отличаются от средней. У "элиты", конечно, дворцы.

да ладно, прям так і нєт, а ще недокумунізованого скільки, це після розкомунізації від 90х до ще на трильон доларів від 2022. а там ще скільки ріллею, лісами, надрами, повітряним, радіочастотним та ще яким та ресурсом (відновлюваним і невідновлюваним) Але ЛАД повторив іпсо, що нема.
Нефтегазовые доходы это более-менее постоянный ресурс, а то, что вы перечислили у нас "рілля, ліси, надра" - разовый. Так же, как предприятия, "декоммунизированные" в 90-е. Вы предлагаете их продать?

Пшоно, олія, кукурудза, залізна руда, купа різних видів вугілля, титанова руда, окатиши, метал, ліс, янтар ітд - це нема ресурсів? :shock:
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 14:09

  flyman написав:В Києві якщо є "спадщина" то здав в аренду понаїхам, сам на "історично родіну",
ты сегодня с логикой не дружишь, откуда тогда малая родина если спадщина в Киеве? Родители-киевляне отдали ребенка на воспитание тёте в Бердичев? Или бабушка киевлянка, а дети с внуками разъехались жить по ипеням? Как правило 90% спадщины в ипенях. И если получится её продать/сдать может быть хватит на кавалирку 15м2 в жулянах.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Суб 23 лис, 2024 14:11, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 14:10

  Дюрі-бачі написав:
  flyman написав:тоді обложить государство умовного програміста Пєтю на 50%+ податків, щоб бомж Вася мав можливість пробухати і не паритись, зразу приймуть в ЄС та Україна буде Европа 146%

1. Європа дуже різна. Можна і 10% знайти
2. Там існуює 1_000_000 схем як уникнути податків, але користуються ними чомусь тільки багаті, наші мігранти вже користуються суттєвими пільгами...

Дивись, сучасна система оподаткування в так званих "прогресивних державах" орієнтована на оподаткування доходів і споживання, але не інвестицій.
Якщо в тебе закриті базові потреби, а споживання мінімальне, а решту ти направляєш на інвестиції, то з часом (10..20..50..100 років) в тебе чи нащадків виходить що споживаєш ти 50%..25%..10%..5% від багатства. Тому здається що "несправедливо". Але капіталізм іде від слова капіта, тобто "голова" (ВРХ), більше інвестицій в "корівок" - вищі "надої". Не було інвестицій, не буде високого рівня життя.
А якщо який безхатченко приїхав на все готове, то як то має виглядати, як халявна халява?
Дали ліжкомісце в спортзалі та миску супу, іди на курси, вчи мову, інтегруйся в суспільство, все і одразу це хіба в казці про Золоту Рибку. Чи Ємелю з Щукою. Або Троє із ларца одінакових с ліца
Востаннє редагувалось flyman в Суб 23 лис, 2024 14:13, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 14:12

  flyman написав:............
всьо продано до нас (замість продано вживається інше слово на сп)
ЛАД, ви би хоть політекономіку вчилу у вузі, тоді би знали, що таке "рента"

Рента есть во всех государствах. И в РФ тоже. И, вероятно, больше, чем у нас за счёт большей территории. Но + к этому есть нефтегаз.
И приведите мне пример хоть одной страны, которая обеспечила бы приемлемый уровень жизни населения благодаря ренте. Когда приведёте, тогда поговорим о политэкономии.
Если бы саудиты рассчитывали только на ренту, то и жили бы в шатрах или шалашах.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 14:15

  ЛАД написав:
  flyman написав:............
всьо продано до нас (замість продано вживається інше слово на сп)
ЛАД, ви би хоть політекономіку вчилу у вузі, тоді би знали, що таке "рента"

Рента есть во всех государствах. И в РФ тоже. И, вероятно, больше, чем у нас за счёт большей территории. Но + к этому есть нефтегаз.
И приведите мне пример хоть одной страны, которая обеспечила бы приемлемый уровень жизни населения благодаря ренте. Когда приведёте, тогда поговорим о политэкономии.
Если бы саудиты рассчитывали только на ренту, то и жили бы в шатрах или шалашах.

ви щось видумали, приписали іншому, і потім він має вам щось доказувати, що ви собі на видумували.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 14:17

  UA написав:
  flyman написав:В Києві якщо є "спадщина" то здав в аренду понаїхам, сам на "історично родіну", або в яку просто "дачу" з межах 100Км ШРТ і вважай, що жизнь удалась, навіть залишається на "ікорку з шампусіком" (с)(тм)

Це якісь дауншивтинг для патологічних ледацюг.

це "бєдность" по-кієвські
Востаннє редагувалось flyman в Суб 23 лис, 2024 14:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 14:18

  UA написав:Весной этого года, местные "партиты" меня уверяли, что блок посты ТЦК ни как не повлияют на цены на продовольствие.
на цены влияет прежде всего объёмы производства и напечатанных денег. Помидоры па 100 никто бы не продавал если бы не дурные доходы у некоторых, помидор не картошка, до весны не полежит. Значит выращивают ровно такие объемы сколько могут продать па100. В теории можно выростить в 2р больше и продать па50 но желающих это делать нет. Потому что па50 продать не выйдет, у остальных доходы упали и цену придется снизить кратно падению. Это в 2х словах что с экономикой. 10% населения потребляет 80% ресурсов. Остальные лапу сосут.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Суб 23 лис, 2024 14:29, всього редагувалось 1 раз.
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