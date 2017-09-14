Додано: Суб 23 лис, 2024 14:47

ЛАД написав: prodigy написав: ЛАД написав: И ещё нравится: "Касетна модель диктофона Електроніка М332C вкрала дизайн і технології у японського Sony TCS-310". Украсть дизайн не проблема. Конструкцию тоже легко можно, но для этого уже надо иметь такие же комплектующие. В Союзе этого не было, комплектация была своя. Технологию украсть можно только именно "украсть". Имея образец продукции, украсть технологию практически невозможно, надо разрабатывать свою. И ещё нравится: "Касетна модель диктофона Електроніка М332C вкрала дизайн і технології у японського Sony TCS-310". Украсть дизайн не проблема. Конструкцию тоже легко можно, но для этого уже надо иметь такие же комплектующие. В Союзе этого не было, комплектация была своя. Технологию украсть можно только именно "украсть". Имея образец продукции, украсть технологию практически невозможно, надо разрабатывать свою.



не надоело? херню молоть не надоело? херню молоть

За последние годы вы, действительно, сильно изменились.

Опускаетесь уже на уровень подворотни. За последние годы вы, действительно, сильно изменились.Опускаетесь уже на уровень подворотни.

Украсть дизайн не проблема. Конструкцию тоже легко можно

про ваш рівнень занурення всі бачатьпрокоментую в вашому стилі:вор заліз в хату і поцупів цінні речі, але який з цього зикс коли не можеш продати крадене (на приклад скрипку Страдіварі, як в фільмі "Візит до Мінотавра".з продажем краденого(плагіату) у країни ссср не було проблем.я працював на суднах ЧМП з 1982 до 1993 (кадетом,матросом на практиці, штурманом): майже все навігаційне обладнення (радари, гірокомпаси, лаги)-це вороване облажнення з німецьких кораблів і субмарин часів Другої Світової, карл. Тобто, нічого сучасного ссср власними силами розробити був не здатний на протязі скільки? майже 50 років.для порівняння візміть три країни : Японія, Південна Корея, КНР.Японія-в 50х роках випускала старі американські моделі авто по ліцензії до кінця 60х,потім почали робити свої і так гарно в цьому продвинулись , що з середини 90х японські авто в самої Німеччині по якості перевершили майже всі місцеві, а за ціною так точно (тому німці ввели ввозні пошліни)Південна Корея -почало трохи пізно, в 80х робила ліцензійні копії японських авто, на початку 2000х навчились робити якісно свої,в 2010-2020 південні корейські авто захопили світовий ринок, цінами і якістюКитай:почав робити плагіат в 2000-2010, з 2020 перекупив всіх інженерів/дізайнерів і сьогодні робить найкращі авто в світі за ціною, через років 5 буде і за якістю (сьогодні якість на рівні , поступаються кому? та майже нікому-американці, німці, японців, корейці -всі позаду, окрім преміальних авто (ціна 150к+)Суднобудівництво: 1970-1990 Японія світовий лидер, Південна Корея будує і навчається(використовує ліцензійні двигуни він MAN, Wärtsilä-Sulzerсьогодні двигуни від HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES надійні, сучасні і тдпо якості і кількості на першому місті в світіКитай-важко працює, якість до 4-, але ціною вже на першому місті і по обєму тежа чого за післявоєнних 45 років досягнув ссср?подивиться відео Сергея Асланяна: адідас, джинси дубленкі