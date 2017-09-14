flyman написав:В Києві якщо є "спадщина" то здав в аренду понаїхам, сам на "історично родіну",
ты сегодня с логикой не дружишь, откуда тогда малая родина если спадщина в Киеве? Родители-киевляне отдали ребенка на воспитание тёте в Бердичев? Или бабушка киевлянка, а дети с внуками разъехались жить по ипеням? Как правило 90% спадщины в ипенях. И если получится её продать/сдать может быть хватит на кавалирку 15м2 в жулянах.
бабка-дєдка ліміта понауїхавша з навколишніх сіл, яким клятий совок дав умовно безпалтне житло, котре осталося дітям-внучкам, хоча варіанти хозяйка - дочка хозяйки - внучок в 2к панельці на ПОХу і комната з холодильником в оренду мають мєсто бить.
_hunter написав:>>> сравним зарплаты водителя трамвая в Даниях/Украинах?
В Дании трамваи всё ещё с водителями? Это как пан Холява в стране ЕС нашел женщин-посудомоек во времена промышленных ПММ от 2 килоевро. Может ретро музей (замок) для туристов? Знаете, где весь персонал в костюмах 12 века ходит.
С чого ви взяли що я щось ДЕСЬ знайшов ?
Я полюбляю гумор , звістно, коли він умістний . Не дуже люблю хфантазії.....
flyman написав:і комната з холодильником в оренду мають мєсто бить.
а в савецкие времена ещё можно было взять в аренду холодильник без комнаты.
і тєлік, а потім його викупити по залишковій ціні після сплати оренд, а ще було вкусне марожєно "Пламбір", піонєрські лагєря, Зарніца, норми ГТО, ДОСААФ і віра що до 2000 буде в кожного власна квартира і настане справжній комунізм, але прийшло ГКЧП і таку страну прасра..
Востаннє редагувалось flyman в Суб 23 лис, 2024 14:38, всього редагувалось 1 раз.
[quote="5791732:Wirująświatła"] в сусіда був такий що можна було пітать і від 200 і 12В від АКБ, потім мені привіз набор дєталєй із з-да з Хмєльніцка, я собрав йому ще одного портатівного тєліка, даже остались ненужні часті, нашо прийшов потім фідбек от спецов з-да, шо вопшєто з того набору не должно било собраться работающіє іздєліє, що чувак нагло врьот і то звіщдьож 100500 левела
просто ми жили в разних совках, я в полісько-западанському, а ти в якому нєчєрнозьомно-кємєровскому
ЛАД написав:И ещё нравится: "Касетна модель диктофона Електроніка М332C вкрала дизайн і технології у японського Sony TCS-310". Украсть дизайн не проблема. Конструкцию тоже легко можно, но для этого уже надо иметь такие же комплектующие. В Союзе этого не было, комплектация была своя. Технологию украсть можно только именно "украсть". Имея образец продукции, украсть технологию практически невозможно, надо разрабатывать свою.
не надоело? херню молоть
За последние годы вы, действительно, сильно изменились. Опускаетесь уже на уровень подворотни.
про ваш рівнень занурення всі бачать
прокоментую в вашому стилі:
Украсть дизайн не проблема. Конструкцию тоже легко можно
вор заліз в хату і поцупів цінні речі, але який з цього зикс коли не можеш продати крадене (на приклад скрипку Страдіварі, як в фільмі "Візит до Мінотавра".
з продажем краденого(плагіату) у країни ссср не було проблем.
я працював на суднах ЧМП з 1982 до 1993 (кадетом,матросом на практиці, штурманом): майже все навігаційне обладнення (радари, гірокомпаси, лаги)-це вороване облажнення з німецьких кораблів і субмарин часів Другої Світової, карл. Тобто, нічого сучасного ссср власними силами розробити був не здатний на протязі скільки? майже 50 років.
для порівняння візміть три країни : Японія, Південна Корея, КНР. Японія-в 50х роках випускала старі американські моделі авто по ліцензії до кінця 60х, потім почали робити свої і так гарно в цьому продвинулись , що з середини 90х японські авто в самої Німеччині по якості перевершили майже всі місцеві, а за ціною так точно (тому німці ввели ввозні пошліни)
Південна Корея -почало трохи пізно, в 80х робила ліцензійні копії японських авто, на початку 2000х навчились робити якісно свої,в 2010-2020 південні корейські авто захопили світовий ринок, цінами і якістю
Китай:почав робити плагіат в 2000-2010, з 2020 перекупив всіх інженерів/дізайнерів і сьогодні робить найкращі авто в світі за ціною, через років 5 буде і за якістю (сьогодні якість на рівні , поступаються кому? та майже нікому-американці, німці, японців, корейці -всі позаду, окрім преміальних авто (ціна 150к+)
Суднобудівництво: 1970-1990 Японія світовий лидер, Південна Корея будує і навчається(використовує ліцензійні двигуни він MAN, Wärtsilä-Sulzer сьогодні двигуни від HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES надійні, сучасні і тд по якості і кількості на першому місті в світі Китай-важко працює, якість до 4-, але ціною вже на першому місті і по обєму теж
flyman написав:просто ми жили в разних совках, я в полісько-западанському, а ти в якому нєчєрнозьомно-кємєровскому
польско западенский совок был больше похож на цыганский, одежду везли с польши родственники и туристы. И пофигу что кроссовки розовые с миккимаусами, бабушки их с удовольствием по селу носили. Я как раз в 90е перестал носить джинсы (и до сих пор не ношу), как вспомню те времена каждый в польских джинсах и турецком свитере. ну нахой. Маленькие тв лично возил в польшу, ч/б. А маленькие цветные касио из Польши (на 3х батарейках) и часы касио помню.