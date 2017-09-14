prodigy щоб бути самодостатньою (закритою) економікою і виробляти "буквально все", потрібно десь не менше 500 млн населення, це ще британські учоні доказали, СРСР мав 250 населення, плюс трохи соц. табір, тому, навіть в теорії, не могло бути абсолютно все "Сермяжное, кондовое, посконное и домотканое" (с)(тм)
Десь так могло би в теорії ЄС, NAFTA, ПСА, Індія, КНР, але вони не в ізоляції як Іран чи КНДР, а беруть участь в глобальному розділі праці
Востаннє редагувалось flyman в Суб 23 лис, 2024 14:54, всього редагувалось 1 раз.
UA написав:Весной этого года, местные "партиты" меня уверяли, что блок посты ТЦК ни как не повлияют на цены на продовольствие.
на цены влияет прежде всего объёмы производства и напечатанных денег. Помидоры па 100 никто бы не продавал если бы не дурные доходы у некоторых, помидор не картошка, до весны не полежит. Значит выращивают ровно такие объемы сколько могут продать па100. В теории можно выростить в 2р больше и продать па50 но желающих это делать нет. Потому что па50 продать не выйдет, у остальных доходы упали и цену придется снизить кратно падению. Это в 2х словах что с экономикой. 10% населения потребляет 80% ресурсов. Остальные лапу сосут.
Невозможность многими фермерами привезти урожай из села в город через блок посты не влияет на предложение?
ПС Месяц назад видел на Электротехнической (оптовый овощной рынок Троя) облаву. Это совсем не влияет.
_hunter написав:>>> сравним зарплаты водителя трамвая в Даниях/Украинах?
В Дании трамваи всё ещё с водителями? Это как пан Холява в стране ЕС нашел женщин-посудомоек во времена промышленных ПММ от 2 килоевро. Может ретро музей (замок) для туристов? Знаете, где весь персонал в костюмах 12 века ходит.
С чого ви взяли що я щось ДЕСЬ знайшов ?
Я полюбляю гумор , звістно, коли він умістний . Не дуже люблю хфантазії.....
UA написав:Невозможность многими фермерами привезти урожай из села в город через блок посты не влияет на предложение?
давайте включим IQ . Сколько автомобилей ежедневно снабжает супермаркеты Киева и области продуктами? Автомобили новой почты, укрпошты, эпицентра. Сколько ежедневно рулят автобусами и маршрутками, таксистов. А ловят только фермеров) самому не смешно?
Тему тцк надувают СМИ. Если был бы такой масштаб мобилизации (который хотят показать) супермаркеты стояли бы пустыми, а посылка со Львова в Киев ехала бы месяц.
ТЦК это божья роса в глаза партнерам. Типа вы платите мы воюем, видите мобилизуем всех кого можно.
2е доказательство, почему сзчшников никто не ищет и не ловит? Потому что делают вид что проблемы не существует. Идёт героический распил западной помощи. А СЗЧшники могут повлиять на её объёмы.
Вы реально думаете что керманычам нужны "лишние рты"? не нужны, создаётся видимость мобилизации, а сзчшники выгодны тем что бабки на них выделяются, но к ним не доходят, поэтому и не ищут.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Суб 23 лис, 2024 15:11, всього редагувалось 1 раз.
UA написав:Невозможность многими фермерами привезти урожай из села в город через блок посты не влияет на предложение?
давайте включим IQ . Сколько автомобилей ежедневно снабжает супермаркеты Киева и области продуктами? Автомобили новой почты, укрпошты, эпицентра. Сколько ежедневно рулят автобусами и маршрутками, таксистов. А ловят только фермеров) самому не смешно?
Тему тцк надувают СМИ. Если был бы такой масштаб мобилизации (который хотят показать) супермаркеты стояли бы пустыми, а посылка со Львова в Киев ехала бы месяц.
ТЦК это божья роса в глаза партнерам. Типа вы платите мы воюем, видите мобилизуем всех кого можно.
2е доказательство, почему сзчшников никто не ищет и не ловит? Потому что делают вид что проблемы не существует. Идёт распил западной помощи, вы реально думаете что керманычам нужны "лишние рты"? не нужны, создаётся видимость мобилизации, а сзчшники выгодны тем что бабки на них выделяются, но к ним не доходят, поэтому и не ищут.
Крупный бизнес иногда может себя защитить через бронь У мелких сельхозпроизводителей шансов мало. Тема мобилизации слишком неудобна, чтобы партнеры прямо рулили этим процессом. Могут в соучастии обвинить. Хотя трогать М 18-25 многократно рекомендовали.
Востаннє редагувалось UA в Суб 23 лис, 2024 15:14, всього редагувалось 1 раз.
UA написав:Невозможность многими фермерами привезти урожай из села в город через блок посты не влияет на предложение?
давайте включим IQ . Сколько автомобилей ежедневно снабжает супермаркеты Киева и области продуктами? Автомобили новой почты, укрпошты, эпицентра. Сколько ежедневно рулят автобусами и маршрутками, таксистов. А ловят только фермеров) самому не смешно?
Тему тцк надувают СМИ. Если был бы такой масштаб мобилизации (который хотят показать) супермаркеты стояли бы пустыми, а посылка со Львова в Киев ехала бы месяц.
ТЦК это божья роса в глаза партнерам. Типа вы платите мы воюем, видите мобилизуем всех кого можно.
2е доказательство, почему сзчшников никто не ищет и не ловит? Потому что делают вид что проблемы не существует. Идёт героический распил западной помощи. А СЗЧшники могут повлиять на её объёмы.
Вы реально думаете что керманычам нужны "лишние рты"? не нужны, создаётся видимость мобилизации, а сзчшники выгодны тем что бабки на них выделяются, но к ним не доходят, поэтому и не ищут.
якщо план 1000, навіщо його перевиконувати, бо наступного місяця виставлять 1500, а поголів"я зменшилося, не самим же йти, тому "еквілібріум"
flyman написав:prodigy щоб бути самодостатньою (закритою) економікою і виробляти "буквально все", потрібно десь не менше 500 млн населення, це ще британські учоні доказали, СРСР мав 250 населення, плюс трохи соц. табір, тому, навіть в теорії, не могло бути абсолютно все "Сермяжное, кондовое, посконное и домотканое" (с)(тм)
Десь так могло би в теорії ЄС, NAFTA, ПСА, Індія, КНР, але вони не в ізоляції як Іран чи КНДР, а беруть участь в глобальному розділі праці
це маячня, до чого тут буквально всього, ви мабуть молода людина і не бачили того, що бачили ваші батьки? туалетний папір був? був (в готелі Росія, фінський), а по країні- газета Труд і Правда), одяг був? ну може польський/югославський, свій був -ні, зато продавали на відріз сукно, тканину бостон(я купив 2м пошив брюки у еврея, який вкав собі половину майже половину обрізу). що вибробляв ссср-на 60% бюджету зброю (часто теж воровану), в 90х в газетах писали про одного авантюриста, який вкрав ціну крилату ракету і продав в ГДР советам (це був 1986р), на суднах вже в 1978-1982 стояли навігаційне супутникове обладнання вірм MAGNAVOX (magnavox satellite navigation) https://www.gpsworld.com/expert-advice- ... ys-of-gps/
спитайте себе, якщо русні дати всі технічні умови(креслення, каталог деталей, і навіть зразки деталей)-чи здатні вони сьогодні робити Starlink термінали?
UA написав:Крупный бизнес иногда может себя защитить через бронь У мелких сельхозпроизводителей шансов мало.
не нужны ваши фермеры в ЗСУ. Найти человека в селе проще простого. Негде там прятаться от тцк, на деревьях что ли? И дома целый день сидеть не будешь, живность надо кормить, дрова рубить. Все соседи друг друга знают и кто с кем спит тоже знают. Заложат за 3 секунды где прячется ухылянт. Но чтобы словить фермера тцкашнику зачем-то нужен в Киеве блок пост.
UA написав:Крупный бизнес иногда может себя защитить через бронь У мелких сельхозпроизводителей шансов мало.
не нужны ваши фермеры в ЗСУ. Найти человека в селе проще простого. Негде там прятаться от тцк, на деревьях что ли? И дома целый день сидеть не будешь, живность надо кормить, дрова рубить. Все соседи друг друга знают и кто с кем спит тоже знают. Заложат за 3 секунды где прячется ухылянт. Но чтобы словить фермера тцкашнику нужен блок пост.
В селах сейчас целые системы оповещения с дежурными и иногда с отрядами самообороны. Бабский спецназ есть в каждом селе. На блок посту как раз удобно одинокого М25-60 запаковать.