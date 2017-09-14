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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11042110431104411045>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 93
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
4%
4
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 15:18

Байден втратив страх

"Старий, але не марний", - каже персонаж Шварценегера у фільмі "Термінатор: Генезис", заряджаючи дробовик.

Ця фраза мала б стати неофіційним слоганом прощального періоду Джо Байдена при владі у США. Його й раніше порівнювали з термінатором опоненти через специфічну манеру ходи, але вперше це порівняння стає компліментом. Адже у останні два тижні він став більш рішучим, ніж був до того усі всі чотири роки президентства разом узяті.

За американською традицією чиновника, на місце якого вже призначено іншого, але який досиджує свої повноваження останні дні, називають "кульгавою качкою". Але Джо Байден, який скинув з себе передвиборчий образ "миротворця-деескалатора" і згадав бентежні молоді роки часів Холодної війни, став раптово справжнім "кульгавим яструбом" - рішучим і непередбачуваним. Який хоч і завершує свій строк через два місяці, проте впевнено "кульгає" через "червоні лінії", ним же раніше й встановлені.



1/дозвіл бити "товстими" західними ракетами по території РФ;
2/дозвіл на використання американської супутникової системи британцям та французам для запуску Storm Shadow/SCALP-EG по території РФ;
3/дозвіл на перебування й роботу американського військового персоналу на території України;
4/дозвіл на постачання протипіхотних мін;
5/санкції проти "Газпромбанку" та ще 54-х російських банків(Орбан не переживе)
А є ще поставки на мільярди доларів снарядів та ракет, БМП та іншої техніки, а також поставка тисяч модулів автонаведення дронів Skynode для українських виробників (модуль дозволяє не лише обходити РЕБ, але й робити перехоплення інших дронів у повітрі) і т. д.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 15:24

  UA написав:В селах сейчас целые системы оповещения с дежурными и иногда с отрядами самообороны.
Бабский спецназ есть в каждом селе.
На блок посту как раз удобно одинокого М25-60 запаковать.
Перекрыть все выезды из Киева в пятницу и наловить 200-300 тыс свежих голов за 1 вечер. Пусть половина откупится но 100 тыс останется. Не надо им этого. Нужна видимость большой мобилизации и отсутсвия сзч для партнеров. Шобы не спрашивали где делись бабки.

чуть более сложно, заблокировать все счета пока клиент не покажет что зарегистрирован в резерв+ не пускать без QR кода в поезд, поликлинику, больницу, супермаркет. Поставить турникет со звонилкой. Нет кода - досвидос. Рычаги есть. Но используются только те методы что на виду, значит показуха.

иностранные посольства мониторят сми и видят эту истерию, которой по факту нет. 90% м25-60 как жили до войны так и живут. Уже в открытую спрашивают, если не хватает людей почему не снижаете возраст до 18? значит хватает. Наловить студентов еще проще, перекрыть выходы из вуза или бурсы.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 15:53

  prodigy написав:..........
з продажем краденого(плагіату) у країни ссср не було проблем.

я працював на суднах ЧМП з 1982 до 1993 (кадетом,матросом на практиці, штурманом): майже все навігаційне обладнення (радари, гірокомпаси, лаги)-це вороване облажнення з німецьких кораблів і субмарин часів Другої Світової, карл. Тобто, нічого сучасного ссср власними силами розробити був не здатний на протязі скільки? майже 50 років.

М-да. Называть ворованным, полученное по репарациям за разрушенное в войну, это нечто.
Интересно, гирокомпасы и лаги за "майже 50 років" сильно изменились? Или они не работали? Если работали, то зачем заменять?
Насчёт радаров не в курсе, говорить не могу. Но они работали. обеспечивали выполнение задач?

для порівняння візміть три країни : Японія, Південна Корея, КНР.
Японія-в 50х роках випускала старі американські моделі авто по ліцензії до кінця 60х,
потім почали робити свої і так гарно в цьому продвинулись , що з середини 90х японські авто в самої Німеччині по якості перевершили майже всі місцеві, а за ціною так точно (тому німці ввели ввозні пошліни)

Південна Корея -почало трохи пізно, в 80х робила ліцензійні копії японських авто, на початку 2000х навчились робити якісно свої,в 2010-2020 південні корейські авто захопили світовий ринок, цінами і якістю

Китай:почав робити плагіат в 2000-2010, з 2020 перекупив всіх інженерів/дізайнерів і сьогодні робить найкращі авто в світі за ціною, через років 5 буде і за якістю (сьогодні якість на рівні , поступаються кому? та майже нікому-американці, німці, японців, корейці -всі позаду, окрім преміальних авто (ціна 150к+)

Суднобудівництво: 1970-1990 Японія світовий лидер, Південна Корея будує і навчається(використовує ліцензійні двигуни він MAN, Wärtsilä-Sulzer
сьогодні двигуни від HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES надійні, сучасні і тд
по якості і кількості на першому місті в світі
Китай-важко працює, якість до 4-, але ціною вже на першому місті і по обєму теж

а чого за післявоєнних 45 років досягнув ссср?
А тепер порівняйте з Україною.
Південна Корея почала у 80-і. Ми, як незалежна країна, у 90-і. І де наш автопром?
За радянських часів був такий собі "невеличкий" Миколаївський суднобудівний завод. Де він зараз?
Це щодо авто- і суднопрому.
А ви все про Радянський Союз, якого вже 33 роки нема.

И я не понял, зачем вы выложили "для меня" аж 2 видео об упадке автопрома в РФ? Какие выводы я должен сделать из них? Уходят от них западные и восточные фирмы, которые к нам и не приходили. Приходят китайские. И что? Или, считаете, что я должен сильно переживать за то, на каких машинах будут ездить россияне?
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 23 лис, 2024 15:54, всього редагувалось 2 разів.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 15:53

Після 2027-го росіяни зможуть зробити потужний прорив на фронті, коли накопичать достатньо ресурсів, – Залужний.

Війська рф, швидше за все, використовуватимуть тактику «ізмору» і відмовляться від агресивного подолання територій противника.
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 16:04

  _hunter написав:
  Wirująświatła написав:
  flyman написав:вкусне марожєно "Пламбір",

от современного мороженного даже па 100 грн блевать хочется. Просрали не страну, а её коров. Теперь разбавленное молоко па 40 а сыры польские (наши сыры такие же как и мороженое на вкус).

Та никуда те коровы не делись - как и подход именно той страны покупать "молоко" по литрам а не по банальной жирности.

Да и сейчас без проблем можно купить мороженное из 100% молока...

За 25 лет поголовье крупного рогатого скота в Украине сократилось в 6,4 раза, с 25,2 млн до 3,9 млн голов. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, пишет agravery.com.

В частности, поголовье коров в период 1990-2015 год сократилось с 8,5 млн до 2,3 млн голов, или в 3,6 раза.
http://milkua.info/ru/post/za-25-let-pogolove-krs-v-ukraine-sokratilos-v-64-raza
По состоянию на 1 июля 2021 г. поголовье крупного рогатого скота (КРС) в Украине оценивалось в 3,23 млн голов, что на 6,5% ниже показателя на аналогичную дату годом ранее, в т.ч. коров – в почти 1,67 млн голов (-5,8%). Об этом сообщила Государственная служба статистики Украины.
https://www.apk-inform.com/ru/news/1520985
Врать-то не надо.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 16:06

внутрішній ворог скалить зуби

greenozon
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 16:09

  Xenon написав:
Після 2027-го росіяни зможуть зробити потужний прорив на фронті, коли накопичать достатньо ресурсів, – Залужний.

Війська рф, швидше за все, використовуватимуть тактику «ізмору» і відмовляться від агресивного подолання територій противника.

візіонер
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 16:14

  Xenon написав:
Після 2027-го росіяни зможуть зробити потужний прорив на фронті, коли накопичать достатньо ресурсів, – Залужний.

Війська рф, швидше за все, використовуватимуть тактику «ізмору» і відмовляться від агресивного подолання територій противника.
Ссылку можно?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 16:21

  ЛАД написав:
  _hunter написав:
  Wirująświatła написав:от современного мороженного даже па 100 грн блевать хочется. Просрали не страну, а её коров. Теперь разбавленное молоко па 40 а сыры польские (наши сыры такие же как и мороженое на вкус).

Та никуда те коровы не делись - как и подход именно той страны покупать "молоко" по литрам а не по банальной жирности.

Да и сейчас без проблем можно купить мороженное из 100% молока...

За 25 лет поголовье крупного рогатого скота в Украине сократилось ///

Врать-то не надо.

Осталось придумать как поголовье (в том числе и мясных :wink: ) коров влияет на вкус пломбира :D
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 16:21

  UA написав:Тема мобилизации слишком неудобна, чтобы партнеры прямо рулили этим процессом.
Хотя трогать М 18-25 многократно рекомендовали.

Так само "многократно" пояснювали, чому не варто чіпати М 18-25 (вояки з них хрінові + генофонду не буде + працювати не буде кому після війни тощо), але ясно шо для вас і вам подібних ця тема дуже зручна, тому що "аби мою стару дупу не чіпали", нехай навіть майбутнє країни стратимо.
fler
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