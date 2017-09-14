Додано: Суб 23 лис, 2024 15:53

prodigy написав: ..........

з продажем краденого(плагіату) у країни ссср не було проблем.



я працював на суднах ЧМП з 1982 до 1993 (кадетом,матросом на практиці, штурманом): майже все навігаційне обладнення (радари, гірокомпаси, лаги)-це вороване облажнення з німецьких кораблів і субмарин часів Другої Світової, карл. Тобто, нічого сучасного ссср власними силами розробити був не здатний на протязі скільки? майже 50 років. ..........з продажем краденого(плагіату) у країни ссср не було проблем.я працював на суднах ЧМП з 1982 до 1993 (кадетом,матросом на практиці, штурманом): майже все навігаційне обладнення (радари, гірокомпаси, лаги)-це вороване облажнення з німецьких кораблів і субмарин часів Другої Світової, карл. Тобто, нічого сучасного ссср власними силами розробити був не здатний на протязі скільки? майже 50 років.

для порівняння візміть три країни : Японія, Південна Корея, КНР.

Японія-в 50х роках випускала старі американські моделі авто по ліцензії до кінця 60х,

потім почали робити свої і так гарно в цьому продвинулись , що з середини 90х японські авто в самої Німеччині по якості перевершили майже всі місцеві, а за ціною так точно (тому німці ввели ввозні пошліни)



Південна Корея -почало трохи пізно, в 80х робила ліцензійні копії японських авто, на початку 2000х навчились робити якісно свої,в 2010-2020 південні корейські авто захопили світовий ринок, цінами і якістю



Китай:почав робити плагіат в 2000-2010, з 2020 перекупив всіх інженерів/дізайнерів і сьогодні робить найкращі авто в світі за ціною, через років 5 буде і за якістю (сьогодні якість на рівні , поступаються кому? та майже нікому-американці, німці, японців, корейці -всі позаду, окрім преміальних авто (ціна 150к+)



Суднобудівництво: 1970-1990 Японія світовий лидер, Південна Корея будує і навчається(використовує ліцензійні двигуни він MAN, Wärtsilä-Sulzer

сьогодні двигуни від HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES надійні, сучасні і тд

по якості і кількості на першому місті в світі

Китай-важко працює, якість до 4-, але ціною вже на першому місті і по обєму теж



а чого за післявоєнних 45 років досягнув ссср?



М-да. Называть ворованным, полученное по репарациям за разрушенное в войну, это нечто.Интересно, гирокомпасы и лаги за "майже 50 років" сильно изменились? Или они не работали? Если работали, то зачем заменять?Насчёт радаров не в курсе, говорить не могу. Но они работали. обеспечивали выполнение задач?А тепер порівняйте з Україною.Південна Корея почала у 80-і. Ми, як незалежна країна, у 90-і. І де наш автопром?За радянських часів був такий собі "невеличкий" Миколаївський суднобудівний завод. Де він зараз?Це щодо авто- і суднопрому.А ви все про Радянський Союз, якого вже 33 роки нема.И я не понял, зачем вы выложили "для меня" аж 2 видео об упадке автопрома в РФ? Какие выводы я должен сделать из них? Уходят от них западные и восточные фирмы, которые к нам и не приходили. Приходят китайские. И что? Или, считаете, что я должен сильно переживать за то, на каких машинах будут ездить россияне?