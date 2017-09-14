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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11043110441104511046>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 93
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
4%
4
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 16:23

  fler написав:
  UA написав:Тема мобилизации слишком неудобна, чтобы партнеры прямо рулили этим процессом.
Хотя трогать М 18-25 многократно рекомендовали.

Так само "многократно" пояснювали, чому не варто чіпати М 18-25 (вояки з них хрінові + генофонду не буде + працювати не буде кому після війни тощо), але ясно шо для вас і вам подібних ця тема дуже зручна, тому що "аби мою стару дупу не чіпали", нехай навіть майбутнє країни стратимо.

пройти срочну службу, хоч би БКМБ 6-9 міс. що заважає?
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 16:24

  ЛАД написав:
  Xenon написав:
Після 2027-го росіяни зможуть зробити потужний прорив на фронті, коли накопичать достатньо ресурсів, – Залужний.

Ссылку можно?

Ищется по выделенным словам ровно за то же время, что и написать "Ссылку можно?". Не говоря уж про "дождаться ответа" :lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 16:25

  prodigy написав:
"Старий, але не марний", - каже персонаж Шварценегера у фільмі "Термінатор: Генезис", заряджаючи дробовик.

Ця фраза мала б стати неофіційним слоганом прощального періоду Джо Байдена при владі у США. Його й раніше порівнювали з термінатором опоненти через специфічну манеру ходи, але вперше це порівняння стає компліментом. Адже у останні два тижні він став більш рішучим, ніж був до того усі всі чотири роки президентства разом узяті.

За американською традицією чиновника, на місце якого вже призначено іншого, але який досиджує свої повноваження останні дні, називають "кульгавою качкою". Але Джо Байден, який скинув з себе передвиборчий образ "миротворця-деескалатора" і згадав бентежні молоді роки часів Холодної війни, став раптово справжнім "кульгавим яструбом" - рішучим і непередбачуваним. Який хоч і завершує свій строк через два місяці, проте впевнено "кульгає" через "червоні лінії", ним же раніше й встановлені.



1/дозвіл бити "товстими" західними ракетами по території РФ;
2/дозвіл на використання американської супутникової системи британцям та французам для запуску Storm Shadow/SCALP-EG по території РФ;
3/дозвіл на перебування й роботу американського військового персоналу на території України;
4/дозвіл на постачання протипіхотних мін;
5/санкції проти "Газпромбанку" та ще 54-х російських банків(Орбан не переживе)
А є ще поставки на мільярди доларів снарядів та ракет, БМП та іншої техніки, а також поставка тисяч модулів автонаведення дронів Skynode для українських виробників (модуль дозволяє не лише обходити РЕБ, але й робити перехоплення інших дронів у повітрі) і т. д.

респам на прощання гучно гупнувши дверима
Востаннє редагувалось flyman в Суб 23 лис, 2024 16:28, всього редагувалось 1 раз.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 16:27

  fler написав:
  UA написав:Тема мобилизации слишком неудобна, чтобы партнеры прямо рулили этим процессом.
Хотя трогать М 18-25 многократно рекомендовали.

Так само "многократно" пояснювали, чому не варто чіпати М 18-25 (вояки з них хрінові + генофонду не буде + працювати не буде кому після війни тощо), але ясно шо для вас і вам подібних ця тема дуже зручна, тому що "аби мою стару дупу не чіпали", нехай навіть майбутнє країни стратимо.

Многократно не "пояснювали", а отписки/отмазки отписывали. Как показал опыт WW2 с вопросом генофонда прекрасно и 60+ справятся. А в теплике отсвечивать или от КАБов лопатами отмахиваться вообще с 16ти можно :wink:
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 16:29

  flyman написав:
  fler написав:
  UA написав:Тема мобилизации слишком неудобна, чтобы партнеры прямо рулили этим процессом.
Хотя трогать М 18-25 многократно рекомендовали.

Так само "многократно" пояснювали, чому не варто чіпати М 18-25 (вояки з них хрінові + генофонду не буде + працювати не буде кому після війни тощо), але ясно шо для вас і вам подібних ця тема дуже зручна, тому що "аби мою стару дупу не чіпали", нехай навіть майбутнє країни стратимо.

пройти срочну службу, хоч би БКМБ 6-9 міс. що заважає?

Ще один дбл. Справа не у строковій службі, а в тому, що у нас немає М 18-25 у такій кількості, щоб можна було і на фронт відправляти і вирішити демографічні та інші проблеми після війни. Невже не доходить? Чи переляк за власну дупу повністю вимикає мізки?
fler
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 16:32

  _hunter написав:
  ЛАД написав:------------------------------
Xenon
Після 2027-го росіяни зможуть зробити потужний прорив на фронті, коли накопичать достатньо ресурсів, – Залужний.

--------------------------------
Ссылку можно?

Ищется по выделенным словам ровно за то же время, что и написать "Ссылку можно?". Не говоря уж про "дождаться ответа" :lol:

Вы пробовали?
Или абы ляпнуть?
За то же время вы могли найти ссылку и выложить. Был бы вам благодарен.
А так похоже на то, как меня вчера пытался "разоблачить" Прохожий с историей Ю. Кореи.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 16:37

  Wirująświatła написав: Уже в открытую спрашивают, если не хватает людей почему не снижаете возраст до 18?

Тому що Флайманів з Вітальянами ще не всіх виловили :wink: Ви ж самі відповіли:
  Wirująświatła написав: 90% м25-60 как жили до войны так и живут.
fler
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 16:40

  _hunter написав:
  fler написав:
  UA написав:Тема мобилизации слишком неудобна, чтобы партнеры прямо рулили этим процессом.
Хотя трогать М 18-25 многократно рекомендовали.

Так само "многократно" пояснювали, чому не варто чіпати М 18-25 (вояки з них хрінові + генофонду не буде + працювати не буде кому після війни тощо), але ясно шо для вас і вам подібних ця тема дуже зручна, тому що "аби мою стару дупу не чіпали", нехай навіть майбутнє країни стратимо.

Многократно не "пояснювали", а отписки/отмазки отписывали. Как показал опыт WW2 с вопросом генофонда прекрасно и 60+ справятся.
Вы от безделья на немецкой помощи совсем уже бред несёте.
А в теплике отсвечивать или от КАБов лопатами отмахиваться вообще с 16ти можно :wink:
В вашем возрасте тем более. Но вы предпочли "отсвечивать" в Германии.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 16:41

  ЛАД написав:
  _hunter написав:
  ЛАД написав:------------------------------
Xenon

Після 2027-го росіяни зможуть зробити потужний прорив на фронті, коли накопичать достатньо ресурсів, – Залужний.
--------------------------------
Ссылку можно?

Ищется по выделенным словам ровно за то же время, что и написать "Ссылку можно?". Не говоря уж про "дождаться ответа" :lol:

Вы пробовали?
Или абы ляпнуть?
За то же время вы могли найти ссылку и выложить. Был бы вам благодарен.
А так похоже на то, как меня вчера пытался "разоблачить" Прохожий с историей Ю. Кореи.

Пробовал.
https://duckduckgo.com/?t=ffab&q=%D0%9F ... B9.&ia=web

ТСН/NV/24й -- выбирайте любую ссылку...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 16:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Південна Корея почала у 80-і. Ми, як незалежна країна, у 90-і. І де наш автопром?
Як зручно постійно маніпулювати
1 В 1990 році Український народ ментально був в стані кріпаків а-ля 1880 рік...
Ще раз нагадаю
До 1955 року , 30% населення України знаходилось в кріпацтві партчиновників...
Хтось може знайти відмінності між
кріпаком 1850 року в російській імперії
і колгоспником 1950 року в срср ?
Я не бачу жодної відмінності
2 Так в 1955-1960 роках , ситуація стала змінюватись і селяни почали отримувати
а - паспорти
б - зарплату а не натурою за трудодні

Так що прямо порівнювати Польщу чи Корею з Україною - не варто

Правильно це коли порівнювати
Польщу 1900 року з Україною 1990 року - одна ментальність.
budivelnik
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