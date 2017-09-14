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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11044110451104611047>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 93
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
4%
4
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 16:44

  fler написав:
  flyman написав:..........
пройти срочну службу, хоч би БКМБ 6-9 міс. що заважає?

Ще один дбл. Справа не у строковій службі, а в тому, що у нас немає М 18-25 у такій кількості, щоб можна було і на фронт відправляти і вирішити демографічні та інші проблеми після війни. Невже не доходить? Чи переляк за власну дупу повністю вимикає мізки?

Тут Флай прав.
На фронт посылать, может, и не надо, но пройти воинскую подготовку они могли бы. Возможно, не хватает средств. Но можно было бы их призывать без денежного содержания хотя бы на 2-3 месяца (сегодня подготовка бойцов для фронта, вроде, всего 1 месяц).
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 16:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:Так само "многократно" пояснювали, чому не варто чіпати М 18-25 (вояки з них хрінові + генофонду не буде + працювати не буде кому після війни тощо), але ясно шо для вас і вам подібних ця тема дуже зручна, тому що "аби мою стару дупу не чіпали", нехай навіть майбутнє країни стратимо.

І вашого чоловіка теж...
Насправді 20-27 років - це найкращі бійці...
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 16:48

  ЛАД написав:
  _hunter написав:
  fler написав:Так само "многократно" пояснювали, чому не варто чіпати М 18-25 (вояки з них хрінові + генофонду не буде + працювати не буде кому після війни тощо), але ясно шо для вас і вам подібних ця тема дуже зручна, тому що "аби мою стару дупу не чіпали", нехай навіть майбутнє країни стратимо.

Многократно не "пояснювали", а отписки/отмазки отписывали. Как показал опыт WW2 с вопросом генофонда прекрасно и 60+ справятся.
Вы от безделья на немецкой помощи совсем уже бред несёте.
А в теплике отсвечивать или от КАБов лопатами отмахиваться вообще с 16ти можно :wink:
В вашем возрасте тем более. Но вы предпочли "отсвечивать" в Германии.

Сильный аргумент :lol:

Вы не поверите: желание отсвечивать в теплике от возраста в этой стране слабо зависит :lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 16:53

  ЛАД написав:
За 25 лет поголовье крупного рогатого скота в Украине сократилось в 6,4 раза, с 25,2 млн до 3,9 млн голов. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, пишет agravery.com.

В частности, поголовье коров в период 1990-2015 год сократилось с 8,5 млн до 2,3 млн голов, или в 3,6 раза.
http://milkua.info/ru/post/za-25-let-pogolove-krs-v-ukraine-sokratilos-v-64-raza
По состоянию на 1 июля 2021 г. поголовье крупного рогатого скота (КРС) в Украине оценивалось в 3,23 млн голов, что на 6,5% ниже показателя на аналогичную дату годом ранее, в т.ч. коров – в почти 1,67 млн голов (-5,8%). Об этом сообщила Государственная служба статистики Украины.
https://www.apk-inform.com/ru/news/1520985
Врать-то не надо.

ЛАД, майте на увазі, що на зараз більшість господарств в Україні замінили старих непродуктивних радянських корів на сучасні голандські ітд. Ну і кормити краще треба, ось нагуглив
https://cygnet.ua/ua/activities/dairy-farming/
2012 рік
1,594 корів Молочне поголів’я
5,1 млн. л Всього вироблено молока

2023 рік
585 корів Молочне поголів’я
6,4 млн. л Всього вироблено молока

Тобто, поголів'я впало в 3 рази, а загальний надій - виріс. Тому від показників усіляких поголівь треба відходити - бо непоказово.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 16:53

  fler написав:
  fler написав:
  UA написав:Тема мобилизации слишком неудобна, чтобы партнеры прямо рулили этим процессом.
Хотя трогать М 18-25 многократно рекомендовали.

Так само "многократно" пояснювали, чому не варто чіпати М 18-25 (вояки з них хрінові + генофонду не буде + працювати не буде кому після війни тощо), але ясно шо для вас і вам подібних ця тема дуже зручна, тому що "аби мою стару дупу не чіпали", нехай навіть майбутнє країни стратимо.
пройти срочну службу, хоч би БКМБ 6-9 міс. що заважає?

Ще один дбл. Справа не у строковій службі, а в тому, що у нас немає М 18-25 у такій кількості, щоб можна було і на фронт відправляти і вирішити демографічні та інші проблеми після війни. Невже не доходить? Чи переляк за власну дупу повністю вимикає мізки?

Чемпионом по наплевательскому отношению к демографии является ваш президент.
С самого начала независимости численность населения падает.
Демография не интересует никого
К сожалению, ваше предложение ошибочно

https://ibb.co/ZRrmYcP
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 16:53

  UA написав:
  холява написав:
С чого ви взяли що я щось ДЕСЬ знайшов ?

Я полюбляю гумор , звістно, коли він умістний .
Не дуже люблю хфантазії.....

Ти думаєш що ти дуже вумний ?

Напевно в житті пан Холява виглядає якось отак


Ще раз наголошую , ваші уявлення про чоловіків з позначкою "64 " дуже хибні .

Дружу ще с тестостероном .....анатомієй , псіхіатрами ....колись і це скінчиться , але це життя .
холява
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 16:55

  _hunter написав:------------------------------
Xenon

Після 2027-го росіяни зможуть зробити потужний прорив на фронті, коли накопичать достатньо ресурсів, – Залужний.
--------------------------------
Пробовал.
https://duckduckgo.com/?t=ffab&q=%D0%9F ... B9.&ia=web
ТСН/NV/24й -- выбирайте любую ссылку...

Вот за это спасибо!
Но гугл почему-то эти ссылки не дал.
Но, во всяком случае в текстовом виде, его слова имеют (могут иметь) несколько другой смысл, чем в приведенной цитате.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 17:05

  _hunter написав:
  fler написав:Так само "многократно" пояснювали, чому не варто чіпати М 18-25 (вояки з них хрінові + генофонду не буде + працювати не буде кому після війни тощо), але ясно шо для вас і вам подібних ця тема дуже зручна, тому що "аби мою стару дупу не чіпали", нехай навіть майбутнє країни стратимо.

Многократно не "пояснювали", а отписки/отмазки отписывали. Как показал опыт WW2 с вопросом генофонда прекрасно и 60+ справятся. А в теплике отсвечивать или от КАБов лопатами отмахиваться вообще с 16ти можно :wink:

для тепликів треба депортувати всіх цих нахабних бігунців - бо ні на що інше вони не здатні :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 17:13

  BIGor написав:
  ЛАД написав:
За 25 лет поголовье крупного рогатого скота в Украине сократилось в 6,4 раза, с 25,2 млн до 3,9 млн голов. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, пишет agravery.com.

В частности, поголовье коров в период 1990-2015 год сократилось с 8,5 млн до 2,3 млн голов, или в 3,6 раза.
http://milkua.info/ru/post/za-25-let-pogolove-krs-v-ukraine-sokratilos-v-64-raza
По состоянию на 1 июля 2021 г. поголовье крупного рогатого скота (КРС) в Украине оценивалось в 3,23 млн голов, что на 6,5% ниже показателя на аналогичную дату годом ранее, в т.ч. коров – в почти 1,67 млн голов (-5,8%). Об этом сообщила Государственная служба статистики Украины.
https://www.apk-inform.com/ru/news/1520985
Врать-то не надо.

ЛАД, майте на увазі, що на зараз більшість господарств в Україні замінили старих непродуктивних радянських корів на сучасні голандські ітд. Ну і кормити краще треба, ось нагуглив
https://cygnet.ua/ua/activities/dairy-farming/
2012 рік
1,594 корів Молочне поголів’я
5,1 млн. л Всього вироблено молока

2023 рік
585 корів Молочне поголів’я
6,4 млн. л Всього вироблено молока

Тобто, поголів'я впало в 3 рази, а загальний надій - виріс. Тому від показників усіляких поголівь треба відходити - бо непоказово.

BIGor, с.г. і молочка не ваше, і з цим би змиритися, а не виступати хпертом
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 17:16

  ЛАД написав:
  _hunter написав:------------------------------
Xenon

Після 2027-го росіяни зможуть зробити потужний прорив на фронті, коли накопичать достатньо ресурсів, – Залужний.
--------------------------------
Пробовал.
https://duckduckgo.com/?t=ffab&q=%D0%9F ... B9.&ia=web
ТСН/NV/24й -- выбирайте любую ссылку...

Вот за это спасибо!
Но гугл почему-то эти ссылки не дал.
Но, во всяком случае в текстовом виде, его слова имеют (могут иметь) несколько другой смысл, чем в приведенной цитате.

главком уа, все відкривається, перша зсилка
flyman
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