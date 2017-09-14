flyman написав:.......... пройти срочну службу, хоч би БКМБ 6-9 міс. що заважає?
Ще один дбл. Справа не у строковій службі, а в тому, що у нас немає М 18-25 у такій кількості, щоб можна було і на фронт відправляти і вирішити демографічні та інші проблеми після війни. Невже не доходить? Чи переляк за власну дупу повністю вимикає мізки?
Тут Флай прав. На фронт посылать, может, и не надо, но пройти воинскую подготовку они могли бы. Возможно, не хватает средств. Но можно было бы их призывать без денежного содержания хотя бы на 2-3 месяца (сегодня подготовка бойцов для фронта, вроде, всего 1 месяц).
fler написав:Так само "многократно" пояснювали, чому не варто чіпати М 18-25 (вояки з них хрінові + генофонду не буде + працювати не буде кому після війни тощо), але ясно шо для вас і вам подібних ця тема дуже зручна, тому що "аби мою стару дупу не чіпали", нехай навіть майбутнє країни стратимо.
І вашого чоловіка теж... Насправді 20-27 років - це найкращі бійці...
fler написав:Так само "многократно" пояснювали, чому не варто чіпати М 18-25 (вояки з них хрінові + генофонду не буде + працювати не буде кому після війни тощо), але ясно шо для вас і вам подібних ця тема дуже зручна, тому що "аби мою стару дупу не чіпали", нехай навіть майбутнє країни стратимо.
Многократно не "пояснювали", а отписки/отмазки отписывали. Как показал опыт WW2 с вопросом генофонда прекрасно и 60+ справятся.
Вы от безделья на немецкой помощи совсем уже бред несёте.
А в теплике отсвечивать или от КАБов лопатами отмахиваться вообще с 16ти можно
В вашем возрасте тем более. Но вы предпочли "отсвечивать" в Германии.
Сильный аргумент
Вы не поверите: желание отсвечивать в теплике от возраста в этой стране слабо зависит
По состоянию на 1 июля 2021 г. поголовье крупного рогатого скота (КРС) в Украине оценивалось в 3,23 млн голов, что на 6,5% ниже показателя на аналогичную дату годом ранее, в т.ч. коров – в почти 1,67 млн голов (-5,8%). Об этом сообщила Государственная служба статистики Украины.
ЛАД, майте на увазі, що на зараз більшість господарств в Україні замінили старих непродуктивних радянських корів на сучасні голандські ітд. Ну і кормити краще треба, ось нагуглив https://cygnet.ua/ua/activities/dairy-farming/ 2012 рік 1,594 корів Молочне поголів’я 5,1 млн. л Всього вироблено молока
2023 рік 585 корів Молочне поголів’я 6,4 млн. л Всього вироблено молока
Тобто, поголів'я впало в 3 рази, а загальний надій - виріс. Тому від показників усіляких поголівь треба відходити - бо непоказово.
UA написав:Тема мобилизации слишком неудобна, чтобы партнеры прямо рулили этим процессом. Хотя трогать М 18-25 многократно рекомендовали.
Так само "многократно" пояснювали, чому не варто чіпати М 18-25 (вояки з них хрінові + генофонду не буде + працювати не буде кому після війни тощо), але ясно шо для вас і вам подібних ця тема дуже зручна, тому що "аби мою стару дупу не чіпали", нехай навіть майбутнє країни стратимо. пройти срочну службу, хоч би БКМБ 6-9 міс. що заважає?
Ще один дбл. Справа не у строковій службі, а в тому, що у нас немає М 18-25 у такій кількості, щоб можна було і на фронт відправляти і вирішити демографічні та інші проблеми після війни. Невже не доходить? Чи переляк за власну дупу повністю вимикає мізки?
Чемпионом по наплевательскому отношению к демографии является ваш президент. С самого начала независимости численность населения падает. Демография не интересует никого К сожалению, ваше предложение ошибочно
fler написав:Так само "многократно" пояснювали, чому не варто чіпати М 18-25 (вояки з них хрінові + генофонду не буде + працювати не буде кому після війни тощо), але ясно шо для вас і вам подібних ця тема дуже зручна, тому що "аби мою стару дупу не чіпали", нехай навіть майбутнє країни стратимо.
Многократно не "пояснювали", а отписки/отмазки отписывали. Как показал опыт WW2 с вопросом генофонда прекрасно и 60+ справятся. А в теплике отсвечивать или от КАБов лопатами отмахиваться вообще с 16ти можно
для тепликів треба депортувати всіх цих нахабних бігунців - бо ні на що інше вони не здатні
По состоянию на 1 июля 2021 г. поголовье крупного рогатого скота (КРС) в Украине оценивалось в 3,23 млн голов, что на 6,5% ниже показателя на аналогичную дату годом ранее, в т.ч. коров – в почти 1,67 млн голов (-5,8%). Об этом сообщила Государственная служба статистики Украины.
ЛАД, майте на увазі, що на зараз більшість господарств в Україні замінили старих непродуктивних радянських корів на сучасні голандські ітд. Ну і кормити краще треба, ось нагуглив https://cygnet.ua/ua/activities/dairy-farming/ 2012 рік 1,594 корів Молочне поголів’я 5,1 млн. л Всього вироблено молока
2023 рік 585 корів Молочне поголів’я 6,4 млн. л Всього вироблено молока
Тобто, поголів'я впало в 3 рази, а загальний надій - виріс. Тому від показників усіляких поголівь треба відходити - бо непоказово.
BIGor, с.г. і молочка не ваше, і з цим би змиритися, а не виступати хпертом