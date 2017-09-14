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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11044110451104611047

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 93
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
4%
4
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 17:45

  BIGor написав:
  ЛАД написав:
За 25 лет поголовье крупного рогатого скота в Украине сократилось в 6,4 раза, с 25,2 млн до 3,9 млн голов. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, пишет agravery.com.

В частности, поголовье коров в период 1990-2015 год сократилось с 8,5 млн до 2,3 млн голов, или в 3,6 раза.
http://milkua.info/ru/post/za-25-let-pogolove-krs-v-ukraine-sokratilos-v-64-raza
По состоянию на 1 июля 2021 г. поголовье крупного рогатого скота (КРС) в Украине оценивалось в 3,23 млн голов, что на 6,5% ниже показателя на аналогичную дату годом ранее, в т.ч. коров – в почти 1,67 млн голов (-5,8%). Об этом сообщила Государственная служба статистики Украины.
https://www.apk-inform.com/ru/news/1520985
Врать-то не надо.

ЛАД, майте на увазі, що на зараз більшість господарств в Україні замінили старих непродуктивних радянських корів на сучасні голандські ітд. Ну і кормити краще треба, ось нагуглив
https://cygnet.ua/ua/activities/dairy-farming/
2012 рік
1,594 корів Молочне поголів’я
5,1 млн. л Всього вироблено молока

2023 рік
585 корів Молочне поголів’я
6,4 млн. л Всього вироблено молока

Тобто, поголів'я впало в 3 рази, а загальний надій - виріс. Тому від показників усіляких поголівь треба відходити - бо непоказово.

В принципе вы правы.
Но вы привели данные по одной конкретной компании.
Но вот в общем...
"Все годы независимости украинская молочная отрасль демонстрирует сокращение производства молока. Однако именно в 2019 году впервые зафиксировали такие рекордные темпы падения, когда общий сбор молока "не дотянул" до отметки в 10 млн тонн. Причина - сокращение поголовья дойных коров.
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2020/01/22/656108/
Здесь - https://latifundist.com/spetsproekt/284-agrarnaya-ukraina-do-i-posle-nezavisimosti - приведены объёмы производства молока на душу населения. В 1990 - 469 кг/чел., в 2016 - 265 кг/чел. Если учесть, что за эти годы прилично уменьшилось количество населения, то ...
Вот здесь - https://latifundist.com/blog/read/2544-molochnaya-nedostatochnost-obzor-ukrainskogo-i-mirovogo-rynka-moloka - пишут, что в 1991-95 гг. (не лучшие годы) надои у нас 18 млн. тонн, а в 2013-18 10,098 млн. т. При этом:
Что касается официальной статистики по производству молока в Украине, то, безусловно, она не соответствует действительности. Потому что Украина не выпускает столько молока.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 17:46

"Улюблена" тема Хотаба))

  Wirująświatła написав:
  UA написав:Невозможность многими фермерами привезти урожай из села в город через блок посты не влияет на предложение?
давайте включим IQ . Сколько автомобилей ежедневно снабжает супермаркеты Киева и области продуктами? Автомобили новой почты, укрпошты, эпицентра. Сколько ежедневно рулят автобусами и маршрутками, таксистов. А ловят только фермеров) самому не смешно?

Тему тцк надувают СМИ. Если был бы такой масштаб мобилизации (который хотят показать) супермаркеты стояли бы пустыми, а посылка со Львова в Киев ехала бы месяц.

ТЦК это божья роса в глаза партнерам. Типа вы платите мы воюем, видите мобилизуем всех кого можно.

2е доказательство, почему сзчшников никто не ищет и не ловит? Потому что делают вид что проблемы не существует. Идёт героический распил западной помощи. А СЗЧшники могут повлиять на её объёмы.

Вы реально думаете что керманычам нужны "лишние рты"? не нужны, создаётся видимость мобилизации, а сзчшники выгодны тем что бабки на них выделяются, но к ним не доходят, поэтому и не ищут.

Кращий допис дня!👍

Від такого допису, Хотаба вже десь "нервова смикавка" вхопила! :lol:

п.с.
Я тобі зараз такий ексклюзивний ексклюзив кину в приват, що я сам у шоці!!!
Бо як кину це на загал, то десь половину форумчан покоробить/поморщаться, як курага! :mrgreen:
Успіх
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 17:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Молоко с 2019 рекордно упало
Население рекордно упало
Ну що, зробили це разом?
Доречі, де поділися татуювання на ляжках з зеленським?
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 17:51

  flyman написав:
  ЛАД написав:
  _hunter написав:------------------------------
Xenon

Після 2027-го росіяни зможуть зробити потужний прорив на фронті, коли накопичать достатньо ресурсів, – Залужний.
--------------------------------
Пробовал.
https://duckduckgo.com/?t=ffab&q=%D0%9F ... B9.&ia=web
ТСН/NV/24й -- выбирайте любую ссылку...

Вот за это спасибо!
Но гугл почему-то эти ссылки не дал.
Но, во всяком случае в текстовом виде, его слова имеют (могут иметь) несколько другой смысл, чем в приведенной цитате.

главком уа, все відкривається, перша зсилка

Мне гугл почему-то даёт ссылки только на слова Залужного о 3 МВ.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 17:51

51-й штат?))

Трамп договорится о мирном соглашении для Украины и вернет деньги США за счет украинских ресурсов, — Bild

Украина имеет природных ресурсов и ценных металлах на $7 триллионов, пишет Bild. В частности, сюда входят: уран, титан, литий, графит и другие стратегические ресурсы.
Зеленский делает ставку на то, что нового президента США действительно интересуют только деньги, отмечает издание.

Що скажете, панове?
fler
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 18:03

  fler написав:Трамп договорится о мирном соглашении для Украины и вернет деньги США за счет украинских ресурсов, — Bild

Украина имеет природных ресурсов и ценных металлах на $7 триллионов, пишет Bild. В частности, сюда входят: уран, титан, литий, графит и другие стратегические ресурсы.
Зеленский делает ставку на то, что нового президента США действительно интересуют только деньги, отмечает издание.

Що скажете, панове?

По першому абзацу: новини з майбутнього не цікаві. Або здійсниться, або ні.
По другому абзацу: де мені, як співвласнику надр згідно Конституції, можна отримати мою частку від $7 трлн? Якщо ніде, то чому держава вимагає від мене виконання/повернення якихось боргів? Згоден віддати борг державі своєю часткою надр. Чому не спитавши моєї згоди, зелінський пропонує комусь віддати моє майно - частку надр?
whois2010
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 18:11

  whois2010 написав:
  fler написав:Трамп договорится о мирном соглашении для Украины и вернет деньги США за счет украинских ресурсов, — Bild

Украина имеет природных ресурсов и ценных металлах на $7 триллионов, пишет Bild. В частности, сюда входят: уран, титан, литий, графит и другие стратегические ресурсы.
Зеленский делает ставку на то, что нового президента США действительно интересуют только деньги, отмечает издание.

Що скажете, панове?

По першому абзацу: новини з майбутнього не цікаві. Або здійсниться, або ні.
По другому абзацу: де мені, як співвласнику надр згідно Конституції, можна отримати мою частку від $7 трлн? Якщо ніде, то чому держава вимагає від мене виконання/повернення якихось боргів? Згоден віддати борг державі своєю часткою надр. Чому не спитавши моєї згоди, зелінський пропонує комусь віддати моє майно - частку надр?

а ще Золото Полуботька
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 18:11

  flyman написав:
  BIGor написав:ЛАД, майте на увазі, що на зараз більшість господарств в Україні замінили старих непродуктивних радянських корів на сучасні голандські ітд. Ну і кормити краще треба, ось нагуглив
https://cygnet.ua/ua/activities/dairy-farming/
2012 рік
1,594 корів Молочне поголів’я
5,1 млн. л Всього вироблено молока

2023 рік
585 корів Молочне поголів’я
6,4 млн. л Всього вироблено молока

Тобто, поголів'я впало в 3 рази, а загальний надій - виріс. Тому від показників усіляких поголівь треба відходити - бо непоказово.

BIGor, с.г. і молочка не ваше, і з цим би змиритися, а не виступати хпертом

Аргументація у Вас рівень - школоло.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 18:12

  fler написав:Трамп договорится о мирном соглашении для Украины и вернет деньги США за счет украинских ресурсов, — Bild

Украина имеет природных ресурсов и ценных металлах на $7 триллионов, пишет Bild. В частности, сюда входят: уран, титан, литий, графит и другие стратегические ресурсы.
Зеленский делает ставку на то, что нового президента США действительно интересуют только деньги, отмечает издание.

Що скажете, панове?

Трохи не так.
Отак треба:
*Зеленский заключит с Трампом сделку по совместному использованию ресурсов Курской области. Там руды на триллионы в Магнитной аномалии* (с)
detroytred
 
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