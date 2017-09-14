По состоянию на 1 июля 2021 г. поголовье крупного рогатого скота (КРС) в Украине оценивалось в 3,23 млн голов, что на 6,5% ниже показателя на аналогичную дату годом ранее, в т.ч. коров – в почти 1,67 млн голов (-5,8%). Об этом сообщила Государственная служба статистики Украины.
ЛАД, майте на увазі, що на зараз більшість господарств в Україні замінили старих непродуктивних радянських корів на сучасні голандські ітд. Ну і кормити краще треба, ось нагуглив https://cygnet.ua/ua/activities/dairy-farming/ 2012 рік 1,594 корів Молочне поголів’я 5,1 млн. л Всього вироблено молока
2023 рік 585 корів Молочне поголів’я 6,4 млн. л Всього вироблено молока
Тобто, поголів'я впало в 3 рази, а загальний надій - виріс. Тому від показників усіляких поголівь треба відходити - бо непоказово.
В принципе вы правы. Но вы привели данные по одной конкретной компании. Но вот в общем...
"Все годы независимости украинская молочная отрасль демонстрирует сокращение производства молока. Однако именно в 2019 году впервые зафиксировали такие рекордные темпы падения, когда общий сбор молока "не дотянул" до отметки в 10 млн тонн. Причина - сокращение поголовья дойных коров.
Трамп договорится о мирном соглашении для Украины и вернет деньги США за счет украинских ресурсов, — Bild
Украина имеет природных ресурсов и ценных металлах на $7 триллионов, пишет Bild. В частности, сюда входят: уран, титан, литий, графит и другие стратегические ресурсы. Зеленский делает ставку на то, что нового президента США действительно интересуют только деньги, отмечает издание.
fler написав:Трамп договорится о мирном соглашении для Украины и вернет деньги США за счет украинских ресурсов, — Bild
Украина имеет природных ресурсов и ценных металлах на $7 триллионов, пишет Bild. В частности, сюда входят: уран, титан, литий, графит и другие стратегические ресурсы. Зеленский делает ставку на то, что нового президента США действительно интересуют только деньги, отмечает издание.
Що скажете, панове?
По першому абзацу: новини з майбутнього не цікаві. Або здійсниться, або ні. По другому абзацу: де мені, як співвласнику надр згідно Конституції, можна отримати мою частку від $7 трлн? Якщо ніде, то чому держава вимагає від мене виконання/повернення якихось боргів? Згоден віддати борг державі своєю часткою надр. Чому не спитавши моєї згоди, зелінський пропонує комусь віддати моє майно - частку надр?
fler написав:Трамп договорится о мирном соглашении для Украины и вернет деньги США за счет украинских ресурсов, — Bild
Украина имеет природных ресурсов и ценных металлах на $7 триллионов, пишет Bild. В частности, сюда входят: уран, титан, литий, графит и другие стратегические ресурсы. Зеленский делает ставку на то, что нового президента США действительно интересуют только деньги, отмечает издание.
Що скажете, панове?
Трохи не так. Отак треба: *Зеленский заключит с Трампом сделку по совместному использованию ресурсов Курской области. Там руды на триллионы в Магнитной аномалии* (с)
fler написав:Трамп договорится о мирном соглашении для Украины и вернет деньги США за счет украинских ресурсов, — Bild
Украина имеет природных ресурсов и ценных металлах на $7 триллионов, пишет Bild. В частности, сюда входят: уран, титан, литий, графит и другие стратегические ресурсы. Зеленский делает ставку на то, что нового президента США действительно интересуют только деньги, отмечает издание.
Що скажете, панове?
Трохи не так. Отак треба: *Зеленский заключит с Трампом сделку по совместному использованию ресурсов Курской области. Там руды на триллионы в Магнитной аномалии* (с)
альтернативщики кажуть, що то не руда, а перержавівла військова техніки від попереднього Амаргедону
UA написав:В селах сейчас целые системы оповещения с дежурными и иногда с отрядами самообороны. Бабский спецназ есть в каждом селе. На блок посту как раз удобно одинокого М25-60 запаковать.
Перекрыть все выезды из Киева в пятницу и наловить 200-300 тыс свежих голов за 1 вечер. Пусть половина откупится но 100 тыс останется. Не надо им этого. Нужна видимость большой мобилизации и отсутсвия сзч для партнеров. Шобы не спрашивали где делись бабки.
чуть более сложно, заблокировать все счета пока клиент не покажет что зарегистрирован в резерв+ не пускать без QR кода в поезд, поликлинику, больницу, супермаркет. Поставить турникет со звонилкой. Нет кода - досвидос. Рычаги есть. Но используются только те методы что на виду, значит показуха.
иностранные посольства мониторят сми и видят эту истерию, которой по факту нет. 90% м25-60 как жили до войны так и живут. Уже в открытую спрашивают, если не хватает людей почему не снижаете возраст до 18? значит хватает. Наловить студентов еще проще, перекрыть выходы из вуза или бурсы.
Я і Бобюа колись про це писали - щоб заблокувати рахунки ухилянтам - або на умовній касі атб, при оплаті картою - вмикається сирена і звучить голос по гучномовцю: "Ахтунг! Ахтунг! Ухилянт! Ухилянт!!!"
UA написав:Невозможность многими фермерами привезти урожай из села в город через блок посты не влияет на предложение?
давайте включим IQ . Сколько автомобилей ежедневно снабжает супермаркеты Киева и области продуктами? Автомобили новой почты, укрпошты, эпицентра. Сколько ежедневно рулят автобусами и маршрутками, таксистов. А ловят только фермеров) самому не смешно?
Тему тцк надувают СМИ. Если был бы такой масштаб мобилизации (который хотят показать) супермаркеты стояли бы пустыми, а посылка со Львова в Киев ехала бы месяц.
ТЦК это божья роса в глаза партнерам. Типа вы платите мы воюем, видите мобилизуем всех кого можно.
2е доказательство, почему сзчшников никто не ищет и не ловит? Потому что делают вид что проблемы не существует. Идёт героический распил западной помощи. А СЗЧшники могут повлиять на её объёмы.
Вы реально думаете что керманычам нужны "лишние рты"? не нужны, создаётся видимость мобилизации, а сзчшники выгодны тем что бабки на них выделяются, но к ним не доходят, поэтому и не ищут.
Кращий допис дня!👍
Від такого допису, Хотаба вже десь "нервова смикавка" вхопила!
п.с. Я тобі там ексклюзивний ексклюзив кинув в приват! Я сам у шоці!!!
На загал не кидаю... Бо як кину це на загал, то десь половину форумчан покоробить/поморщаться, як курага!