Успіх написав:

чуть более сложно, заблокировать все счета пока клиент не покажет что зарегистрирован в резерв+ не пускать без QR кода в поезд, поликлинику, больницу, супермаркет. Поставить турникет со звонилкой. Нет кода - досвидос. Рычаги есть

. Но используются только те методы что на виду, значит показуха.[/b]иностранные посольства мониторят сми и видят эту истерию, которой по факту нет. 90% м25-60 как жили до войны так и живут. Уже в открытую спрашивают, если не хватает людей почему не снижаете возраст до 18? значит хватает. Наловить студентов еще проще, перекрыть выходы из вуза или бурсы.