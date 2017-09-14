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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11045110461104711048>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 93
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
4%
4
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 18:45

  Успіх написав:чуть более сложно, заблокировать все счета пока клиент не покажет что зарегистрирован в резерв+ не пускать без QR кода в поезд, поликлинику, больницу, супермаркет. Поставить турникет со звонилкой. Нет кода - досвидос. Рычаги есть. Но используются только те методы что на виду, значит показуха.[/b]

иностранные посольства мониторят сми и видят эту истерию, которой по факту нет. 90% м25-60 как жили до войны так и живут. Уже в открытую спрашивают, если не хватает людей почему не снижаете возраст до 18? значит хватает. Наловить студентов еще проще, перекрыть выходы из вуза или бурсы.
Я і Бобюа колись про це писали - щоб заблокувати рахунки ухилянтам :lol: - або на умовній касі атб, при оплаті картою - вмикається сирена і звучить голос по гучномовцю: "Ахтунг! Ахтунг! Ухилянт! Ухилянт!!!" :lol:[/quote]


А ще краще щоб без оповіщення зразу викликали ВСП для таких як ти ....
холява
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 18:48

  Успіх написав:
  Wirująświatła написав:
  UA написав:Невозможность многими фермерами привезти урожай из села в город через блок посты не влияет на предложение?
давайте включим IQ . Сколько автомобилей ежедневно снабжает супермаркеты Киева и области продуктами? Автомобили новой почты, укрпошты, эпицентра. Сколько ежедневно рулят автобусами и маршрутками, таксистов. А ловят только фермеров) самому не смешно?

Тему тцк надувают СМИ. Если был бы такой масштаб мобилизации (который хотят показать) супермаркеты стояли бы пустыми, а посылка со Львова в Киев ехала бы месяц.

ТЦК это божья роса в глаза партнерам. Типа вы платите мы воюем, видите мобилизуем всех кого можно.

2е доказательство, почему сзчшников никто не ищет и не ловит? Потому что делают вид что проблемы не существует. Идёт героический распил западной помощи. А СЗЧшники могут повлиять на её объёмы.

Вы реально думаете что керманычам нужны "лишние рты"? не нужны, создаётся видимость мобилизации, а сзчшники выгодны тем что бабки на них выделяются, но к ним не доходят, поэтому и не ищут.

Кращий допис дня!👍

Від такого допису, Хотаба вже десь "нервова смикавка" вхопила! :lol:

п.с.
Я тобі там ексклюзивний ексклюзив кинув в приват! Я сам у шоці!!!

На загал не кидаю...
Бо як кину це на загал, то десь половину форумчан покоробить/поморщаться, як курага! :mrgreen:


Знаєш чого він тобі подобається ?
Бо він такеж лайно як і ти .
холява
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 18:52

  UA написав:
  Wirująświatła написав:https://focus.ua/economics/605982-obnis ... atyh-vtroe

Фигня эта социология.
Когда мне звонят социологи я ложу трубку.
СобакоКот, ты про картофан социологом подробно рассказываешь?

Конешно рассказываю, как не хватает на продукты, поэтому делаю запасы на зиму )

А вот ты проведи опрос в своем окружении, типа, хватает ли им на жизнь ?
99% ответит, что нет

Ось така ... малята )
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 18:52

  холява написав:Знаєш чого він тобі подобається ?
Бо він такеж лайно як і ти .
а вы божий одуванчик) мозгов на старости совсем не осталось? тогда нюхайте чужие.
  fler написав:Тому що Флайманів з Вітальянами ще не всіх виловили
как бы вас какой маньяк не выловил, они чувствуют "достойных". Говорят глупые женщины красивы. Это про вас?
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Суб 23 лис, 2024 18:59, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 18:58

  whois2010 написав:По другому абзацу: де мені, як співвласнику надр згідно Конституції, можна отримати мою частку від $7 трлн?

У Криму, на Донбасі, в Херсонській, Запорозькій областях... Повний перелік "можливостей" окреслено на Дипстейті. Біжіть, мерщій, забирайте)))
  whois2010 написав: Чому не спитавши моєї згоди, зелінський пропонує комусь віддати моє майно - частку надр?
Може тому, що пуйло не питало, а вдерлося і забрало вашу частку (ще й пошкодило її місцями)?
fler
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 19:00

  Wirująświatła написав:
  холява написав:Знаєш чого він тобі подобається ?
Бо він такеж лайно як і ти .
а вы божий одуванчик) мозгов на старости совсем не осталось? тогда нюхайте чужие.


На рахунок мізків та передміхуровий залози не переймайся -все чікі-чікі .
САМ ДОГЛЯДАЮ
холява
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 19:04

  холява написав:
  Wirująświatła написав:
  холява написав:Знаєш чого він тобі подобається ?
Бо він такеж лайно як і ти .
а вы божий одуванчик) мозгов на старости совсем не осталось? тогда нюхайте чужие.


На рахунок мізків та передміхуровий залози не переймайся -все чікі-чікі .
САМ ДОГЛЯДАЮ

можно спросить зачем вы живёте? вы хоть одному человеку добро за последний год сделали?
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 19:11

  холява написав:
  Wirująświatła написав:
  холява написав:Знаєш чого він тобі подобається ?
Бо він такеж лайно як і ти .
а вы божий одуванчик) мозгов на старости совсем не осталось? тогда нюхайте чужие.


На рахунок мізків та передміхуровий залози не переймайся -все чікі-чікі .
САМ ДОГЛЯДАЮ

сквіртуєш?
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 19:13

  Wirująświatła написав:
  холява написав:Знаєш чого він тобі подобається ?
Бо він такеж лайно як і ти .
а вы божий одуванчик) мозгов на старости совсем не осталось? тогда нюхайте чужие.


На рахунок мізків та передміхуровий залози не переймайся -все чікі-чікі .
САМ ДОГЛЯДАЮ[/quote]
можно спросить зачем вы живёте? вы хоть одному человеку добро за последний год сделали?[/quote]

Знаєш , такі як ти ( ті що не люблять свою Батьківщину й готові жити будь з ким ) в мене не визивають почуттів .
Вони (УА , успіх , хамер , віталька , флай і т. д. ) заради щоб вижити матіньку рідну продадуть .
Уваги не заслуговують .
А на рахунок кохання і добра ..... тобі зась стільки зробити .
Бог та поранені тому свідки .
холява
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 19:15

  flyman написав:
Знаєш чого він тобі подобається ?
Бо він такеж лайно як і ти .
а вы божий одуванчик) мозгов на старости совсем не осталось? тогда нюхайте чужие.[/quote]

На рахунок мізків та передміхуровий залози не переймайся -все чікі-чікі .
САМ ДОГЛЯДАЮ[/quote]
сквіртуєш?[/quote]


Це видумані тобой розваги ?
холява
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  #<1 ... 11045110461104711048>
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