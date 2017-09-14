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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 23 лис, 2024 18:45
Успіх написав:чуть более сложно, заблокировать все счета пока клиент не покажет что зарегистрирован в резерв+ не пускать без QR кода в поезд, поликлинику, больницу, супермаркет. Поставить турникет со звонилкой. Нет кода - досвидос. Рычаги есть
. Но используются только те методы что на виду, значит показуха.[/b]
иностранные посольства мониторят сми и видят эту истерию, которой по факту нет. 90% м25-60 как жили до войны так и живут. Уже в открытую спрашивают, если не хватает людей почему не снижаете возраст до 18? значит хватает. Наловить студентов еще проще, перекрыть выходы из вуза или бурсы.
Я і Бобюа колись про це писали - щоб заблокувати рахунки ухилянтам
- або на умовній касі атб, при оплаті картою - вмикається сирена і звучить голос по гучномовцю: "Ахтунг! Ахтунг! Ухилянт! Ухилянт!!!"
[/quote]
А ще краще щоб без оповіщення зразу викликали ВСП для таких як ти ....
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холява
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Додано: Суб 23 лис, 2024 18:48
Успіх написав: Wirująświatła написав: UA написав:
Невозможность многими фермерами привезти урожай из села в город через блок посты не влияет на предложение?
давайте включим IQ . Сколько автомобилей ежедневно снабжает супермаркеты Киева и области продуктами? Автомобили новой почты, укрпошты, эпицентра. Сколько ежедневно рулят автобусами и маршрутками, таксистов. А ловят только фермеров) самому не смешно?
Тему тцк надувают СМИ. Если был бы такой масштаб мобилизации (который хотят показать) супермаркеты стояли бы пустыми, а посылка со Львова в Киев ехала бы месяц.
ТЦК это божья роса в глаза партнерам. Типа вы платите мы воюем, видите мобилизуем всех кого можно.
2е доказательство, почему сзчшников никто не ищет и не ловит? Потому что делают вид что проблемы не существует. Идёт героический распил западной помощи. А СЗЧшники могут повлиять на её объёмы.
Вы реально думаете что керманычам нужны "лишние рты"? не нужны, создаётся видимость мобилизации, а сзчшники выгодны тем что бабки на них выделяются, но к ним не доходят, поэтому и не ищут.
Кращий допис дня!👍
Від такого допису, Хотаба вже десь "нервова смикавка" вхопила!
п.с.
Я тобі там ексклюзивний ексклюзив кинув в приват! Я сам у шоці!!!
На загал не кидаю...
Бо як кину це на загал, то десь половину форумчан покоробить/поморщаться, як курага!
Знаєш чого він тобі подобається ?
Бо він такеж лайно як і ти .
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холява
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Додано: Суб 23 лис, 2024 18:52
UA написав:
Фигня эта социология.
Когда мне звонят социологи я ложу трубку.
СобакоКот, ты про картофан социологом подробно рассказываешь?
Конешно рассказываю, как не хватает на продукты, поэтому делаю запасы на зиму )
А вот ты проведи опрос в своем окружении, типа, хватает ли им на жизнь ?
99% ответит, что нет
Ось така ... малята )
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Додано: Суб 23 лис, 2024 18:52
холява написав:
Знаєш чого він тобі подобається ?
Бо він такеж лайно як і ти .
а вы божий одуванчик) мозгов на старости совсем не осталось? тогда нюхайте чужие.
fler написав:
Тому що Флайманів з Вітальянами ще не всіх виловили
как бы вас какой маньяк не выловил, они чувствуют "достойных". Говорят глупые женщины красивы. Это про вас?
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Суб 23 лис, 2024 18:59, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 23 лис, 2024 18:58
whois2010 написав:
По другому абзацу: де мені, як співвласнику надр згідно Конституції, можна отримати мою частку від $7 трлн?
У Криму, на Донбасі, в Херсонській, Запорозькій областях... Повний перелік "можливостей" окреслено на Дипстейті. Біжіть, мерщій, забирайте)))
whois2010 написав:
Чому не спитавши моєї згоди, зелінський пропонує комусь віддати моє майно - частку надр?
Може тому, що пуйло не питало, а вдерлося і забрало вашу частку (ще й пошкодило її місцями)?
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Додано: Суб 23 лис, 2024 19:00
Wirująświatła написав: холява написав:
Знаєш чого він тобі подобається ?
Бо він такеж лайно як і ти .
а вы божий одуванчик) мозгов на старости совсем не осталось? тогда нюхайте чужие.
На рахунок мізків та передміхуровий залози не переймайся -все чікі-чікі .
САМ ДОГЛЯДАЮ
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Додано: Суб 23 лис, 2024 19:04
холява написав: Wirująświatła написав: холява написав:
Знаєш чого він тобі подобається ?
Бо він такеж лайно як і ти .
а вы божий одуванчик) мозгов на старости совсем не осталось? тогда нюхайте чужие.
На рахунок мізків та передміхуровий залози не переймайся -все чікі-чікі .
САМ ДОГЛЯДАЮ
можно спросить зачем вы живёте? вы хоть одному человеку добро за последний год сделали?
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Додано: Суб 23 лис, 2024 19:11
холява написав: Wirująświatła написав: холява написав:
Знаєш чого він тобі подобається ?
Бо він такеж лайно як і ти .
а вы божий одуванчик) мозгов на старости совсем не осталось? тогда нюхайте чужие.
На рахунок мізків та передміхуровий залози не переймайся -все чікі-чікі .
САМ ДОГЛЯДАЮ
сквіртуєш?
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Додано: Суб 23 лис, 2024 19:13
Wirująświatła написав: холява написав:
Знаєш чого він тобі подобається ?
Бо він такеж лайно як і ти .
а вы божий одуванчик) мозгов на старости совсем не осталось? тогда нюхайте чужие.
На рахунок мізків та передміхуровий залози не переймайся -все чікі-чікі .
САМ ДОГЛЯДАЮ[/quote]
можно спросить зачем вы живёте? вы хоть одному человеку добро за последний год сделали?[/quote]
Знаєш , такі як ти ( ті що не люблять свою Батьківщину й готові жити будь з ким ) в мене не визивають почуттів .
Вони (УА , успіх , хамер , віталька , флай і т. д. ) заради щоб вижити матіньку рідну продадуть .
Уваги не заслуговують .
А на рахунок кохання і добра ..... тобі зась стільки зробити .
Бог та поранені тому свідки .
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Додано: Суб 23 лис, 2024 19:15
flyman написав:
Знаєш чого він тобі подобається ?
Бо він такеж лайно як і ти .
а вы божий одуванчик) мозгов на старости совсем не осталось? тогда нюхайте чужие.[/quote]
На рахунок мізків та передміхуровий залози не переймайся -все чікі-чікі .
САМ ДОГЛЯДАЮ[/quote]
сквіртуєш?[/quote]
Це видумані тобой розваги ?
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