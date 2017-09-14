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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11045110461104711048

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 93
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
4%
4
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 19:20

  холява написав:А на рахунок кохання і добра ..... тобі зась стільки зробити .
Бог та поранені тому свідки .
так нафиг ты сидишь на форумах с УА , успіх , хамер , віталька , флай і т. д? сидел бы со своими подопечными, хоть какая бы польза была. Тыж по легенде был психиатр, потом патологоанатом (мечтал понюхать мои мозги), а сейчас вот раненых лечишь. А ещё и бизнесмен в свободное от работы время. Не надоело брехать? Моё мнение ты поехавший кукухой дед с которым никто не общается. Отсюда эти "ролевые игры", чтобы тебя хоть на форуме зауважали.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 19:32

  Wirująświatła написав:
  холява написав:А на рахунок кохання і добра ..... тобі зась стільки зробити .
Бог та поранені тому свідки .
так нафиг ты сидишь на форумах с УА , успіх , хамер , віталька , флай і т. д? сидел бы со своими подопечными, хоть какая бы польза была. Тыж по легенде был психиатр, потом патологоанатом (мечтал понюхать мои мозги), а сейчас вот раненых лечишь. А ещё и бизнесмен в свободное от работы время. Не надоело брехать? Моё мнение ты поехавший кукухой дед с которым никто не общается. Отсюда эти "ролевые игры", чтобы тебя хоть на форуме зауважали.

він ще по легенді був в Харкові, тепер годує карасів в Дніпрі
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 19:33

  Wirująświatła написав:
  холява написав:А на рахунок кохання і добра ..... тобі зась стільки зробити .
Бог та поранені тому свідки .
так нафиг ты сидишь на форумах с УА , успіх , хамер , віталька , флай і т. д? сидел бы со своими подопечными, хоть какая бы польза была. Тыж по легенде был психиатр, потом патологоанатом (мечтал понюхать мои мозги), а сейчас вот раненых лечишь. А ещё и бизнесмен в свободное от работы время. Не надоело брехать? Моё мнение ты поехавший кукухой дед с которым никто не общается. Отсюда эти "ролевые игры", чтобы тебя хоть на форуме зауважали.

А вдруг семинарист и не пенс ещё совсем, а очень даже востребованный в штурмовых войсках пулемётчик, так слегка за полтос
И он мечтает пострелять с ДШК с борта вертолёта
Хоть по курам на птицефабрике
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 19:36

добрее надо быть

https://www.youtube.com/shorts/oB1Q6gVMUZI
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 19:38

  whois2010 написав:По другому абзацу: де мені, як співвласнику надр згідно Конституції, можна отримати мою частку від $7 трлн?
Щоб ці 7 трлн залишились у власності України - треба їх відстояти....
А там черга...
Тому
Спочатку черги ті хто на нулі
Потім ті хто в ЗСУ
Потім ті від кого найбільша військово-фінансова допомога
Потім родичі загиблих військових
Потім я з своїм 1 млн донатів за три роки
Потім долярчик з своїм 3 роки в ЗСУ
Потім ..... так мільйонів з 20 тих хто ефективніше від тебе допомогав..

А потім вже й ти підійдеш щоб отримати те що залишилось...

ПС
головне щоб ти не потрапив в число тих хто буде першим в черзі на відбудову.. але безкоштовно , як заміна вхідного квитка до процвітаючої.... типу візи.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 19:46

budivelnik
Судя по телевизЕру(ICTV) самая большая допомога от зятя Кучмы
Думаю другие(те что шконку фиктивно не давят) тоже не сильно от ВиктрМихалыча отстают чтоб активы за так не забрали.
Теперь по итогам нашей разгромной победы им снова достанется % 75-80 от тех 7трлн, на всех 5-6 человек?
барабашов
 
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  #<1 ... 11045110461104711048
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