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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 23 лис, 2024 19:20
холява написав:
А на рахунок кохання і добра ..... тобі зась стільки зробити .
Бог та поранені тому свідки .
так нафиг ты сидишь на форумах с УА , успіх , хамер , віталька , флай і т. д? сидел бы со своими подопечными, хоть какая бы польза была. Тыж по легенде был психиатр, потом патологоанатом (мечтал понюхать мои мозги), а сейчас вот раненых лечишь. А ещё и бизнесмен в свободное от работы время. Не надоело брехать? Моё мнение ты поехавший кукухой дед с которым никто не общается. Отсюда эти "ролевые игры", чтобы тебя хоть на форуме зауважали.
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Wirująświatła
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Додано: Суб 23 лис, 2024 19:32
Wirująświatła написав: холява написав:
А на рахунок кохання і добра ..... тобі зась стільки зробити .
Бог та поранені тому свідки .
так нафиг ты сидишь на форумах с УА , успіх , хамер , віталька , флай і т. д? сидел бы со своими подопечными, хоть какая бы польза была. Тыж по легенде был психиатр, потом патологоанатом (мечтал понюхать мои мозги), а сейчас вот раненых лечишь. А ещё и бизнесмен в свободное от работы время. Не надоело брехать? Моё мнение ты поехавший кукухой дед с которым никто не общается. Отсюда эти "ролевые игры", чтобы тебя хоть на форуме зауважали.
він ще по легенді був в Харкові, тепер годує карасів в Дніпрі
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flyman
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Додано: Суб 23 лис, 2024 19:33
Wirująświatła написав: холява написав:
А на рахунок кохання і добра ..... тобі зась стільки зробити .
Бог та поранені тому свідки .
так нафиг ты сидишь на форумах с УА , успіх , хамер , віталька , флай і т. д? сидел бы со своими подопечными, хоть какая бы польза была. Тыж по легенде был психиатр, потом патологоанатом (мечтал понюхать мои мозги), а сейчас вот раненых лечишь. А ещё и бизнесмен в свободное от работы время. Не надоело брехать? Моё мнение ты поехавший кукухой дед с которым никто не общается. Отсюда эти "ролевые игры", чтобы тебя хоть на форуме зауважали.
А вдруг семинарист и не пенс ещё совсем, а очень даже востребованный в штурмовых войсках пулемётчик, так слегка за полтос
И он мечтает пострелять с ДШК с борта вертолёта
Хоть по курам на птицефабрике
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Додано: Суб 23 лис, 2024 19:36
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Wirująświatła
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Додано: Суб 23 лис, 2024 19:38
whois2010 написав:
По другому абзацу: де мені, як співвласнику надр згідно Конституції, можна отримати мою частку від $7 трлн?
Щоб ці 7 трлн залишились у власності України - треба їх відстояти....
А там черга...
Тому
Спочатку черги ті хто на нулі
Потім ті хто в ЗСУ
Потім ті від кого найбільша військово-фінансова допомога
Потім родичі загиблих військових
Потім я з своїм 1 млн донатів за три роки
Потім долярчик з своїм 3 роки в ЗСУ
Потім ..... так мільйонів з 20 тих хто ефективніше від тебе допомогав..
А потім вже й ти підійдеш щоб отримати те що залишилось...
ПС
головне щоб ти не потрапив в число тих хто буде першим в черзі на відбудову.. але безкоштовно , як заміна вхідного квитка до процвітаючої.... типу візи.
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budivelnik
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Додано: Суб 23 лис, 2024 19:46
budivelnik
Судя по телевизЕру(ICTV) самая большая допомога от зятя Кучмы
Думаю другие(те что шконку фиктивно не давят) тоже не сильно от ВиктрМихалыча отстают чтоб активы за так не забрали.
Теперь по итогам нашей разгромной победы им снова достанется % 75-80 от тех 7трлн, на всех 5-6 человек?
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