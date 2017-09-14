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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11046110471104811049>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 93
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
4%
4
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 19:50

  Wirująświatła написав:https://www.youtube.com/shorts/oB1Q6gVMUZI


Ось ви уявляєте собі ,чоловіки (останні три коментарі , флай , барабан , віталька ) ніколи не перебуваючи на передку , не маючи ні бажання ні тями до захистту Батьківщини , розповідають що всі поїхали до кукухи .
Що ті хто мають щось проти ухилянтів - недолугі збоченнці , а вони сама справедлівисть .
Так само, на форумі ,велика кількість чоловіків несе "пургу " у виправдання свого небажання до захисту України .

Як до вас ставитись ?
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 20:05

"Це дуже важливо. Офіцер повинен бачити солдата. Генерал, який не був в окопі для мене — не генерал, попри досвід. При всій повазі, сьогодні найскладніша ситуація на передньому краї, в окопі. Генерали повинні бути в окопах. Ось така війна", — сказав президент.
За словами Зеленського, моральний стан військовослужбовців є вкрай важливим.
"Якщо перехід до системи "корпус-бригада", яку вони (військові) пропонують на сьогодні — це зменшення ось цієї відстані від генерала до солдата, якщо бюрократичність ця зменшиться, нехай роблять так", — додав він.
https://www.unian.ua/society/generali-m ... 29737.html
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 20:08

Єгипет та Ефіопія готуються до війни: що не поділили в Африці союзники росії

https://ukrrain.com/egipet_ta_efiopiya_ ... rosii.html

Мир как то не очень наблюдаем за этой ситуацией, т.к. всё внимание приковано к войне в Украине и к Израилю.
Думаю, если начнутся переговоры про Украину, то раб. группы уже готовят пункты про Африку и кому и что достанется.
Ердоган побывал в этом году в Египте и о чём то там договаривался с президентом Египта Абдул-Фаттах Ас-Сиси после 12 лет напряженных отношений между двумя странами.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Суб 23 лис, 2024 20:14, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 20:14

  fler написав:
  UA написав:Тема мобилизации слишком неудобна, чтобы партнеры прямо рулили этим процессом.
Хотя трогать М 18-25 многократно рекомендовали.

Так само "многократно" пояснювали, чому не варто чіпати М 18-25 (вояки з них хрінові + генофонду не буде + працювати не буде кому після війни тощо), але ясно шо для вас і вам подібних ця тема дуже зручна, тому що "аби мою стару дупу не чіпали", нехай навіть майбутнє країни стратимо.


паняночка знову свою пісню завела - дідів на фронт. з 18-25 вояки "хрінові", а з 50+, а особливо з 55+, вояки просто охрєнітєльні, так?
і я про який генофонд ви тут нам вішаєте? про той, якому крім умовного тіктоку і пляшки пива нах більше не треба? то напуркуа такий генофонд потрібний?
Востаннє редагувалось wild.tomcat в Суб 23 лис, 2024 20:25, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 20:22

  wild.tomcat написав:
  fler написав:
  UA написав:Тема мобилизации слишком неудобна, чтобы партнеры прямо рулили этим процессом.
Хотя трогать М 18-25 многократно рекомендовали.

Так само "многократно" пояснювали, чому не варто чіпати М 18-25 (вояки з них хрінові + генофонду не буде + працювати не буде кому після війни тощо), але ясно шо для вас і вам подібних ця тема дуже зручна, тому що "аби мою стару дупу не чіпали", нехай навіть майбутнє країни стратимо.


паняночка знову свою пісню завела - дідів фронт. з 18-25 вояки "хрінові", а з 50+, а особливо з 55+, вояки просто охрєнітєльні, так?
і я про який генофонд ви тут нам вішаєте? про той, якому крім умовного тіктоку і пляшки пива нах більше не потрібне? то напуркуа такий генофонд потрібний?



це покоління "pohuy". недоторкані 8)
особливо цінні елементи для травневих виборів із шашликами 8) :lol:



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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 20:24

  flyman написав:
  Игорь Алексеевич написав:Єгипет та Ефіопія готуються до війни: що не поділили в Африці союзники росії

https://ukrrain.com/egipet_ta_efiopiya_ ... rosii.html

Мир как то не очень наблюдаем за этой ситуацией, т.к. всё внимание приковано к войне в Украине и к Израилю.
Думаю, если начнутся переговоры про Украину, то раб. группы уже готовят пункты про Африку и кому и что достанется.
Ердоган побывал в этом году в Египте и о чём то там договаривался с президентом Египта Абдул-Фаттах Ас-Сиси после 12 лет напряженных отношений между двумя странами.

поізносівшийся за муслімів чи правовірних?

Будет торг, кто и что предложит. Там война может начаться из за воды и дамбы, плюс караваны через Красное море.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 20:35

  Wirująświatła написав:
  холява написав:Як до вас ставитись ?
мне как-то ниже спины как вы будете ко мне относиться, это дешевый приём манипуляции. Вы мне никто и ваше мнение обычное мнение незнакомого человека. Зачем вы вносите на форум что то личное? Испытываете к кому то антипатию - в чс его. Со временем у вас там кроме Сибарита окажутся все и придётся искать другой форум. Вы с валютной ветки почему ушли? Тоже что то личное? Отсюда и выводы что с вами никто не общается. Вы и конфликты провоцируете чтобы с вами пообщались.


Сміхуевко , а що я напишу на валютній вєткє ?
Що 24.02 2022 року пару машин сгоріло на Гоптовці ?
Що бізнес загубив ? Що був майже 2 роки на війні ? Кому це треба .

До Сибарита , я ставлюсь з ВЕЛИКОЮ повагою , бо ті глобальні знання що має він мало хто має .
Я багато до кого добре ставлюсь , наіть до Бетона .....
.... але до деяких .....

На рахунок маніпуляцій , я висловлюю своє бачення справ .
Я звик казати правду в очі і не буду змінювати це заради пом'якшання тону бесіди .
Це ж передбачено ....
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 20:40

  flyman написав:
  Wirująświatła написав:
  холява написав:А на рахунок кохання і добра ..... тобі зась стільки зробити .
Бог та поранені тому свідки .
так нафиг ты сидишь на форумах с УА , успіх , хамер , віталька , флай і т. д? сидел бы со своими подопечными, хоть какая бы польза была. Тыж по легенде был психиатр, потом патологоанатом (мечтал понюхать мои мозги), а сейчас вот раненых лечишь. А ещё и бизнесмен в свободное от работы время. Не надоело брехать? Моё мнение ты поехавший кукухой дед с которым никто не общается. Отсюда эти "ролевые игры", чтобы тебя хоть на форуме зауважали.

він ще по легенді був в Харкові, тепер годує карасів в Дніпрі


Плін , флай .... прошу знайти хочь одну фразу у моїх дописах де я писав що у Харкові чи Дніпрі ...
холява
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 20:44

  sashaqbl написав:
  fler написав:Так само "многократно" пояснювали, чому не варто чіпати М 18-25 (вояки з них хрінові + генофонду не буде + працювати не буде кому після війни тощо), але ясно шо для вас і вам подібних ця тема дуже зручна, тому що "аби мою стару дупу не чіпали", нехай навіть майбутнє країни стратимо.

І вашого чоловіка теж...
Насправді 20-27 років - це найкращі бійці...

Да тут все простіше, у флер просто є синочок з категорії 18-25, і забронювати поки не виходить, тому категорично проти.
"Место сиденія определяет точку зренія..." :D
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 20:58

"Тому Сирський постійно на фронті, постійно їздить. Ми щоденно, двічі на день, спілкуємося з ним. У нього ранкова і вечірня доповідь. Але все одно цього замало. Генерали мають бути в окопах. Ось така війна. Моральний стан військового – найважливіше", – сказав Зеленський.

клован є клованом завжди 8) і цьому треба віддати належне 8)
ледь не вдавився крафтовими джерками із різдвяним пивком... сцуко :lol:
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