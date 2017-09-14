Ось ви уявляєте собі ,чоловіки (останні три коментарі , флай , барабан , віталька ) ніколи не перебуваючи на передку , не маючи ні бажання ні тями до захистту Батьківщини , розповідають що всі поїхали до кукухи . Що ті хто мають щось проти ухилянтів - недолугі збоченнці , а вони сама справедлівисть . Так само, на форумі ,велика кількість чоловіків несе "пургу " у виправдання свого небажання до захисту України .
"Це дуже важливо. Офіцер повинен бачити солдата. Генерал, який не був в окопі для мене — не генерал, попри досвід. При всій повазі, сьогодні найскладніша ситуація на передньому краї, в окопі. Генерали повинні бути в окопах. Ось така війна", — сказав президент. За словами Зеленського, моральний стан військовослужбовців є вкрай важливим. "Якщо перехід до системи "корпус-бригада", яку вони (військові) пропонують на сьогодні — це зменшення ось цієї відстані від генерала до солдата, якщо бюрократичність ця зменшиться, нехай роблять так", — додав він. https://www.unian.ua/society/generali-m ... 29737.html
Мир как то не очень наблюдаем за этой ситуацией, т.к. всё внимание приковано к войне в Украине и к Израилю. Думаю, если начнутся переговоры про Украину, то раб. группы уже готовят пункты про Африку и кому и что достанется. Ердоган побывал в этом году в Египте и о чём то там договаривался с президентом Египта Абдул-Фаттах Ас-Сиси после 12 лет напряженных отношений между двумя странами.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Суб 23 лис, 2024 20:14, всього редагувалось 1 раз.
UA написав:Тема мобилизации слишком неудобна, чтобы партнеры прямо рулили этим процессом. Хотя трогать М 18-25 многократно рекомендовали.
Так само "многократно" пояснювали, чому не варто чіпати М 18-25 (вояки з них хрінові + генофонду не буде + працювати не буде кому після війни тощо), але ясно шо для вас і вам подібних ця тема дуже зручна, тому що "аби мою стару дупу не чіпали", нехай навіть майбутнє країни стратимо.
паняночка знову свою пісню завела - дідів на фронт. з 18-25 вояки "хрінові", а з 50+, а особливо з 55+, вояки просто охрєнітєльні, так? і я про який генофонд ви тут нам вішаєте? про той, якому крім умовного тіктоку і пляшки пива нах більше не треба? то напуркуа такий генофонд потрібний?
Востаннє редагувалось wild.tomcat в Суб 23 лис, 2024 20:25, всього редагувалось 2 разів.
UA написав:Тема мобилизации слишком неудобна, чтобы партнеры прямо рулили этим процессом. Хотя трогать М 18-25 многократно рекомендовали.
Так само "многократно" пояснювали, чому не варто чіпати М 18-25 (вояки з них хрінові + генофонду не буде + працювати не буде кому після війни тощо), але ясно шо для вас і вам подібних ця тема дуже зручна, тому що "аби мою стару дупу не чіпали", нехай навіть майбутнє країни стратимо.
паняночка знову свою пісню завела - дідів фронт. з 18-25 вояки "хрінові", а з 50+, а особливо з 55+, вояки просто охрєнітєльні, так? і я про який генофонд ви тут нам вішаєте? про той, якому крім умовного тіктоку і пляшки пива нах більше не потрібне? то напуркуа такий генофонд потрібний?
це покоління "pohuy". недоторкані особливо цінні елементи для травневих виборів із шашликами
Мир как то не очень наблюдаем за этой ситуацией, т.к. всё внимание приковано к войне в Украине и к Израилю. Думаю, если начнутся переговоры про Украину, то раб. группы уже готовят пункты про Африку и кому и что достанется. Ердоган побывал в этом году в Египте и о чём то там договаривался с президентом Египта Абдул-Фаттах Ас-Сиси после 12 лет напряженных отношений между двумя странами.
поізносівшийся за муслімів чи правовірних?
Будет торг, кто и что предложит. Там война может начаться из за воды и дамбы, плюс караваны через Красное море.
мне как-то ниже спины как вы будете ко мне относиться, это дешевый приём манипуляции. Вы мне никто и ваше мнение обычное мнение незнакомого человека. Зачем вы вносите на форум что то личное? Испытываете к кому то антипатию - в чс его. Со временем у вас там кроме Сибарита окажутся все и придётся искать другой форум. Вы с валютной ветки почему ушли? Тоже что то личное? Отсюда и выводы что с вами никто не общается. Вы и конфликты провоцируете чтобы с вами пообщались.
Сміхуевко , а що я напишу на валютній вєткє ? Що 24.02 2022 року пару машин сгоріло на Гоптовці ? Що бізнес загубив ? Що був майже 2 роки на війні ? Кому це треба .
До Сибарита , я ставлюсь з ВЕЛИКОЮ повагою , бо ті глобальні знання що має він мало хто має . Я багато до кого добре ставлюсь , наіть до Бетона ..... .... але до деяких .....
На рахунок маніпуляцій , я висловлюю своє бачення справ . Я звик казати правду в очі і не буду змінювати це заради пом'якшання тону бесіди . Це ж передбачено ....
холява написав:А на рахунок кохання і добра ..... тобі зась стільки зробити . Бог та поранені тому свідки .
так нафиг ты сидишь на форумах с УА , успіх , хамер , віталька , флай і т. д? сидел бы со своими подопечными, хоть какая бы польза была. Тыж по легенде был психиатр, потом патологоанатом (мечтал понюхать мои мозги), а сейчас вот раненых лечишь. А ещё и бизнесмен в свободное от работы время. Не надоело брехать? Моё мнение ты поехавший кукухой дед с которым никто не общается. Отсюда эти "ролевые игры", чтобы тебя хоть на форуме зауважали.
він ще по легенді був в Харкові, тепер годує карасів в Дніпрі
Плін , флай .... прошу знайти хочь одну фразу у моїх дописах де я писав що у Харкові чи Дніпрі ...
fler написав:Так само "многократно" пояснювали, чому не варто чіпати М 18-25 (вояки з них хрінові + генофонду не буде + працювати не буде кому після війни тощо), але ясно шо для вас і вам подібних ця тема дуже зручна, тому що "аби мою стару дупу не чіпали", нехай навіть майбутнє країни стратимо.
І вашого чоловіка теж... Насправді 20-27 років - це найкращі бійці...
Да тут все простіше, у флер просто є синочок з категорії 18-25, і забронювати поки не виходить, тому категорично проти. "Место сиденія определяет точку зренія..."
"Тому Сирський постійно на фронті, постійно їздить. Ми щоденно, двічі на день, спілкуємося з ним. У нього ранкова і вечірня доповідь. Але все одно цього замало. Генерали мають бути в окопах. Ось така війна. Моральний стан військового – найважливіше", – сказав Зеленський.
клован є клованом завжди і цьому треба віддати належне ледь не вдавився крафтовими джерками із різдвяним пивком... сцуко