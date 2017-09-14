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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11046110471104811049

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 93
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
4%
4
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 21:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

перефразуємо.
пік фізичного розвитку чоловіків 18..30 років. це самий ефективний вік для участі в бойових діях. тому батьки, майте на увазі. треба готуватись
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 21:09

  Бетон написав:тому батьки, майте на увазі. треба готуватись

https://www.youtube.com/shorts/1N2xHnWp ... ture=share
Wirująświatła
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3
Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 21:17

  Wirująświatła написав:
  Бетон написав:тому батьки, майте на увазі. треба готуватись

https://www.youtube.com/shorts/1N2xHnWp ... ture=share

в мене мейн кун на рись схожа. теж дитина. доречі третя
Бетон
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Повідомлень: 3937
З нами з: 17.12.22
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1
  #<1 ... 11046110471104811049
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