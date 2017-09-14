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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 23 лис, 2024 21:05
перефразуємо.
пік фізичного розвитку чоловіків 18..30 років. це самий ефективний вік для участі в бойових діях. тому батьки, майте на увазі. треба готуватись
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Бетон
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Додано: Суб 23 лис, 2024 21:09
https://www.youtube.com/shorts/1N2xHnWp ... ture=share
Бетон написав:
тому батьки, майте на увазі. треба готуватись
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Додано: Суб 23 лис, 2024 21:17
в мене мейн кун на рись схожа. теж дитина. доречі третя
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Бетон
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