Wirująświatła написав:а вы себя к молодым или к старпёршам относите? просто интересно
К пристаркуватым, т.к. у меня хватает ума признать, что 40+ это не молодежь независимо от того, что на вид дают 30+.
хоть тут вы в адеквате.
У девушек по сравнению с юношами заметно преобладание невротических расстройств, включая тревогу и депрессию (Almqnist F., 1986). Больных неврозами женщин на приеме в 2 раза больше, чем мужчин (Мягер В. К., 1976). Следовательно, в детском возрасте заметно преобладание лиц мужского пола, больных неврозами, а у взрослых - женского пола. Причем у женщин ведущей реакцией на стресс будут нарушения психических, а у мужчин - соматических функций организма (Немчин Т. А., 1983).
fler написав:Так само "многократно" пояснювали, чому не варто чіпати М 18-25 (вояки з них хрінові + генофонду не буде + працювати не буде кому після війни тощо), але ясно шо для вас і вам подібних ця тема дуже зручна, тому що "аби мою стару дупу не чіпали", нехай навіть майбутнє країни стратимо.
І вашого чоловіка теж... Насправді 20-27 років - це найкращі бійці...
Да тут все простіше, у флер просто є синочок з категорії 18-25, і забронювати поки не виходить, тому категорично проти. "Место сиденія определяет точку зренія..."
Отож!!! І сина свого - береже!(Ні-ні, не чіпайте його, він ще такий молодий! Всього лиш 22!) І чоловіка свого - теж береже! Забронювала біднесенького...
Плять, якщо вже ні молодого, ні старого не хочеш віддати на захист Батьківщини, то хоч не пиши псевдопатріотичної куєти тут!