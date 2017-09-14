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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1104711048110491105011051>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 93
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
4%
4
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 21:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

перефразуємо.
пік фізичного розвитку чоловіків 18..30 років. це самий ефективний вік для участі в бойових діях. тому батьки, майте на увазі. треба готуватись
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 21:09

  Бетон написав:тому батьки, майте на увазі. треба готуватись

https://www.youtube.com/shorts/1N2xHnWp ... ture=share
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 21:17

  Wirująświatła написав:
  Бетон написав:тому батьки, майте на увазі. треба готуватись

https://www.youtube.com/shorts/1N2xHnWp ... ture=share

в мене мейн кун на рись схожа. теж дитина. до речі третя
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 21:31

  Бетон написав:перефразуємо.
пік фізичного розвитку чоловіків 18..30 років. це самий ефективний вік для участі в бойових діях. тому батьки, майте на увазі. треба готуватись

Ок, перефразуємо. Ніхто не буде відправляти на фронт молоде покоління заради того, щоб зберегти старперів.
fler
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 21:34

  fler написав:
  Бетон написав:перефразуємо.
пік фізичного розвитку чоловіків 18..30 років. це самий ефективний вік для участі в бойових діях. тому батьки, майте на увазі. треба готуватись

Ок, перефразуємо. Ніхто не буде відправляти на фронт молоде покоління заради того, щоб зберегти старперів.

а вы себя к молодым или к старпёршам относите? просто интересно :D
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 21:40

  Wirująświatła написав:а вы себя к молодым или к старпёршам относите? просто интересно :D

К пристаркуватым, т.к. у меня хватает ума признать, что 40+ это не молодежь независимо от того, что на вид дают 30+.
fler
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 21:50

  fler написав:
  Wirująświatła написав:а вы себя к молодым или к старпёршам относите? просто интересно :D

К пристаркуватым, т.к. у меня хватает ума признать, что 40+ это не молодежь независимо от того, что на вид дают 30+.

хоть тут вы в адеквате.
У девушек по сравнению с юношами заметно преобладание невротических расстройств, включая тревогу и депрессию (Almqnist F., 1986). Больных неврозами женщин на приеме в 2 раза больше, чем мужчин (Мягер В. К., 1976). Следовательно, в детском возрасте заметно преобладание лиц мужского пола, больных неврозами, а у взрослых - женского пола. Причем у женщин ведущей реакцией на стресс будут нарушения психических, а у мужчин - соматических функций организма (Немчин Т. А., 1983).

почитайте может пригодится
https://neuronews.com.ua/ru/archive/200 ... #gsc.tab=0
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Суб 23 лис, 2024 21:54, всього редагувалось 2 разів.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 21:52

ОляЮА

  _Mykola_ написав:
  sashaqbl написав:
  fler написав:Так само "многократно" пояснювали, чому не варто чіпати М 18-25 (вояки з них хрінові + генофонду не буде + працювати не буде кому після війни тощо), але ясно шо для вас і вам подібних ця тема дуже зручна, тому що "аби мою стару дупу не чіпали", нехай навіть майбутнє країни стратимо.

І вашого чоловіка теж...
Насправді 20-27 років - це найкращі бійці...

Да тут все простіше, у флер просто є синочок з категорії 18-25, і забронювати поки не виходить, тому категорично проти.
"Место сиденія определяет точку зренія..." :D

Отож!!!
І сина свого - береже!(Ні-ні, не чіпайте його, він ще такий молодий! Всього лиш 22!)
І чоловіка свого - теж береже! Забронювала біднесенького...

Плять, якщо вже ні молодого, ні старого не хочеш віддати на захист Батьківщини, то хоч не пиши псевдопатріотичної куєти тут!

Зрозуміло?
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 21:53

  Wirująświatła написав:
  Бетон написав:тому батьки, майте на увазі. треба готуватись

https://www.youtube.com/shorts/1N2xHnWp ... ture=share

котосісь
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 22:13

  Бетон написав:перефразуємо.
пік фізичного розвитку чоловіків 18..30 років. це самий ефективний вік для участі в бойових діях. тому батьки, майте на увазі. треба готуватись



Можна 5-10 хвилин подивитись.
Весело...

Особливо аргумент: в Голодомор скільки мільйонів українців загинуло і що? Нічого, відновились.

Магістр філософії, з замполіта одразу на комбата.
Гадаю, що сім'ї не має. А от батьків - ?
Брат загинув у 2022 на захисті Києва.
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 23 лис, 2024 22:15, всього редагувалось 1 раз.
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  #<1 ... 1104711048110491105011051>
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