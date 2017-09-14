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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11048110491105011051>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 93
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
4%
4
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 22:14

  Успіх написав:Отож!!!
І сина свого - береже!(Ні-ні, не чіпайте його, він ще такий молодий! Всього лиш 22!)
І чоловіка свого - теж береже! Забронювала біднесенького...

Плять, якщо вже ні молодого, ні старого не хочеш віддати на захист Батьківщини, то хоч не пиши псевдопатріотичної куєти тут!

Зрозуміло?


Абсолютно за усіма цифрами Львівщина – це регіон, що дав найбільше людей, які нині захищають Україну. У нас найбільша кількість сімей, які персонально відчувають кожну секунду цієї війни», - Максим КОЗИЦЬКИЙ, начальник Львівської ОВА

тут до біса сракатих красенів зі сходу. гуляють із песиками. хрюкають свино-собачою :shock: посилають на-гуй місцевих. це певно вже рузький мір :lol: :oops:
Востаннє редагувалось jump в Суб 23 лис, 2024 22:17, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 22:17

Україна втратила понад 40% раніше захопленої території в Курській області — Reuters із посиланням на високопоставлене джерело в Генштабі України.

курський "контрнаступ" потроху, але цілком очікувано закінчується поразкою і знищенням (бо команду на відступ патужний не дасть) наших найбільш боєздатних підрозділів.
після цього напевно виникне питання про виплату репарацій Україною рашці через шкоду, вчинену окупаційною армією (у даному випадку окупанти - це зсу, "сматрі нє пєрєпутай").
липові сюжети раша-пропагандонів про "звєрства зсу" будуть "доказами", а акти пошкоджень на десятки мільярдів вже якось намалюють.
Востаннє редагувалось sergey_stasyuk555 в Суб 23 лис, 2024 22:19, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 22:19

flyman

Бомжі, попрошайки, алкаші, наріки в "прогресивних державаах" - люди, які свідомо вибрали такий спосіб життя,


Хто з них ти? Ти ж теж свідомо, чи я щось плутаю?
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 23 лис, 2024 22:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 22:21

  jump написав:
  Успіх написав:Отож!!!
І сина свого - береже!(Ні-ні, не чіпайте його, він ще такий молодий! Всього лиш 22!)
І чоловіка свого - теж береже! Забронювала біднесенького...

Плять, якщо вже ні молодого, ні старого не хочеш віддати на захист Батьківщини, то хоч не пиши псевдопатріотичної куєти тут!

Зрозуміло?


Абсолютно за усіма цифрами Львівщина – це регіон, що дав найбільше людей, які нині захищають Україну. У нас найбільша кількість сімей, які персонально відчувають кожну секунду цієї війни», - Максим КОЗИЦЬКИЙ, начальник Львівської ОВА

тут до біса сракатих красенів зі сходу. гуляють із песиками. хрюкають свино-собачою :shock: посилають на-гуй місцевих. це певно вже рузький мір :lol: :oops:


Так а де ти воював ?
холява
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 22:24

flyman

В Києві якщо є "спадщина" то здав в аренду понаїхам, сам на "історично родіну", або в яку просто "дачу" з межах 100Км ШРТ і вважай, що жизнь удалась, навіть залишається на "ікорку з шампусіком" (с)(тм)


Альо, Тернопіль.. якщо спадщина впала в Києві, то як «історична родіна» виявилась в Тернополі??
Це щось з твого кейсу, коли доглядав чужу бабусю в Києві, а спадщина все ж в Тернополі очікувала??
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 23 лис, 2024 22:31, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 22:30

холява

Як до вас ставитись ?


Так як я.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 22:32

  Hotab написав:Аудіо, Тернопіль.. якщо спадщина впала в Києві, то як «історична родіна» виявилась в Тернополі??
Це щось з твого кейсу, коли доглядав чужу бабусю в Києві, а спадщина все ж в Тернополі очікувала??


Добрий вечір .
Мені здається що бетмен сьогодні метеликів запускає .....
От би я з задоволенням подивився на його зуби . (як хто незнає ,чорний колір у більшості випадків вказує на закоханність у стімулятори )
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 22:40

  холява написав:От би я з задоволенням подивився на його зуби . (як хто незнає ,чорний колір у більшості випадків вказує на закоханність у стімулятори )

мозги вже не вставляють, перейшов на більш вонючє - порчені зуби? ))
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 22:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Славко на своєму кишеньковому каналі БТС б"є Валєру як одноногий Маркс Паулюса на всю стратигічну глибину


і добиває ногами в сіквелі
Востаннє редагувалось flyman в Суб 23 лис, 2024 22:45, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 22:42

  sergey_stasyuk555 написав:
  холява написав:От би я з задоволенням подивився на його зуби . (як хто незнає ,чорний колір у більшості випадків вказує на закоханність у стімулятори )

мозги вже не вставляють, перейшов на більш вонючє - порчені зуби? ))



Ти теж зі Львова і теж десь воював ?
холява
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  #<1 ... 11048110491105011051>
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