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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 23 лис, 2024 22:14
Успіх написав:
Отож!!!
І сина свого - береже!(Ні-ні, не чіпайте його, він ще такий молодий! Всього лиш 22!)
І чоловіка свого - теж береже! Забронювала біднесенького...
Плять, якщо вже ні молодого, ні старого не хочеш віддати на захист Батьківщини, то хоч не пиши псевдопатріотичної куєти тут!
Зрозуміло?
Абсолютно за усіма цифрами Львівщина – це регіон, що дав найбільше людей, які нині захищають Україну. У нас найбільша кількість сімей, які персонально відчувають кожну секунду цієї війни», - Максим КОЗИЦЬКИЙ, начальник Львівської ОВА
тут до біса сракатих красенів зі сходу. гуляють із песиками. хрюкають свино-собачою
посилають на-гуй місцевих. це певно вже рузький мір
Востаннє редагувалось jump
в Суб 23 лис, 2024 22:17, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 23 лис, 2024 22:19
flyman
Бомжі, попрошайки, алкаші, наріки в "прогресивних державаах" - люди, які свідомо вибрали такий спосіб життя,
Хто з них ти? Ти ж теж свідомо, чи я щось плутаю?
Востаннє редагувалось Hotab
в Суб 23 лис, 2024 22:32, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 23 лис, 2024 22:21
jump написав: Успіх написав:
Отож!!!
І сина свого - береже!(Ні-ні, не чіпайте його, він ще такий молодий! Всього лиш 22!)
І чоловіка свого - теж береже! Забронювала біднесенького...
Плять, якщо вже ні молодого, ні старого не хочеш віддати на захист Батьківщини, то хоч не пиши псевдопатріотичної куєти тут!
Зрозуміло?
Абсолютно за усіма цифрами Львівщина – це регіон, що дав найбільше людей, які нині захищають Україну. У нас найбільша кількість сімей, які персонально відчувають кожну секунду цієї війни», - Максим КОЗИЦЬКИЙ, начальник Львівської ОВА
тут до біса сракатих красенів зі сходу. гуляють із песиками. хрюкають свино-собачою
посилають на-гуй місцевих. це певно вже рузький мір
Так а де ти воював ?
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холява
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Додано: Суб 23 лис, 2024 22:24
flyman
В Києві якщо є "спадщина" то здав в аренду понаїхам, сам на "історично родіну", або в яку просто "дачу" з межах 100Км ШРТ і вважай, що жизнь удалась, навіть залишається на "ікорку з шампусіком" (с)(тм)
Альо, Тернопіль.. якщо спадщина впала в Києві, то як «історична родіна» виявилась в Тернополі??
Це щось з твого кейсу, коли доглядав чужу бабусю в Києві, а спадщина все ж в Тернополі очікувала??
Востаннє редагувалось Hotab
в Суб 23 лис, 2024 22:31, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 23 лис, 2024 22:30
холява
Як до вас ставитись ?
Так як я.
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Hotab
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Додано: Суб 23 лис, 2024 22:32
Hotab написав:
Аудіо, Тернопіль.. якщо спадщина впала в Києві, то як «історична родіна» виявилась в Тернополі??
Це щось з твого кейсу, коли доглядав чужу бабусю в Києві, а спадщина все ж в Тернополі очікувала??
Добрий вечір .
Мені здається що бетмен сьогодні метеликів запускає .....
От би я з задоволенням подивився на його зуби . (як хто незнає ,чорний колір у більшості випадків вказує на закоханність у стімулятори )
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Додано: Суб 23 лис, 2024 22:40
холява написав:
От би я з задоволенням подивився на його зуби . (як хто незнає ,чорний колір у більшості випадків вказує на закоханність у стімулятори )
мозги вже не вставляють, перейшов на більш вонючє - порчені зуби? ))
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sergey_stasyuk555
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Додано: Суб 23 лис, 2024 22:41
Славко на своєму кишеньковому каналі БТС б"є Валєру як одноногий Маркс Паулюса на всю стратигічну глибину
і добиває ногами в сіквелі
Востаннє редагувалось flyman
в Суб 23 лис, 2024 22:45, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Суб 23 лис, 2024 22:42
sergey_stasyuk555 написав: холява написав:
От би я з задоволенням подивився на його зуби . (як хто незнає ,чорний колір у більшості випадків вказує на закоханність у стімулятори )
мозги вже не вставляють, перейшов на більш вонючє - порчені зуби? ))
Ти теж зі Львова і теж десь воював ?
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Додано: Суб 23 лис, 2024 22:50
холява написав: Hotab написав:
Аудіо, Тернопіль.. якщо спадщина впала в Києві, то як «історична родіна» виявилась в Тернополі??
Це щось з твого кейсу, коли доглядав чужу бабусю в Києві, а спадщина все ж в Тернополі очікувала??
Добрий вечір .
Мені здається що бетмен сьогодні метеликів запускає .....
От би я з задоволенням подивився на його зуби . (як хто незнає ,чорний колір у більшості випадків вказує на закоханність у стімулятори )
Дивіться на вказівний палець. Там мозоль. Це воно натерло, натискаючи кнопку «скарга». Хоча само гниле до дна постійно провокує тут всіх і постійно скаржиться. Як і Кендел, якому сказати по суті мало що є, але гнила суть просить скаржитись на все що пишуть тут.
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