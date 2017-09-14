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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 110481104911050110511105211053>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 93
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
4%
4
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 22:14

  Успіх написав:Отож!!!
І сина свого - береже!(Ні-ні, не чіпайте його, він ще такий молодий! Всього лиш 22!)
І чоловіка свого - теж береже! Забронювала біднесенького...

Плять, якщо вже ні молодого, ні старого не хочеш віддати на захист Батьківщини, то хоч не пиши псевдопатріотичної куєти тут!

Зрозуміло?


Абсолютно за усіма цифрами Львівщина – це регіон, що дав найбільше людей, які нині захищають Україну. У нас найбільша кількість сімей, які персонально відчувають кожну секунду цієї війни», - Максим КОЗИЦЬКИЙ, начальник Львівської ОВА

тут до біса сракатих красенів зі сходу. гуляють із песиками. хрюкають свино-собачою :shock: посилають на-гуй місцевих. це певно вже рузький мір :lol: :oops:
Востаннє редагувалось jump в Суб 23 лис, 2024 22:17, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 22:19

flyman

Бомжі, попрошайки, алкаші, наріки в "прогресивних державаах" - люди, які свідомо вибрали такий спосіб життя,


Хто з них ти? Ти ж теж свідомо, чи я щось плутаю?
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 23 лис, 2024 22:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 22:21

  jump написав:
  Успіх написав:Отож!!!
І сина свого - береже!(Ні-ні, не чіпайте його, він ще такий молодий! Всього лиш 22!)
І чоловіка свого - теж береже! Забронювала біднесенького...

Плять, якщо вже ні молодого, ні старого не хочеш віддати на захист Батьківщини, то хоч не пиши псевдопатріотичної куєти тут!

Зрозуміло?


Абсолютно за усіма цифрами Львівщина – це регіон, що дав найбільше людей, які нині захищають Україну. У нас найбільша кількість сімей, які персонально відчувають кожну секунду цієї війни», - Максим КОЗИЦЬКИЙ, начальник Львівської ОВА

тут до біса сракатих красенів зі сходу. гуляють із песиками. хрюкають свино-собачою :shock: посилають на-гуй місцевих. це певно вже рузький мір :lol: :oops:


Так а де ти воював ?
холява
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 22:24

flyman

В Києві якщо є "спадщина" то здав в аренду понаїхам, сам на "історично родіну", або в яку просто "дачу" з межах 100Км ШРТ і вважай, що жизнь удалась, навіть залишається на "ікорку з шампусіком" (с)(тм)


Альо, Тернопіль.. якщо спадщина впала в Києві, то як «історична родіна» виявилась в Тернополі??
Це щось з твого кейсу, коли доглядав чужу бабусю в Києві, а спадщина все ж в Тернополі очікувала??
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 23 лис, 2024 22:31, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 22:30

холява

Як до вас ставитись ?


Так як я.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 22:32

  Hotab написав:Аудіо, Тернопіль.. якщо спадщина впала в Києві, то як «історична родіна» виявилась в Тернополі??
Це щось з твого кейсу, коли доглядав чужу бабусю в Києві, а спадщина все ж в Тернополі очікувала??


Добрий вечір .
Мені здається що бетмен сьогодні метеликів запускає .....
От би я з задоволенням подивився на його зуби . (як хто незнає ,чорний колір у більшості випадків вказує на закоханність у стімулятори )
холява
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 22:40

  холява написав:От би я з задоволенням подивився на його зуби . (як хто незнає ,чорний колір у більшості випадків вказує на закоханність у стімулятори )

мозги вже не вставляють, перейшов на більш вонючє - порчені зуби? ))
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 22:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Славко на своєму кишеньковому каналі БТС б"є Валєру як одноногий Маркс Паулюса на всю стратигічну глибину


і добиває ногами в сіквелі
Востаннє редагувалось flyman в Суб 23 лис, 2024 22:45, всього редагувалось 2 разів.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 22:42

  sergey_stasyuk555 написав:
  холява написав:От би я з задоволенням подивився на його зуби . (як хто незнає ,чорний колір у більшості випадків вказує на закоханність у стімулятори )

мозги вже не вставляють, перейшов на більш вонючє - порчені зуби? ))



Ти теж зі Львова і теж десь воював ?
холява
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 22:50

  холява написав:
  Hotab написав:Аудіо, Тернопіль.. якщо спадщина впала в Києві, то як «історична родіна» виявилась в Тернополі??
Це щось з твого кейсу, коли доглядав чужу бабусю в Києві, а спадщина все ж в Тернополі очікувала??


Добрий вечір .
Мені здається що бетмен сьогодні метеликів запускає .....
От би я з задоволенням подивився на його зуби . (як хто незнає ,чорний колір у більшості випадків вказує на закоханність у стімулятори )


Дивіться на вказівний палець. Там мозоль. Це воно натерло, натискаючи кнопку «скарга». Хоча само гниле до дна постійно провокує тут всіх і постійно скаржиться. Як і Кендел, якому сказати по суті мало що є, але гнила суть просить скаржитись на все що пишуть тут.
Hotab
 
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  #<1 ... 110481104911050110511105211053>
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