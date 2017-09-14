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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1104911050110511105211053>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 93
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
4%
4
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 22:54

  холява написав:
  sergey_stasyuk555 написав:
  холява написав:От би я з задоволенням подивився на його зуби . (як хто незнає ,чорний колір у більшості випадків вказує на закоханність у стімулятори )

мозги вже не вставляють, перейшов на більш вонючє - порчені зуби? ))

Ти теж зі Львова і теж десь воював ?

за "польотом" твоїх думок не услідиш,
який може бути зв'язок між тим що тебе цікавлять порчені зуби і питанням чи я зі Львову?
ти ж по легенді не був стоматологом.
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 22:58

  flyman написав:Славко на своєму кишеньковому каналі БТС
капец чуть не уснул. где ты таких занудных влогеров находишь? вкратце идею можно было озвучить 1-2 предложениями и не томить зрителя.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 22:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну


що тебе цікавлять порчені зуби і питанням чи я зі Львову?


Я не впевнений, але мені здалось, що тут «отсил» до дезертира зі Львова. Який офіційно «за кицею». Але коли людина місяцями виношує і потім озвучує план, потім каже що реалізував, то фраза (я за кицею» не знаю ким серйозно сприймається,
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 23:03

  Wirująświatła написав:
  flyman написав:Славко на своєму кишеньковому каналі БТС
капец чуть не уснул. где ты таких занудных влогеров находишь? вкратце идею можно было озвучить 1-2 предложениями и не томить зрителя.

дранг на остен, на швидкості х2 не пробував?
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 23:05

  sergey_stasyuk555 написав:
  холява написав:От би я з задоволенням подивився на його зуби . (як хто незнає ,чорний колір у більшості випадків вказує на закоханність у стімулятори )

мозги вже не вставляють, перейшов на більш вонючє - порчені зуби? ))

Ти теж зі Львова і теж десь воював ?[/quote]
за "польотом" твоїх думок не услідиш,
який може бути зв'язок між тим що тебе цікавлять порчені зуби і питанням чи я зі Львову?
ти ж по легенді не був стоматологом.[/quote]

як найдеш допис , що я стоматолог , я піду звітси .( тут вже треба назвати форум -ЗВІТИ УХИЛЯНТІВ )
Вас вже не перерахуєш на форумі .
Майже усі герої ...... втеч від военкоматів ....

мої думки не про тебе .
.....ну так де захищав ?
холява
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 23:07

  flyman написав:
  Wirująświatła написав:
  flyman написав:Славко на своєму кишеньковому каналі БТС
капец чуть не уснул. где ты таких занудных влогеров находишь? вкратце идею можно было озвучить 1-2 предложениями и не томить зрителя.

дранг на остен, на швидкості х2 не пробував?

я тебе отомщю на смотри
https://www.youtube.com/shorts/dS5UE186 ... ture=share
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 23:07

  Hotab написав:

що тебе цікавлять порчені зуби і питанням чи я зі Львову?


Я не впевнений, але мені здалось, що тут «отсил» до дезертира зі Львова. Який офіційно «за кицею». Але коли людина місяцями виношує і потім озвучує план, потім каже що реалізував, то фраза (я за кицею» не знаю ким серйозно сприймається,



дайте спокій доляреку 8)
ну най си хлоп відпічне :lol:
тутай чувачки гребуть усіх.. навіть по догляду за кицькою 8)
поспішайте... культові заклади уже не будуть працювати.. долярека Ви там не встрінете :lol:
FEST, опублікував у своєму Facebook допис про критичну ситуацію, в якій опинився сектор послуг і гостинності у Львові. Він зазначив, що понад 50 ресторанів у ближньому центрі Львова вже закриваються та виставлені на продаж. На його думку, ця цифра може суттєво зрости після зимового періоду
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 23:11

quote="5791896:Wirująświatła"
===
  flyman написав:
  Wirująświatła написав:
  flyman написав:Славко на своєму кишеньковому каналі БТС
капец чуть не уснул. где ты таких занудных влогеров находишь? вкратце идею можно было озвучить 1-2 предложениями и не томить зрителя.

дранг на остен, на швидкості х2 не пробував?

=====
я тебе отомщю на смотри
https://www.youtube.com/shorts/dS5UE186 ... ture=share
====
в тебе занадто високий EQ щоб сприймати БТС

P.S.
це ж на ніч кукусік ще присниться, свят-свят

може щось полегше, Мілея про австрійську школу економіка
Востаннє редагувалось flyman в Суб 23 лис, 2024 23:17, всього редагувалось 2 разів.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 23:12

  fler написав:
  Бетон написав:перефразуємо.
пік фізичного розвитку чоловіків 18..30 років. це самий ефективний вік для участі в бойових діях. тому батьки, майте на увазі. треба готуватись

Ок, перефразуємо. Ніхто не буде відправляти на фронт молоде покоління заради того, щоб зберегти старперів.

зараз відправляють трахтористів, щоб зберегти військових в тилу, прокурорів, силовиків.
то й будуь молодих відправляти, щоб їх зберегти
ось побачите, так само як і перемога трампа
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 23:18

  Hotab написав: Який офіційно «за кицею». Але коли людина місяцями виношує і потім озвучує план, потім каже що реалізував, то фраза (я за кицею» не знаю ким серйозно сприймається,

Та ясно, шо бреше. Його дійсно хвора киця оформляла догляд майже 2,5 роки. Якби хотіла, щоб її доглядав він, то впоралась би за півроку максимум, а так... плекала надію на 15 млн., але ставка не зіграла, бідолашна отримала тричіконтуженого СЗЧшника.
fler
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