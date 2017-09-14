що тебе цікавлять порчені зуби і питанням чи я зі Львову?
Я не впевнений, але мені здалось, що тут «отсил» до дезертира зі Львова. Який офіційно «за кицею». Але коли людина місяцями виношує і потім озвучує план, потім каже що реалізував, то фраза (я за кицею» не знаю ким серйозно сприймається,
холява написав:От би я з задоволенням подивився на його зуби . (як хто незнає ,чорний колір у більшості випадків вказує на закоханність у стімулятори )
мозги вже не вставляють, перейшов на більш вонючє - порчені зуби? ))
Ти теж зі Львова і теж десь воював ?[/quote] за "польотом" твоїх думок не услідиш, який може бути зв'язок між тим що тебе цікавлять порчені зуби і питанням чи я зі Львову? ти ж по легенді не був стоматологом.[/quote]
як найдеш допис , що я стоматолог , я піду звітси .( тут вже треба назвати форум -ЗВІТИ УХИЛЯНТІВ ) Вас вже не перерахуєш на форумі . Майже усі герої ...... втеч від военкоматів ....
що тебе цікавлять порчені зуби і питанням чи я зі Львову?
Я не впевнений, але мені здалось, що тут «отсил» до дезертира зі Львова. Який офіційно «за кицею». Але коли людина місяцями виношує і потім озвучує план, потім каже що реалізував, то фраза (я за кицею» не знаю ким серйозно сприймається,
дайте спокій доляреку ну най си хлоп відпічне тутай чувачки гребуть усіх.. навіть по догляду за кицькою поспішайте... культові заклади уже не будуть працювати.. долярека Ви там не встрінете FEST, опублікував у своєму Facebook допис про критичну ситуацію, в якій опинився сектор послуг і гостинності у Львові. Він зазначив, що понад 50 ресторанів у ближньому центрі Львова вже закриваються та виставлені на продаж. На його думку, ця цифра може суттєво зрости після зимового періоду
Hotab написав: Який офіційно «за кицею». Але коли людина місяцями виношує і потім озвучує план, потім каже що реалізував, то фраза (я за кицею» не знаю ким серйозно сприймається,
Та ясно, шо бреше. Його дійсно хвора киця оформляла догляд майже 2,5 роки. Якби хотіла, щоб її доглядав він, то впоралась би за півроку максимум, а так... плекала надію на 15 млн., але ставка не зіграла, бідолашна отримала тричіконтуженого СЗЧшника.