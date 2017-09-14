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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11050110511105211053>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 93
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
4%
4
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 23:18

  холява написав:
  jump написав:
  Успіх написав:Отож!!!
І сина свого - береже!(Ні-ні, не чіпайте його, він ще такий молодий! Всього лиш 22!)
І чоловіка свого - теж береже! Забронювала біднесенького...

Плять, якщо вже ні молодого, ні старого не хочеш віддати на захист Батьківщини, то хоч не пиши псевдопатріотичної куєти тут!

Зрозуміло?


Абсолютно за усіма цифрами Львівщина – це регіон, що дав найбільше людей, які нині захищають Україну. У нас найбільша кількість сімей, які персонально відчувають кожну секунду цієї війни», - Максим КОЗИЦЬКИЙ, начальник Львівської ОВА

тут до біса сракатих красенів зі сходу. гуляють із песиками. хрюкають свино-собачою :shock: посилають на-гуй місцевих. це певно вже рузький мір :lol: :oops:


Так а де ти воював ?


регулярно.. пиздить свинособачою-по зубах, суржиком-по ребрах 8)
гарно доходить... зранку каву з круасанами і вибаченнями... так гарно спілкуються рідною... душа співає. важливо гарно вкласти "душу" :lol:
Востаннє редагувалось jump в Суб 23 лис, 2024 23:20, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 23:19

  fler написав:
  Бетон написав:перефразуємо.
пік фізичного розвитку чоловіків 18..30 років. це самий ефективний вік для участі в бойових діях. тому батьки, майте на увазі. треба готуватись

Ок, перефразуємо. Ніхто не буде відправляти на фронт молоде покоління заради того, щоб зберегти старперів.


а що, за ейджизм на фінансах нині вже не відправляють відмиватися? так на місяць десь, щоб мозок добре відмився? це не лише порушення правил форуму, це стаття кк.

пс до тих "старперів" паняночці самій лишилося всього то нічого, якщо сину реально 22, то їй скоріше всього 45+. але ж всі інші старпери, а їй то 30+ дають :mrgreen:
Востаннє редагувалось wild.tomcat в Суб 23 лис, 2024 23:29, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 23:19

  flyman написав:може щось полегше, Мілея про австрійську школу економіка
как они посчитали ввп на душу населения до 1700 года? плять этошо юмор?
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 23:20

  холява написав:як найдеш допис , що я стоматолог , я піду звітси

я просто спитав чому тебе цікавлять гнилі зуби і НЕ(!!!) називав тебе стоматологом.
але для тебе читати - схоже важко, головне накидати брехні про ухилянство.
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 23:21

  Wirująświatła написав:
  flyman написав:може щось полегше, Мілея про австрійську школу економіка
как они посчитали ввп на душу населения до 1700 года? плять этошо юмор?

це ж не Україна де постійно війни, 100 років тому Аргентина була одна з найбагаших країн щодо ВВП на персону
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 23:29

кстаті раз зайшла мова про ухилянтів і героїв:
якщо хтось не знає - репер потап - "герой" тероборони Іспанії ))
https://www.tiktok.com/@masha_batig/vid ... 3835000070

разом з квартальним пікаловим, котлетою з наградним пістолетом, бородатим диким чуваком "той що прострілює коліна" - це тільки що сходу вспомнив - хероїв війни у нас хоть отбавляй ))

при цьому справжні герої майже завжди посмертно...
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 23:46

Ну що ж, самі напросились))

  fler написав:
  Hotab написав: Який офіційно «за кицею». Але коли людина місяцями виношує і потім озвучує план, потім каже що реалізував, то фраза (я за кицею» не знаю ким серйозно сприймається,

Та ясно, шо бреше. Його дійсно хвора киця оформляла догляд майже 2,5 роки. Якби хотіла, щоб її доглядав він, то впоралась би за півроку максимум, а так... плекала надію на 15 млн., але ставка не зіграла, бідолашна отримала тричіконтуженого СЗЧшника.

Для Хотаба
Мені то пох, але я щось не доганяю твою зацикленість лише на ОДНОМУ моєму плану?
Я ж ЧІТКО писав, що є ТРИ плани, але тоді я лише два плани приховував і лише третій озвучував.
Але саме в такій послідовності:
А - ...
Б - догляд
С - сзч

Спрацював другий план, але тобі це не підходить і ти починаєш своє вигадувати. Висуваєшисвої хотєлки))
Але мусиш змиритись, що Успіх - це не просто нік! ;)

Для Флер
Соска, ти взагалі, берега попутала? Що тобі вже і за просто так нічого не пхають до рота? :mrgreen:

Киця не оформляла 2,5роки догляд, а лише півроку!!!
Так як її коханий котик все надіявся на демобілізацію, що прийде твій син/чоловік і підмінить мене!
Але я пізно зрозумів, що вони справжні сцикуни!
А ще була надія на "18міс" і каву в Криму! Думалось - от тоді вже точно дембель!
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2024 00:02

  Успіх написав:Але мусиш змиритись, що Успіх - це не просто нік! ;)


Зображення

долярек як справунці? де гасаєш і що перебираєш? :lol:

п.с. вважай-тут небезпечна територія... це тобі не 2022... :lol:
Востаннє редагувалось jump в Нед 24 лис, 2024 00:06, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2024 00:04

  wild.tomcat написав:їй скоріше всього 45+. але ж всі інші старпери, а їй то 30+ дають

...вже не дають... та й то давали трохи інше)) ...давали лише посмоктати чупса)) та й то ще коли була молодою...
Успіх
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2024 00:07

  Успіх написав:Для Хотаба
Мені то пох, але я щось не доганяю твою зацикленість лише на ОДНОМУ моєму плану?
Я ж ЧІТКО писав, що є ТРИ плани, але тоді я лише два плани приховував і лише третій озвучував.
Але саме в такій послідовності:
А - ...
Б - догляд
С - сзч

Спрацював другий план, але тобі це не підходить і ти починаєш своє вигадувати. Висуваєшисвої хотєлки))
Але мусиш змиритись, що Успіх - це не просто нік! ;)

Для Флер
Соска, ти взагалі, берега попутала? Що тобі вже і за просто так нічого не пхають до рота? :mrgreen:

Киця не оформляла 2,5роки догляд, а лише півроку!!!
Так як її коханий котик все надіявся на демобілізацію, що прийде твій син/чоловік і підмінить мене!
Але я пізно зрозумів, що вони справжні сцикуни!
А ще була надія на "18міс" і каву в Криму! Думалось - от тоді вже точно дембель!

:D :D :D
candle645
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