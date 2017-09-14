Успіх написав:Отож!!! І сина свого - береже!(Ні-ні, не чіпайте його, він ще такий молодий! Всього лиш 22!) І чоловіка свого - теж береже! Забронювала біднесенького...
Плять, якщо вже ні молодого, ні старого не хочеш віддати на захист Батьківщини, то хоч не пиши псевдопатріотичної куєти тут!
Зрозуміло?
Абсолютно за усіма цифрами Львівщина – це регіон, що дав найбільше людей, які нині захищають Україну. У нас найбільша кількість сімей, які персонально відчувають кожну секунду цієї війни», - Максим КОЗИЦЬКИЙ, начальник Львівської ОВА
тут до біса сракатих красенів зі сходу. гуляють із песиками. хрюкають свино-собачою посилають на-гуй місцевих. це певно вже рузький мір
Так а де ти воював ?
регулярно.. пиздить свинособачою-по зубах, суржиком-по ребрах гарно доходить... зранку каву з круасанами і вибаченнями... так гарно спілкуються рідною... душа співає. важливо гарно вкласти "душу"
Востаннє редагувалось jump в Суб 23 лис, 2024 23:20, всього редагувалось 1 раз.
Hotab написав: Який офіційно «за кицею». Але коли людина місяцями виношує і потім озвучує план, потім каже що реалізував, то фраза (я за кицею» не знаю ким серйозно сприймається,
Та ясно, шо бреше. Його дійсно хвора киця оформляла догляд майже 2,5 роки. Якби хотіла, щоб її доглядав він, то впоралась би за півроку максимум, а так... плекала надію на 15 млн., але ставка не зіграла, бідолашна отримала тричіконтуженого СЗЧшника.
Для Хотаба Мені то пох, але я щось не доганяю твою зацикленість лише на ОДНОМУ моєму плану? Я ж ЧІТКО писав, що є ТРИ плани, але тоді я лише два плани приховував і лише третій озвучував. Але саме в такій послідовності: А - ... Б - догляд С - сзч
Спрацював другий план, але тобі це не підходить і ти починаєш своє вигадувати. Висуваєшисвої хотєлки)) Але мусиш змиритись, що Успіх - це не просто нік!
Для Флер Соска, ти взагалі, берега попутала? Що тобі вже і за просто так нічого не пхають до рота?
Киця не оформляла 2,5роки догляд, а лише півроку!!! Так як її коханий котик все надіявся на демобілізацію, що прийде твій син/чоловік і підмінить мене! Але я пізно зрозумів, що вони справжні сцикуни! А ще була надія на "18міс" і каву в Криму! Думалось - от тоді вже точно дембель!
Успіх написав:Для Хотаба Мені то пох, але я щось не доганяю твою зацикленість лише на ОДНОМУ моєму плану? Я ж ЧІТКО писав, що є ТРИ плани, але тоді я лише два плани приховував і лише третій озвучував. Але саме в такій послідовності: А - ... Б - догляд С - сзч
Спрацював другий план, але тобі це не підходить і ти починаєш своє вигадувати. Висуваєшисвої хотєлки)) Але мусиш змиритись, що Успіх - це не просто нік!
Для Флер Соска, ти взагалі, берега попутала? Що тобі вже і за просто так нічого не пхають до рота?
Киця не оформляла 2,5роки догляд, а лише півроку!!! Так як її коханий котик все надіявся на демобілізацію, що прийде твій син/чоловік і підмінить мене! Але я пізно зрозумів, що вони справжні сцикуни! А ще була надія на "18міс" і каву в Криму! Думалось - от тоді вже точно дембель!