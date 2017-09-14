Нормальок👍
Ну, покищо нерухомість "на паузі"/не цікава за такі ціни
Яка така "небезпечна територія" і для кого вона небезпечна?
Те, що понаїхів багато, це так...
А загалом... - ще не усвідомлюю до кінця - "куди я попав?"
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Додано: Нед 24 лис, 2024 00:12
Нормальок👍
Ну, покищо нерухомість "на паузі"/не цікава за такі ціни
Яка така "небезпечна територія" і для кого вона небезпечна?
Те, що понаїхів багато, це так...
А загалом... - ще не усвідомлюю до кінця - "куди я попав?"
Додано: Нед 24 лис, 2024 00:21
В Курську потужна "бавовна": росіяни скаржаться на ракетну атаку
Значит под утро раша кинет нам ответку. Сегодня как то было весь день у нас спокойно, теперь не надолго.
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