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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11049110501105111052

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 93
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
4%
4
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2024 00:12

  jump написав:
  Успіх написав:Але мусиш змиритись, що Успіх - це не просто нік! ;)


Зображення

долярек як справунці? де гасаєш і що перебираєш? :lol:

п.с. вважай-тут небезпечна територія... це тобі не 2022... :lol:

Нормальок👍
Ну, покищо нерухомість "на паузі"/не цікава за такі ціни :mrgreen:

Яка така "небезпечна територія" і для кого вона небезпечна?
Те, що понаїхів багато, це так...
А загалом... - ще не усвідомлюю до кінця - "куди я попав?" :lol:
Успіх
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2024 01:16

  fler написав:у нас немає М 18-25 у такій кількості, щоб можна було і на фронт відправляти і вирішити демографічні та інші проблеми після війни.

А чому нема? Який особисто ваш вклад у вирішення демографічних проблем, єдиний син, нічому не навчений, тому-що була Корона? Так ми природним чином вимремо, без усіляких війн. Це перше.
Друге. Хто вам сказав, шо після війни(вото то колись настане, але хто будуть ті 18-25 річні- питання), ці люди залишаться працювати в Україні?
Третє. Якщо ці люди зараз не воюють, якого біса їм не дозволяють виїхать за кордон для того-ж навчання в закордонному ВНЗ, хто вирішив за цих людей шо вони повинні навчатись в Україні?
Четверте. В нас ще колись були люди до 18 років, яких вивезли за кордон, або вони там народились. Ось далі це буде дуже ціквае питання, скільки їх повернеться назад?
П'яте, яке я вже задавав. Чому іноземець-бізнесмен з сусідньої Молдови шастає туди/взад без питань, наш такий самісінький бізнесмен- йух?
Шосте. Це вам для роздумів для отіх форумів, програму яких ви наводили. ЗЕкоманда сама загнала економіку держави в опу, чомусь вирішила шо можна безвилазно тримать людей, у тому числі тих, хто втратив абсолютно все, думаючи що після перемоги всі як ломануться взад, а не навпаки. Якщо ви не хочете народжувать, вже зараз потрібні жінки, яки захочуть народжувать, та жить тут, в Україні. І ми до цього повинні звикнуть вже зараз.
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2024 01:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

"Офіцер повинен бачити солдата. Генерал, який не був в окопі, для мене — не генерал, попри досвід. При всій повазі, сьогодні найскладніша ситуація на передньому краї, в окопі. Генерали повинні бути в окопах. Ось така війна", — сказав Зеленський.
https://glavred.net/ukraine/generaly-do ... 16906.html
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2024 01:37

таких кончених модераторів як на цьому форумі - я ще ніде не зустрічав.
просто якась мразота, видаляє все підряд навіть те що по темі.
sergey_stasyuk555
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