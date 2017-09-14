Додано: Нед 24 лис, 2024 01:16

fler написав: у нас немає М 18-25 у такій кількості, щоб можна було і на фронт відправляти і вирішити демографічні та інші проблеми після війни. у нас немає М 18-25 у такій кількості, щоб можна було і на фронт відправляти і вирішити демографічні та інші проблеми після війни.

А чому нема? Який особисто ваш вклад у вирішення демографічних проблем, єдиний син, нічому не навчений, тому-що була Корона? Так ми природним чином вимремо, без усіляких війн. Це перше.Друге. Хто вам сказав, шо після війни(вото то колись настане, але хто будуть ті 18-25 річні- питання), ці люди залишаться працювати в Україні?Третє. Якщо ці люди зараз не воюють, якого біса їм не дозволяють виїхать за кордон для того-ж навчання в закордонному ВНЗ, хто вирішив за цих людей шо вони повинні навчатись в Україні?Четверте. В нас ще колись були люди до 18 років, яких вивезли за кордон, або вони там народились. Ось далі це буде дуже ціквае питання, скільки їх повернеться назад?П'яте, яке я вже задавав. Чому іноземець-бізнесмен з сусідньої Молдови шастає туди/взад без питань, наш такий самісінький бізнесмен- йух?Шосте. Це вам для роздумів для отіх форумів, програму яких ви наводили. ЗЕкоманда сама загнала економіку держави в опу, чомусь вирішила шо можна безвилазно тримать людей, у тому числі тих, хто втратив абсолютно все, думаючи що після перемоги всі як ломануться взад, а не навпаки. Якщо ви не хочете народжувать, вже зараз потрібні жінки, яки захочуть народжувать, та жить тут, в Україні. І ми до цього повинні звикнуть вже зараз.