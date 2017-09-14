fler написав:у нас немає М 18-25 у такій кількості, щоб можна було і на фронт відправляти і вирішити демографічні та інші проблеми після війни.
А чому нема? Який особисто ваш вклад у вирішення демографічних проблем, єдиний син, нічому не навчений, тому-що була Корона? Так ми природним чином вимремо, без усіляких війн. Це перше. Друге. Хто вам сказав, шо після війни(вото то колись настане, але хто будуть ті 18-25 річні- питання), ці люди залишаться працювати в Україні? Третє. Якщо ці люди зараз не воюють, якого біса їм не дозволяють виїхать за кордон для того-ж навчання в закордонному ВНЗ, хто вирішив за цих людей шо вони повинні навчатись в Україні? Четверте. В нас ще колись були люди до 18 років, яких вивезли за кордон, або вони там народились. Ось далі це буде дуже ціквае питання, скільки їх повернеться назад? П'яте, яке я вже задавав. Чому іноземець-бізнесмен з сусідньої Молдови шастає туди/взад без питань, наш такий самісінький бізнесмен- йух? Шосте. Це вам для роздумів для отіх форумів, програму яких ви наводили. ЗЕкоманда сама загнала економіку держави в опу, чомусь вирішила шо можна безвилазно тримать людей, у тому числі тих, хто втратив абсолютно все, думаючи що після перемоги всі як ломануться взад, а не навпаки. Якщо ви не хочете народжувать, вже зараз потрібні жінки, яки захочуть народжувать, та жить тут, в Україні. І ми до цього повинні звикнуть вже зараз.
"Офіцер повинен бачити солдата. Генерал, який не був в окопі, для мене — не генерал, попри досвід. При всій повазі, сьогодні найскладніша ситуація на передньому краї, в окопі. Генерали повинні бути в окопах. Ось така війна", — сказав Зеленський. https://glavred.net/ukraine/generaly-do ... 16906.html
sashaqbl написав:Озвучу свою експертну думку. По-перше, нема ніякого арєшніка, я ребрендинг РС-26. Для чого ребрендинг? Тому що розробка РС-26 по факту порушувало РСДМ. Тому після виходу з договору швиденько провели ребрендинг і видали черговий аналогавнєт. По-друге, аналогавнєт. Били по Дніпру, а не по Києву. Хоча судячи з попереднього шухеру, очікували удару по Києву. Припускаю, що не були впевнені, чи пройде аналогавнєт Петріоти. Так, масивний удар сотнями таких ракет прорве ПРО, але точковий удар по Києву скоріш за все був би малоефективний, тому що навряд чи боєголовки мають сильно кращі швидкісно-маневрені характеристики ніж Кинжал. По-третє, вважаю, що це розраховано в першу чергу на Європу. Трамп скоріш за все готовий нас злити і підписати договорнячок. Європа, при сильному бажанні, може забезпечити ще рік/два війни. А тут, як то кажуть, баба надвоє ворожила. Бо і зі зброєю, і з людьми, і з грошима в РФ так собі. Можуть рік-два протягнути, а можуть і ні. Та й по дальності, дана ракета призначена щоб погрожувати європейцям в першу чергу. Ну і останні пошкодження комунікацій теж говорять про те, що РФія піднімає ставки, намагаючись максимально тиснути на Європу. Особисто я вважаю, що це блеф. Гравець, в якого лишилося кілька шісток, намагається поводитися так, ніби в нього десяток козирів у кишені. Але куди важливіше, як вважають європейські політики. Якщо піддадуться на блеф, то нам триндець. Якщо ні, то думаю, до літа ситуація виглядатиме значно краще...
Ну да, блеф, но он такой себе, им есть еще куда ставки подымать - могут лупануть куда то ближе к западной границе и тут европейцам будет еще больший жимжим когда увидят что в их сторону летит что-то быстрое через космос - а какой заряд на борту и что целью Львов или Варшава пока не ясно
Успіх написав:Отож!!! І сина свого - береже!(Ні-ні, не чіпайте його, він ще такий молодий! Всього лиш 22!) І чоловіка свого - теж береже! Забронювала біднесенького...
Плять, якщо вже ні молодого, ні старого не хочеш віддати на захист Батьківщини, то хоч не пиши псевдопатріотичної куєти тут!
Зрозуміло?
Абсолютно за усіма цифрами Львівщина – це регіон, що дав найбільше людей, які нині захищають Україну. У нас найбільша кількість сімей, які персонально відчувають кожну секунду цієї війни», - Максим КОЗИЦЬКИЙ, начальник Львівської ОВА
тут до біса сракатих красенів зі сходу. гуляють із песиками. хрюкають свино-собачою посилають на-гуй місцевих. це певно вже рузький мір
брехня. рейтинг областей за кількістю ухилянтів від мобілізації найбільшу кількість кримінальних проваджень відкрили у таких регіонах: Закарпатський – 936;Дніпропетровський – 669;Миколаївський – 583;Львівський – 528 Лвівська на 4 місці за ухилянством. це перше Друге. Це хто тобі сказав, що львівщина дала найбільше людей? несеш якусь дичину ділячи на схід та захід
хрюкають в тебе свині в загоні. багато російськомовних захищають твою дупу, поки ти строчиш на дивані