UA написав:Тема мобилизации слишком неудобна, чтобы партнеры прямо рулили этим процессом. Хотя трогать М 18-25 многократно рекомендовали.
Так само "многократно" пояснювали, чому не варто чіпати М 18-25 (вояки з них хрінові + генофонду не буде + працювати не буде кому після війни тощо), але ясно шо для вас і вам подібних ця тема дуже зручна, тому що "аби мою стару дупу не чіпали", нехай навіть майбутнє країни стратимо.
Мадам , раздвиньте полушария и попытайтесь подумать , почему в СССР призывали в СА с 18 лет а не с 55. В Афгане воевали 18 летние пацаны а не 55 летние пенсы
холява написав:А на рахунок кохання і добра ..... тобі зась стільки зробити . Бог та поранені тому свідки .
так нафиг ты сидишь на форумах с УА , успіх , хамер , віталька , флай і т. д? сидел бы со своими подопечными, хоть какая бы польза была. Тыж по легенде был психиатр, потом патологоанатом (мечтал понюхать мои мозги), а сейчас вот раненых лечишь. А ещё и бизнесмен в свободное от работы время. Не надоело брехать? Моё мнение ты поехавший кукухой дед с которым никто не общается. Отсюда эти "ролевые игры", чтобы тебя хоть на форуме зауважали.
він ще по легенді був в Харкові, тепер годує карасів в Дніпрі
Возив якісь товари з РФ і дуже потужно цікавився курсом рубль/грівна, але 22.02. пара фур не заїхали до України, докумекав і пішов у ЗСУ, на пару місяців, щоб отримати статуси і гроші
мне как-то ниже спины как вы будете ко мне относиться, это дешевый приём манипуляции. Вы мне никто и ваше мнение обычное мнение незнакомого человека. Зачем вы вносите на форум что то личное? Испытываете к кому то антипатию - в чс его. Со временем у вас там кроме Сибарита окажутся все и придётся искать другой форум. Вы с валютной ветки почему ушли? Тоже что то личное? Отсюда и выводы что с вами никто не общается. Вы и конфликты провоцируете чтобы с вами пообщались.
Сміхуевко , а що я напишу на валютній вєткє ? Що 24.02 2022 року пару машин сгоріло на Гоптовці ? Що бізнес загубив ? Що був майже 2 роки на війні ? Кому це треба .
До Сибарита , я ставлюсь з ВЕЛИКОЮ повагою , бо ті глобальні знання що має він мало хто має . Я багато до кого добре ставлюсь , наіть до Бетона ..... .... але до деяких .....
На рахунок маніпуляцій , я висловлюю своє бачення справ . Я звик казати правду в очі і не буду змінювати це заради пом'якшання тону бесіди . Це ж передбачено ....
село Гоптівка , біля Гоптівки, русская челюсть не може вимовити?
Water написав:"Офіцер повинен бачити солдата. Генерал, який не був в окопі, для мене — не генерал, попри досвід. При всій повазі, сьогодні найскладніша ситуація на передньому краї, в окопі. Генерали повинні бути в окопах. Ось така війна", — сказав Зеленський. https://glavred.net/ukraine/generaly-do ... 16906.html
Доречі а він був у армії, тобто хоть строкові 2 роки?