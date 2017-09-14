RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 11050110511105211053

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 93
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
4%
4
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2024 09:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:За радянських часів був такий собі "невеличкий" Миколаївський суднобудівний завод. Де він зараз?


було три завода
-завод 872 "Океан"
-Миколаївський суднобудівний завод, бывший Судостроительный завод № 200 имени 61 коммунара; судостроительный завод № 445
prodigy
 
Повідомлень: 11250
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3253 раз.
Подякували: 3307 раз.
 
Профіль
 
1
3
2
Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2024 09:47

  fler написав:
  UA написав:Тема мобилизации слишком неудобна, чтобы партнеры прямо рулили этим процессом.
Хотя трогать М 18-25 многократно рекомендовали.

Так само "многократно" пояснювали, чому не варто чіпати М 18-25 (вояки з них хрінові + генофонду не буде + працювати не буде кому після війни тощо), але ясно шо для вас і вам подібних ця тема дуже зручна, тому що "аби мою стару дупу не чіпали", нехай навіть майбутнє країни стратимо.

Мадам , раздвиньте полушария и попытайтесь подумать , почему в СССР призывали в СА с 18 лет а не с 55. В Афгане воевали 18 летние пацаны а не 55 летние пенсы
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3295
З нами з: 23.05.14
Подякував: 606 раз.
Подякували: 494 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2024 10:11

  flyman написав:
  Wirująświatła написав:
  холява написав:А на рахунок кохання і добра ..... тобі зась стільки зробити .
Бог та поранені тому свідки .
так нафиг ты сидишь на форумах с УА , успіх , хамер , віталька , флай і т. д? сидел бы со своими подопечными, хоть какая бы польза была. Тыж по легенде был психиатр, потом патологоанатом (мечтал понюхать мои мозги), а сейчас вот раненых лечишь. А ещё и бизнесмен в свободное от работы время. Не надоело брехать? Моё мнение ты поехавший кукухой дед с которым никто не общается. Отсюда эти "ролевые игры", чтобы тебя хоть на форуме зауважали.

він ще по легенді був в Харкові, тепер годує карасів в Дніпрі

Возив якісь товари з РФ і дуже потужно цікавився курсом рубль/грівна, але 22.02. пара фур не заїхали до України,
докумекав і пішов у ЗСУ, на пару місяців, щоб отримати статуси і гроші
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3295
З нами з: 23.05.14
Подякував: 606 раз.
Подякували: 494 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2024 10:20

  холява написав:
  Wirująświatła написав:
  холява написав:Як до вас ставитись ?
мне как-то ниже спины как вы будете ко мне относиться, это дешевый приём манипуляции. Вы мне никто и ваше мнение обычное мнение незнакомого человека. Зачем вы вносите на форум что то личное? Испытываете к кому то антипатию - в чс его. Со временем у вас там кроме Сибарита окажутся все и придётся искать другой форум. Вы с валютной ветки почему ушли? Тоже что то личное? Отсюда и выводы что с вами никто не общается. Вы и конфликты провоцируете чтобы с вами пообщались.


Сміхуевко , а що я напишу на валютній вєткє ?
Що 24.02 2022 року пару машин сгоріло на Гоптовці ?
Що бізнес загубив ? Що був майже 2 роки на війні ? Кому це треба .

До Сибарита , я ставлюсь з ВЕЛИКОЮ повагою , бо ті глобальні знання що має він мало хто має .
Я багато до кого добре ставлюсь , наіть до Бетона .....
.... але до деяких .....

На рахунок маніпуляцій , я висловлюю своє бачення справ .
Я звик казати правду в очі і не буду змінювати це заради пом'якшання тону бесіди .
Це ж передбачено ....

село Гоптівка , біля Гоптівки, русская челюсть не може вимовити?
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3295
З нами з: 23.05.14
Подякував: 606 раз.
Подякували: 494 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2024 10:34

  Water написав:"Офіцер повинен бачити солдата. Генерал, який не був в окопі, для мене — не генерал, попри досвід. При всій повазі, сьогодні найскладніша ситуація на передньому краї, в окопі. Генерали повинні бути в окопах. Ось така війна", — сказав Зеленський.
https://glavred.net/ukraine/generaly-do ... 16906.html

Доречі а він був у армії, тобто хоть строкові 2 роки?
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3295
З нами з: 23.05.14
Подякував: 606 раз.
Подякували: 494 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 11050110511105211053
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: pesikot і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
24 74747
Переглянути останнє повідомлення
Суб 16 лис, 2024 17:06
yama
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 243700
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 875283
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Акордбанк (1996)
24.11.2024 08:50
Ринок ОВДП (7055)
24.11.2024 07:33
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.