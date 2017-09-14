UA написав:Тема мобилизации слишком неудобна, чтобы партнеры прямо рулили этим процессом. Хотя трогать М 18-25 многократно рекомендовали.
Так само "многократно" пояснювали, чому не варто чіпати М 18-25 (вояки з них хрінові + генофонду не буде + працювати не буде кому після війни тощо), але ясно шо для вас і вам подібних ця тема дуже зручна, тому що "аби мою стару дупу не чіпали", нехай навіть майбутнє країни стратимо.
Мадам , раздвиньте полушария и попытайтесь подумать , почему в СССР призывали в СА с 18 лет а не с 55. В Афгане воевали 18 летние пацаны а не 55 летние пенсы
холява написав:А на рахунок кохання і добра ..... тобі зась стільки зробити . Бог та поранені тому свідки .
так нафиг ты сидишь на форумах с УА , успіх , хамер , віталька , флай і т. д? сидел бы со своими подопечными, хоть какая бы польза была. Тыж по легенде был психиатр, потом патологоанатом (мечтал понюхать мои мозги), а сейчас вот раненых лечишь. А ещё и бизнесмен в свободное от работы время. Не надоело брехать? Моё мнение ты поехавший кукухой дед с которым никто не общается. Отсюда эти "ролевые игры", чтобы тебя хоть на форуме зауважали.
він ще по легенді був в Харкові, тепер годує карасів в Дніпрі
Возив якісь товари з РФ і дуже потужно цікавився курсом рубль/грівна, але 22.02. пара фур не заїхали до України, докумекав і пішов у ЗСУ, на пару місяців, щоб отримати статуси і гроші
мне как-то ниже спины как вы будете ко мне относиться, это дешевый приём манипуляции. Вы мне никто и ваше мнение обычное мнение незнакомого человека. Зачем вы вносите на форум что то личное? Испытываете к кому то антипатию - в чс его. Со временем у вас там кроме Сибарита окажутся все и придётся искать другой форум. Вы с валютной ветки почему ушли? Тоже что то личное? Отсюда и выводы что с вами никто не общается. Вы и конфликты провоцируете чтобы с вами пообщались.
Сміхуевко , а що я напишу на валютній вєткє ? Що 24.02 2022 року пару машин сгоріло на Гоптовці ? Що бізнес загубив ? Що був майже 2 роки на війні ? Кому це треба .
До Сибарита , я ставлюсь з ВЕЛИКОЮ повагою , бо ті глобальні знання що має він мало хто має . Я багато до кого добре ставлюсь , наіть до Бетона ..... .... але до деяких .....
На рахунок маніпуляцій , я висловлюю своє бачення справ . Я звик казати правду в очі і не буду змінювати це заради пом'якшання тону бесіди . Це ж передбачено ....
село Гоптівка , біля Гоптівки, русская челюсть не може вимовити?
Water написав:"Офіцер повинен бачити солдата. Генерал, який не був в окопі, для мене — не генерал, попри досвід. При всій повазі, сьогодні найскладніша ситуація на передньому краї, в окопі. Генерали повинні бути в окопах. Ось така війна", — сказав Зеленський. https://glavred.net/ukraine/generaly-do ... 16906.html
Доречі а він був у армії, тобто хоть строкові 2 роки?
Шановні форумчани, модератори і читачі! Давно вирішила, що потрібно завершити писати тут, з різних причин, основна з яких - рівень дискусій. Свій внесок у боротьбу на інфополі з ворогом та його колаборантами буду робити в інших місцях інфопростору. Україна переможе, запам’ятайте це. Так вирішили сильні цього світу, тому так буде. Бажаю всім скорішого настання миру, будьте здорові та щасливі!
Прошу модераторів видалити чи забанити безстроково мою обліківку. Дякую.
flyman написав:і комната з холодильником в оренду мають мєсто бить.
а в савецкие времена ещё можно было взять в аренду холодильник без комнаты.
Это соответствовало тогдашнему технологическому уровню развития человечества - сборки были вручную, роботизированных линий клепающих все эти холодильники-телевизоры днем и ночью непрерывно еще не было, вот они и считались вещью, а не так как сейчас когда при поломке вещи ее зачастую просто выкидывают заменяя новой, что четкое свидетельство глобального перепроизводства.
katso написав:Это соответствовало тогдашнему технологическому уровню развития человечества - сборки были вручную, роботизированных линий клепающих все эти холодильники-телевизоры днем и ночью непрерывно еще не было, вот они и считались вещью,
UA написав:Тема мобилизации слишком неудобна, чтобы партнеры прямо рулили этим процессом. Хотя трогать М 18-25 многократно рекомендовали.
Так само "многократно" пояснювали, чому не варто чіпати М 18-25 (вояки з них хрінові + генофонду не буде + працювати не буде кому після війни тощо), але ясно шо для вас і вам подібних ця тема дуже зручна, тому що "аби мою стару дупу не чіпали", нехай навіть майбутнє країни стратимо.
паняночка знову свою пісню завела - дідів на фронт. з 18-25 вояки "хрінові", а з 50+, а особливо з 55+, вояки просто охрєнітєльні, так? і я про який генофонд ви тут нам вішаєте? про той, якому крім умовного тіктоку і пляшки пива нах більше не треба? то напуркуа такий генофонд потрібний?
Если у 25летних перед глазами будет пример как пахавших и отстегивавших всю свою жизнь налоги 50 летних пакуют в бусы - этого 25 летнего генофонда тут не останется полюбому - кто ж захочет пахать на государство которое через 30 лет тебя отпздит вот просто так потому что "мужчина должен(тм)".