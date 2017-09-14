Додано: Нед 24 лис, 2024 11:31

Wirująświatła написав: katso написав: Это соответствовало тогдашнему технологическому уровню развития человечества - сборки были вручную, роботизированных линий клепающих все эти холодильники-телевизоры днем и ночью непрерывно еще не было, вот они и считались вещью, Это соответствовало тогдашнему технологическому уровню развития человечества - сборки были вручную, роботизированных линий клепающих все эти холодильники-телевизоры днем и ночью непрерывно еще не было, вот они и считались вещью, вот так выглядят роботы

https://www.youtube.com/shorts/P5eKbo9e ... ture=share вот так выглядят роботы

Ну, финальная ручная сборка. А какой она была 50 лет назад при плохом СССРе, неужто более быстрой? Моя мысль в том что нам часто говорят - смотрите какой был плохой СССР, там за условным телевизором надо было в очереди стоять. Забывая о том что процесс производства условного телевизора тогда и сейчас - это две большие разницы, технологии в любой отрасли шагнули вперед. А СССР был плохой не из-за телевизоров а из-за того что там рот затыкали, книги запрещали, памятники ломали, и за границу не выпускали, но с этими аспектами сейчас как-то уже не модно сравнивать.