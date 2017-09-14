katso написав:Это соответствовало тогдашнему технологическому уровню развития человечества - сборки были вручную, роботизированных линий клепающих все эти холодильники-телевизоры днем и ночью непрерывно еще не было, вот они и считались вещью,
Ну, финальная ручная сборка. А какой она была 50 лет назад при плохом СССРе, неужто более быстрой? Моя мысль в том что нам часто говорят - смотрите какой был плохой СССР, там за условным телевизором надо было в очереди стоять. Забывая о том что процесс производства условного телевизора тогда и сейчас - это две большие разницы, технологии в любой отрасли шагнули вперед. А СССР был плохой не из-за телевизоров а из-за того что там рот затыкали, книги запрещали, памятники ломали, и за границу не выпускали, но с этими аспектами сейчас как-то уже не модно сравнивать.
katso написав:Это соответствовало тогдашнему технологическому уровню развития человечества - сборки были вручную, роботизированных линий клепающих все эти холодильники-телевизоры днем и ночью непрерывно еще не было, вот они и считались вещью,
Ну, финальная ручная сборка. А какой она была 50 лет назад при плохом СССРе, неужто более быстрой? Моя мысль в том что нам часто говорят - смотрите какой был плохой СССР, там за условным телевизором надо было в очереди стоять. Забывая о том что процесс производства условного телевизора тогда и сейчас - это две большие разницы, технологии в любой отрасли шагнули вперед. А СССР был плохой не из-за телевизоров а из-за того что там рот затыкали, книги запрещали, памятники ломали, и за границу не выпускали, но с этими аспектами сейчас как-то уже не модно сравнивать.
СССР был плох потому что не мотивировал население к развитию и труду.
fler написав:Так само "многократно" пояснювали, чому не варто чіпати М 18-25 (вояки з них хрінові + генофонду не буде + працювати не буде кому після війни тощо), але ясно шо для вас і вам подібних ця тема дуже зручна, тому що "аби мою стару дупу не чіпали", нехай навіть майбутнє країни стратимо.
Мадам , раздвиньте полушария и попытайтесь подумать , почему в СССР призывали в СА с 18 лет а не с 55. В Афгане воевали 18 летние пацаны а не 55 летние пенсы
У неё вроде сыну 23 или 24. А похоронку пускай другие получают (типичная марафонская зе "патриотка" короче)
fler написав:Шановні форумчани, модератори і читачі! Давно вирішила, що потрібно завершити писати тут, з різних причин, основна з яких - рівень дискусій. Свій внесок у боротьбу на інфополі з ворогом та його колаборантами буду робити в інших місцях інфопростору. Україна переможе, запам’ятайте це. Так вирішили сильні цього світу, тому так буде. Бажаю всім скорішого настання миру, будьте здорові та щасливі!
Прошу модераторів видалити чи забанити безстроково мою обліківку. Дякую.
Xenon Так, але всі ми бачимо перші ознаки того, що в москалів нарешті почали закінчуватись гроші. Зокрема затримки оплати держзамовлень, урізання виплат військовим. Звісно вони не закінчаться повністю і через рік, але точно колись закінчиться. Головне, щоб в нас не закінчились раніше.
katso написав:смотрите какой был плохой СССР, там за условным телевизором надо было в очереди стоять. Забывая о том что процесс производства условного телевизора тогда и сейчас - это две большие разницы,
на западе в 50-80х особых технологий тоже не было, собиралось всё вручную но и дефицита не было, в рыночной экономике компании хотели заработать, поэтому выпускали быт.технику в достаточном количестве. В ссср львиная доля ресурсов шла на оборонку, кроме того то ли рук то ли мозгов нехватало, то лииполитбюро не считало быт.технику чем то необходимым для советского человека. Моё мнение бюджет расходовали неэффективно. Вместо быт.техники стройки века. И воровство широко присутствовало, тянули всё что могли.
у меня соседи жили в гдр, в 90х вернулись рассказывали что быт.техника, одежда и еда была на полках всегда в достаточном ассортименте, не ФРГ но тем не менее. Другие технологии?
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 24 лис, 2024 12:01, всього редагувалось 1 раз.
fler написав:Шановні форумчани, модератори і читачі! Давно вирішила, що потрібно завершити писати тут, з різних причин, основна з яких - рівень дискусій. Свій внесок у боротьбу на інфополі з ворогом та його колаборантами буду робити в інших місцях інфопростору. Україна переможе, запам’ятайте це. Так вирішили сильні цього світу, тому так буде. Бажаю всім скорішого настання миру, будьте здорові та щасливі!
Прошу модераторів видалити чи забанити безстроково мою обліківку. Дякую.
Розумію вас. Фарш назад не перекрутити і деякі речі апріорі не можна вже пробачити.
Що таке суспільство? Це ота сама сукупність особистостей з самими різними "рівнями дискусій" та баченнями. Це і є ота сама Україна, яка переможе. Цікаві думки всіх. Нема на гілці ворогів та колаборантів... Ніхто тут не підтримує ворога. А намагання зводити спілкування до "хто більш щирий українець" безумовно призводять до падіння рівня дискусій, переходів на особистості та удари нижче попереку. Замість обговорення цікавих питань.
Ви б могли піднімати питання про настрої, бачення отого вашого рівня-кола. Цікаво було б..
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 24 лис, 2024 12:03, всього редагувалось 1 раз.
katso написав:смотрите какой был плохой СССР, там за условным телевизором надо было в очереди стоять. Забывая о том что процесс производства условного телевизора тогда и сейчас - это две большие разницы,
на западе в 50-80х особых технологий тоже не было, собиралось всё вручную но и дефицита не было, в рыночной экономике компании хотели заработать, поэтому выпускали быт.технику в достаточном количестве. В ссср львиная доля ресурсов шла на оборонку, кроме того то ли рук то ли мозгов нехватало, то лииполитбюро не считало быт.технику чем то необходимым для советского человека. Моё мнение бюджет расходовали неэффективно. Вместо быт.техники стройки века. И воровство широко присутствовало, тянули всё что могли.
у меня соседи жили в гдр, в 90х вернулись рассказывали что быт.техника, одежда и еда была на полках всегда в достаточном ассортименте, не ФРГ но тем не менее. Другие технологии?
так а мясо куда девалось? поголовье было, как тут писали, по фиг знает сколько миллионов, а купить было нечего ладно, телики не производили, но коровы-то не в космос улетали после забоя ?